Huawei подарил обладательнице смартфона кругосветное путешествие!

10 Окт. 22:30 2018-10-10T22:22:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Какой белорус не мечтает об отпуске - да таком, чтобы под пальмами, да на белом песочке у берега океана. Huawei решил воплотить самые заветные мечты покупателей смартфонов своей флагманской линейки Huawei P20 - Huawei P20, Huawei P20 Pro или Huawei P20 lite - и разыграл среди них четыре туристические путевки. Рекламная игра называлась «Вокруг света с Huawei!», и это не преувеличение. Счастливчики выиграли путешествия: Анастасия Секретарева из Орши в загадочную Мексику, Наталья Корабельщикова из Могилева - тур в Шри-Ланку, а витеблянин Владислав Козимиренко отправится на прекрасный о. Занзибар.

Анастасия Секретарева из Орши выиграла путешествие в Мексику.

Наталья Корабельщикова из Могилева выиграла тур в Шри-Ланку.

Витеблянин Владислав Козимиренко отправится на прекрасный о.Занзибар.

Две финальные поездки разыграли в минувшую пятницу в ТЦ Galleria Minsk в присутствии всех желающих. Купоны, которые заполняли покупатели смартфонов линейки Р20 в сетях и магазинах партнеров: МТС, velcom, «5 элемент», «Евросеть», «На связи», «Связной», «Алло!», «Электросила», life), «Корона-Техно» и «ТехноПлюс», опустили в лототрон. В результате поездку в Китай выиграл минчанин Евгений Журик.

- Конечно, стало большой неожиданностью, когда мне позвонили и сообщили о выигрыше, - рассказал нам Евгений. - Я в тот момент еще и в метро ехал в час пик, поэтому бурно выражать свою радость по поводу предстоящей поездки было как-то неловко. Мы с женой обсудили вечером и решили, что едем точно, тем более что в Китае пока не были. Да и, если честно, вообще мало путешествовали. Так что огромное спасибо Huawei за возможность посетить другую страну!

Поездку в Китай выиграл минчанин Евгений Журик.

И наконец, настала очередь главного приза - это настоящее кругосветное путешествие с посещением прекрасной Барселоны, пляжной Малаги, островной Португалии, горячей Колумбии, экзотической Коста-Рики (да-да, той, которая «райское наслаждение»), звездного Лос-Анджелеса, притягательного Таити, далекой Австралии, романтичного Коломбо в Шри-Ланке и шикарного Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах. Ее выиграла Анна Хилимончик из д. Боровляны. Ей сразу же позвонили по громкой связи и поздравили с победой.

Huawei разыграл сертификат на 30 тыс рублей на кругосветное путешествие! Кто поедет? Узнайте в видео!.

Само собой, победительница не сразу поверила в такую удачу.

- Вы знаете, мы же спонтанно купили мне телефон Huawei P20 lite. Я зарегистрировалась на участие в игре и успешно обо всем забыла, - рассмеялась Анна, когда мы попросили рассказать о своих эмоциях от победы. - В пятницу ехала с работы - и вдруг звонок. Когда начали задавать наводящие вопросы про Таити и Занзибар, я не очень понимала, что от меня хотят. И только когда объявили, что выиграла кругосветное путешествие, я все вспомнила! «Спасибо, спасибо», - повторяла я от растерянности, ничего другого не могла из себя выдавить. И только дома пришло осознание того, что произошло. Мы с мужем тут же начали строить миллион планов, а еще постоянно обновляли сайт Huawei, чтобы увидеть результаты игры и убедиться, что это не розыгрыш. Ну и когда нашли официальное подтверждение, только тогда и рассказали всем родным о том, какие мы молодцы. В путешествие, конечно же, поедем - какие могут быть сомнения! Немного страшновато - все же Австралия далеко! Если честно, я только один случай могу вспомнить, чтобы мне повезло: в студенческие годы вытянула именно тот билет, который повторяла накануне перед дверью в аудиторию. Но этот выигрыш, конечно, не сравнить - такое бывает в жизни только раз!

Вот такие абсолютно новые страницы своей жизни откроют пять счастливых обладателей сертификатов на путешествие в экзотические страны, путевкой в которые для них стал смартфон флагманской линейки Huawei P20. Нам же остается напомнить, что где бы вы ни были - в дороге или дома, в отпуске или на работе - смартфоны Huawei P20, Huawei P20 Pro окажутся незаменимы и помогут #видетьбольше, #видетьдетали и #видетьярче, получая прекрасные фото и видео в любое время суток благодаря потрясающей камере, созданной вместе с Leica, и интегрированному искусственному интеллекту.

Реклама.