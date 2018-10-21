5+ «женских» изобретений для окон, которые работают на их безупречный вид

СЕГОДНЯ 21:14 2018-10-21T21:15:26+03:00

Октябрь, дачный сезон позади. Казалось бы, и хлопоты тоже. Ан нет. Ох уж эти хозяйки! Не успели закатать помидоры, как уже готовятся к зиме: холода холодами, а очередная помывка окон - по расписанию

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И здесь встает вопрос, как снизить нагрузку на хрупкие женские руки и тратить меньше времени и сил на домашнюю работу.

В случае со старыми деревянными окнами малой кровью не обойтись, а вот с пластиковыми другая история. Выбирая теплые ПВХ-окна перед приходом холодов, стоит узнать, какие в них есть полезные штуки, которые значительно упрощают быт. Эти 5+ подсказок для тех, кто ценит свое личное время!

№1. ПОТОМУ ЧТО ЧИСТИТЬ СЛИШКОМ СКУЧНО: ЗАГЛУШКА ПАЗА ШТАПИКА

Заглушка паза штапика (противопылевой шнур, заглушка домохозяйки) - это силиконовая лента, которая защищает наиболее проблемное место в окнах - нижнюю часть рамы. Здесь в специальной канавке, предназначенной для установки штапика в глухой конструкции окна, скапливается большой объем мусора, влага и пыль. Чтобы удалить все это из глубокого узкого паза, приходится долго возиться. Заглушка монтируется в паз и защищает окна от загрязнений. Стоит она недорого, служит долго, а силы экономит хозяйке значительно.

№2. ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДОКОННИК - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И КРАСИВЫЙ

Каким должен быть ПВХ-подоконник? Как деревянный или под мрамор, а может, подходить к цвету вашей мебели?

Как минимум он должен быть из качественного пластика! И это значит - прочным, устойчивым к ударам и различным негативным воздействиям. Ну а если еще присутствует и стильный дизайн, как у подоконников Сrystallit и Estera, то получим образ вашего идеального окна.

Гости на пороге, а вы еще оттираете грязь и пятна? Современные подоконники из пластика не придется прятать за шторами - просто смахните пыль и поправьте кашпо с цветами.

№3. ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ СТЕРЕОТИПОВ И… СНИМАЕМ ВСЕ ЛИШНЕЕ!

Снимите это немедленно! Для тех, кто не любит собирать пыль на окнах, появилась отличная возможность навсегда избавиться от многочисленных гардин. А все потому, что установлены пластиковые откосы из сэндвич-панели, которые обрамляют ваше новое окно, словно картину художника.

С поверхности откосов легко смываются загрязнения, специальный пластик не боится контрастных температур, влаги и других негативных воздействий. Кроме того, многослойная структура сэндвич-панели создает вокруг окна эффект термошубы, что предупреждает образование плесени в ближайшей зоне. Теперь окно не просто ниша в стене, а красивый предмет интерьера вашего уютного дома.

№4. СОВЕРШЕНСТВО В МЕЛОЧАХ

Дешевая бижутерия портит впечатление от эффектного платья, а неподходящие оконные аксессуары губят репутацию самого добротного окна. Низкопробные оконные ручки часто ломаются, недотягивая до своего гарантийного срока. Кроме того, к некачественному пористому пластику моментально липнет и буквально въедается в поверхность всякая грязь - быстро отмыть не получится.

Ручка MACO укреплена стальным стержнем, расположенным по всей ее длине, а снаружи облицована 3-миллиметровым слоем специального пластика - за счет этого достигается особая износостойкость изделия. Накладки на петли из высококачественного ПВХ не ломаются и не желтеют, как их дешевые аналоги, а значит, окно выглядит безупречно.

№5. ЛАМИНАЦИЯ - ОТЛИЧНЫЙ ПОВОД СКАЗАТЬ ДА ВАШЕМУ ЯРКОМУ ИНТЕРЬЕРУ!

Помимо внешней привлекательности, у ламинации есть и другие плюсы: на цветной поверхности не так заметны различные загрязнения, а еще благодаря особой устойчивости акрилового материала такие окна устойчивы к температурному контрасту, влаге и механическим повреждениям. С глянцевой поверхности покрытия можно удалить даже граффити. Уход за ламинированными изделиями обычный: с помощью стандартных жидких моющих средств или мыльного раствора.

№6. ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ УПЛОТНИТЕЛЯ - ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ПРАКТИЧНОСТИ

Не все маркетинговые уловки полезны - польстившись на что-то привлекательное, следует задуматься и о практичности. В этом плане черный цвет уплотнительной резинки выглядит более выигрышно. На нем не так, как на белом, видны пыль и загрязнения, поэтому и протирать нужно реже. И это, несомненно, порадует перфекционистов. Не зря же на оконном рынке черный цвет уплотнителя - наиболее востребованный вариант.

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