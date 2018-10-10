2018-10-10T14:38:50+03:00
Спорт

Мама белоруса, пострадавшего в драке с Кокориным и Мамаевым: «Мой сын не конфликтный человек»

33-летний водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой по-прежнему находится в больнице
Владимир КРИУЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Виталий Соловчук пострадал в неравной драке.. Фото: Кадр видеосъемки / Станислав КРАСИЛЬНИКОВ/ТАССВиталий Соловчук пострадал в неравной драке.. Фото: Кадр видеосъемки / Станислав КРАСИЛЬНИКОВ/ТАСС
Изменить размер текста:

Во вторник лавиной разлетелись шокирующие сообщения. Еще в понедельник известные российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в московской кофейне избили двух людей, которые оказались чиновниками (Денис Пак и Сергей Гайсин). Двумя часами ранее они с еще несколькими парнями (среди них был брат Кокорина Кирилл) крушили машины на пересечении улиц 2-я Брестская и Большая Садовая. Один из водителей вышел сделать замечание, но в итоге пострадал в неравной драке. Им оказался 33-летний белорус Виталий Соловчук, несколько лет он работает в Москве водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Пострадавшего доставили в Боткинскую больницу.

Сегодня мы поговорили с его мамой.

- Не знаю, что сказать. Сын находится в больнице в Москве, я в - Малорите. Мне всего не говорят, чтобы я не волновалась, потому что я болею. Слава Богу, у него органы внутренние от ушибов не порваны. Вчера просила всех дать нам время отойти, сообразить…

- Мы тоже беспокоимся. Вы с сыном общались? Что он говорил?

- Для меня главное - его здоровье. Остальным там занимаются. Мне он ничего про это не говорил, знаю то же, что и вы из интернета.

- Он же не конфликтный человек?

- Нет. Чтобы человеку поднять [на кого-то] руку, каждому надо не двадцать раз подумать, а два миллиона двадцать раз подумать. Он точно такой же. Но когда кого-то обижают, то он равнодушным не останется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два дня из жизни звезд футбола: Кокорин и Мамаев потусили в поезде, посетили стриптиз, избили водителя и подрались с чиновниками

«Комсомолка» восстановила хронологию похождений бывших игроков сборной России по футболу (читать далее)

«Вообще я тихий и спокойный, но иногда вспыхиваю за секунды»: раскрыта переписка Кокорина с фанатами

В интернете скандального футболиста расспрашивали больше о семье, чем о карьере (читать далее)

"Пришли пьяные, заказали кофе": официантка "Кофемании" рассказала о скандальном визите Кокорина и Мамаева

"Комсмолка" побывала в том самом кафе, где накануне буянили горе-футболисты (читать далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
14 октября двухлетние дети будут скакать по «БелЭкспо» на понициклах
Посольство Беларуси об избиении белоруса Кокориным и Мамаевым: «Держим ситуацию на контроле»
Лукашенко - послу России в Беларуси: «Это будет период самого яркого расцвета наших отношений»
Фотофакт: в гомельском «Евроопте» разбился стеллаж с алкоголем
Трагедия под Логойском: водитель микроавтобуса сбил насмерть 64-летнюю минчанку
Нотариусы бесплатно проконсультируют многодетных матерей 12 октября
Лукашенко о митрополите Филарете: «Благодаря Вашей деятельности христиане Беларуси доверяют православной церкви»
В Полоцке на пешеходном переходе легковушка сбила школьницу
Белоруска, разрабатывающая интернет-приложения для фитнеса, вошла в список Forbes
В Минске ищут молодую женщину с психическими расстройствами
"Белпочта": в День матери можно будет отправить бесплатно поздравительную открытку
Фотофакт. В Минске оборванные самосвалом провода повредили 4 машины и светофоры
В пятницу, 12 октября, карточки Беларусбанка могут не сработать
Кража в Минске: пришла в гости и унесла рюкзак с $3500
Милиционер перевернулся на машине во время погони в Крупском районе
В Минске рядом с ТЦ пьяный водитель протаранил остановку
Фотофакт: в центре Гомеля трактор ковшом сбил маршрутку
Путин и Лукашенко 12 октября встретятся в Могилеве
В декабре на БелАЭС завезут ядерное топливо
В Беларуси хотят запретить покупать автомобили за наличные деньги в автохаусах
Лукашенко - заместителю генсека ООН: «У нас с вами общие корни»
Беларусь и Россия обсуждают снижение процентной ставки по кредиту на строительство БелАЭС
Два человека погибли на пожаре в Барановичском районе