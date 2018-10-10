2018-10-10T11:47:23+03:00
Здоровье

В Беларуси стало вдвое меньше абортов

Это данные за 17 лет. А родилось в прошлом году более 101 тысячи детей
Диана ВОЛЫНЕЦ
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Еще у нас помогают родиться детям, которые 10 - 15 лет назад не имели шанса на жизнь, благодаря уникальным методам медпомощи. Так сохраняют жизнь как матерям, так и детям с серьезными патологиями. Об этом рассказала Юлия Савочкина, главный специалист отдела медицинский помощи матерям и детям Минздрава:

- Активно внедряется фетальная хирургия - это целый комплекс оперативных вмешательств, которые проводятся внутриутробно. Это позволяет сохранить жизни детям, которые 10 - 15 лет назад не имели шанса на рождение.

Также за последние годы стало меньше преждевременных родов у женщин. При этом увеличилось количество родов, протекающих без осложнений. В том числе потому, что беременным проводят спецпроцедуру ультразвукового скрининга - она помогает ежегодно выявить более тысячи врожденных пороков плода.

В два раза снизилось и количество абортов.

- Активно проводится профилактика - Минздрав активно сотрудничает с Православной церковью и неправительственными организациями. В республике введено обязательное предабортное консультирование - решившаяся прервать беременность женщина должна пройти консультацию у психолога. И это позволило достичь определенных успехов: если в 2000-м году на 1000 женщин фертильного возраста количество абортов составляло 23,5 процента, то в 2017 году снизилось до 9,2, - сообщила Юлия Савочкина.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Если был незащищенный сексуальный контакт - это уже повод провериться»
Отпуск - курортный роман - визит к врачу. Пусть это не самая приятная, но типичная цепочка событий. А что делать, если на почве страсти и временной свободы забываешь обо всем на свете, в том числе и о предохранении?
Новости 24
14 октября двухлетние дети будут скакать по «БелЭкспо» на понициклах
Посольство Беларуси об избиении белоруса Кокориным и Мамаевым: «Держим ситуацию на контроле»
Лукашенко - послу России в Беларуси: «Это будет период самого яркого расцвета наших отношений»
Фотофакт: в гомельском «Евроопте» разбился стеллаж с алкоголем
Трагедия под Логойском: водитель микроавтобуса сбил насмерть 64-летнюю минчанку
Нотариусы бесплатно проконсультируют многодетных матерей 12 октября
Лукашенко о митрополите Филарете: «Благодаря Вашей деятельности христиане Беларуси доверяют православной церкви»
В Полоцке на пешеходном переходе легковушка сбила школьницу
Белоруска, разрабатывающая интернет-приложения для фитнеса, вошла в список Forbes
В Минске ищут молодую женщину с психическими расстройствами
"Белпочта": в День матери можно будет отправить бесплатно поздравительную открытку
Фотофакт. В Минске оборванные самосвалом провода повредили 4 машины и светофоры
В пятницу, 12 октября, карточки Беларусбанка могут не сработать
Кража в Минске: пришла в гости и унесла рюкзак с $3500
Милиционер перевернулся на машине во время погони в Крупском районе
В Минске рядом с ТЦ пьяный водитель протаранил остановку
Фотофакт: в центре Гомеля трактор ковшом сбил маршрутку
Путин и Лукашенко 12 октября встретятся в Могилеве
В декабре на БелАЭС завезут ядерное топливо
В Беларуси хотят запретить покупать автомобили за наличные деньги в автохаусах
Лукашенко - заместителю генсека ООН: «У нас с вами общие корни»
Беларусь и Россия обсуждают снижение процентной ставки по кредиту на строительство БелАЭС
Два человека погибли на пожаре в Барановичском районе