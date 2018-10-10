Мама белоруса, пострадавшего в драке с Кокориным и Мамаевым: «Мой сын не конфликтный человек»

СЕГОДНЯ 13:44 2018-10-10T14:38:50+03:00

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Во вторник лавиной разлетелись шокирующие сообщения. Еще в понедельник известные российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в московской кофейне избили двух людей, которые оказались чиновниками (Денис Пак и Сергей Гайсин). Двумя часами ранее они с еще несколькими парнями (среди них был брат Кокорина Кирилл) крушили машины на пересечении улиц 2-я Брестская и Большая Садовая. Один из водителей вышел сделать замечание, но в итоге пострадал в неравной драке. Им оказался 33-летний белорус Виталий Соловчук, несколько лет он работает в Москве водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Пострадавшего доставили в Боткинскую больницу.

Сегодня мы поговорили с его мамой.

- Не знаю, что сказать. Сын находится в больнице в Москве, я в - Малорите. Мне всего не говорят, чтобы я не волновалась, потому что я болею. Слава Богу, у него органы внутренние от ушибов не порваны. Вчера просила всех дать нам время отойти, сообразить…

- Мы тоже беспокоимся. Вы с сыном общались? Что он говорил?

- Для меня главное - его здоровье. Остальным там занимаются. Мне он ничего про это не говорил, знаю то же, что и вы из интернета.

- Он же не конфликтный человек?

- Нет. Чтобы человеку поднять [на кого-то] руку, каждому надо не двадцать раз подумать, а два миллиона двадцать раз подумать. Он точно такой же. Но когда кого-то обижают, то он равнодушным не останется.

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