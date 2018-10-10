Стас Пьеха: Только сейчас научился ценить каждый день своей жизни

СЕГОДНЯ 12:23 2018-10-10T12:23:34+03:00

Известный российский певец приедет в Беларусь в рамках юбилейного тура «Пьеха. 15» в конце октября. Перед концертом мы поговорили со Стасом о его увлеченности йогой, воспитании сына и откровениях, которые приходят после 35

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- Стас, в юбилейном концерте «Пьеха. 15» прозвучат ваши авторские песни - слышала, что вы с осторожностью вводили их в репертуар…

- В новом концерте, безусловно, прозвучат авторские песни, которые действительно вводил с осторожностью. Но уже смело их пою и продолжаю это делать, потому что наконец-то поверил в себя как в автора. Они реально нравятся людям! Моя авторская история - это поэзия, причем с детства. Музыку пишу реже. Мне нравится выражать себя через поэзию, особенно через песенную. Эти песни, возможно, не попадают в широкий формат, в топы поп-радиостанций, но это та музыка, от которой я получаю эмоции и которая вдохновляет.

- В одном из интервью вы сказали, что не верите в себя, в отличие от вашей знаменитой бабушки. Какие методы помогают вам избавиться от комплексов?

- Да, раньше я не сильно в себя верил, но с опытом, с новой музыкой и постоянными репетициями, с возрастом эта вера растет с каждым днем. Какие-то маленькие пробелы в вере в себя заполняю верой во что-то большее, чем я сам.

- Есть теория, что в период с 35 до 42 лет человек строит свою жизнь заново - пересматривает свое отношение к жизни, меняет приоритеты. Вам 38 лет - с вами такое происходит?

- Это действительно так, потому что окончательно уходят все иллюзии. Особенно иллюзия того, что тебя кто-то поддержит и кто-то за тебя все решит. Сталкиваешься с тем, что вся ответственность за все сферы жизни, за каждый шаг и за каждое слово лежит на тебе, и кроме тебя эту ответственность никто не возьмет. Ни за твои финансы, ни за твое здоровье, ни за твои другие сферы жизни. Естественно, это сопряжено с тем, что приходится перестраивать все свои ценности. Это все про то, чтобы быть проще, быть эффективнее и добрее, больше любить себя и мир. Ценить каждый день, потому что до этого жизнь казалась полной перспектив и легкости. Было много шансов на ошибки, но ошибки уже совершены, а возможности ошибаться дальше у тебя нет.

- Как-то вы сказали, что помимо тренажерного зала хотите пойти на йогу. Это влияние дружбы с Валерией?

- У нас дружба не продиктована никакими спортивными дисциплинами - просто есть эта дружба, и она безусловна. Йога - это не просто спорт, это наука о душевном спокойствии, о гармонии и балансе. Йога практически каждому необходима, учитывая сегодняшнюю жизнь: информационный поток, темп жизни, многозадачность и постоянная напряженность. Считаю, что йога - это здорово.

- Вы были трудным подростком - алкоголь, никотин, наркотики… Но смогли взять себя в руки 18 лет назад. Понимаете сейчас, как себя вести со своим сыном Петей, чтобы в будущем уберечь его?

- Невозможно уберечь и не нужно уберегать ребенка от мира, потому что мир ему будет предлагать все возможные искушения. Если его активно уберегать в детстве и юности, то он обязательно это наверстает. В том-то и прелесть, чтобы давать полную свободу и любовь. Это, наверное, и есть та формула: люблю - значит, отпускаю. Любить, чтобы у человека не было сомнений, что он полноценный, любимый, целостный и нужный. Именно сомнения, какая-то неуверенность толкает на гиперреактивность, доказательство, напряжение и впоследствии употребление как способ расслабления. Невозможно уберечь. Просто дайте такие базовые вещи, как любовь и свободу выбора. Это сложно. На сегодняшний день я мало общаюсь с сыном и очень надеюсь, что мне удастся это исправить. Ведь у него сейчас именно тот возраст (Пете 4 года. - Ред.), когда начинает формироваться личность. Я с этого возраста стал все помнить.

- Вы открыли наркологический центр. Сколько времени там проводите и общаетесь ли с пациентами?

- Иногда я бываю там 6 - 7 дней в месяц. Работа идет постоянно: по телефону, в социальных сетях, по телевизору. Но мое личное участие не требуется ежедневно. Конечно, сам прихожу и привожу людей делиться опытом оздоровления. Иногда бывают пациенты, которых лично привожу. У нас в клинике хорошо и уютно. И самое главное - это то, что мы приносим настоящую пользу людям.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Юбилейный концерт «Пьеха. 15» - с 24 по 28 октября. Дворец культуры Могилева,19.00, 24 октября. ДК железнодорожников Гомеля, 19.00, 25 октября. Дворец искусств в Бобруйске, 19.00, 27 октября. Дворец Республики (Минск), 19.00, 28 октября. Билеты: 45 - 120 руб. Т.(029) 650-11-33, (029) 763-11-11.