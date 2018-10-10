В Беларуси стало вдвое меньше абортов

СЕГОДНЯ 11:47 2018-10-10T11:47:23+03:00

Это данные за 17 лет. А родилось в прошлом году более 101 тысячи детей

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Еще у нас помогают родиться детям, которые 10 - 15 лет назад не имели шанса на жизнь, благодаря уникальным методам медпомощи. Так сохраняют жизнь как матерям, так и детям с серьезными патологиями. Об этом рассказала Юлия Савочкина, главный специалист отдела медицинский помощи матерям и детям Минздрава:

- Активно внедряется фетальная хирургия - это целый комплекс оперативных вмешательств, которые проводятся внутриутробно. Это позволяет сохранить жизни детям, которые 10 - 15 лет назад не имели шанса на рождение.

Также за последние годы стало меньше преждевременных родов у женщин. При этом увеличилось количество родов, протекающих без осложнений. В том числе потому, что беременным проводят спецпроцедуру ультразвукового скрининга - она помогает ежегодно выявить более тысячи врожденных пороков плода.

В два раза снизилось и количество абортов.

- Активно проводится профилактика - Минздрав активно сотрудничает с Православной церковью и неправительственными организациями. В республике введено обязательное предабортное консультирование - решившаяся прервать беременность женщина должна пройти консультацию у психолога. И это позволило достичь определенных успехов: если в 2000-м году на 1000 женщин фертильного возраста количество абортов составляло 23,5 процента, то в 2017 году снизилось до 9,2, - сообщила Юлия Савочкина.