«Умер сосед, и в подъезде появилась «нехорошая» квартира…»

СЕГОДНЯ 14:33 2018-10-10T14:34:04+03:00

Иногда и в замочную скважину смотреть не надо, чтобы понять - у соседей что-то неладно... Фото pixabay.com

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Осторожно, яма!

Яму, в которую запросто может угодить и взрослый, и ребенок, и животное, обнаружил Александр между тротуаром и проезжей частью напротив дома №48 по улице В.Сырокомли. «Наблюдаю эту яму недели две. Сообщил о ней в 115 и в Зеленстрой Ленинского района - пока ничего не изменилось», - рассказал Александр. Хочется верить, что эта опасная ловушка к моменту выхода газеты исчезнет. Если нет - смотрите под ноги, оказавшись в этих местах!

Опасная яма совсем рядом с дорогой и тротуаром. Фото c viber "Ва-банка"

«Не ждать, пока зараза погубит все каштаны в городе»

О «ржавых» каштанах – тех, что были поражены молью и быстро начали терять листву - еще раз напомнила Татьяна. Ее возмутил ответ специалистов Зеленстроя - мол, сейчас каштаны обрабатывать уже нецелесообразно. «Но ведь можно хотя бы обрезать кроны этих каштанов - сейчас как раз наступает подходящее для этого время, - считает Татьяна. - Обрезанные ветви и сухие пораженные листья можно уничтожить, а оставшиеся - обработать в следующем году. Не ждать же, пока зараза погубит все каштаны в нашем городе окончательно!» После обрезки деревьев, по мнению читательницы, есть еще два плюса - масштабы опыления уменьшатся, а ветви каштанов будут находиться подальше от окон домов.

На этой фотографии хорошо видно, на каком расстоянии от дома растут пораженные каштаны. Дом и разросшиеся деревья разделяет пешеходная дорожка.

«Нехорошая» квартира

О несчастливой квартире в доме №3 по улице Слободской сообщила Наталья Владимировна. История длинная, местами трагичная. Но суть обращения в следующем: последний хозяин этой квартиры умер, что обнаружили не сразу, и с обработкой помещения никто не спешит. Открытая нараспашку дверь в подъезде, по мнению читательницы - не выход, да и будущим жильцам не позавидуешь...