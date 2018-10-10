Разделся в поликлинике - потерял крестик

СЕГОДНЯ 14:28 2018-10-10T14:28:15+03:00

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«Снимите украшения», - требуют врачи или медсестры перед некоторыми обследованиями. Ну что можно порекомендовать в такой ситуации? Не спорить с медиками - им виднее. Это во-первых. Во-вторых, класть украшения в сумку или карман - так, чтобы их можно было легко найти и не забыть. А то вот кто-то после снятия кардиограммы недосчитался золотого крестика. Найден он 24 сентября в кабинете ЭКГ 12-й поликлиники.

Пластиковое ведро с вещами найдено в конце июня на остановке «Д/с «Одоевского». Судя по вещам, багаж не доехал на дачу или с дачи.

Пропуск сотрудника медуниверситета найден в Лошице в начале октября.

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Смотрите информацию о предыдущих находках здесь

https://www.kp.by/daily/26882.7/3925637/

https://www.kp.by/daily/26888.7/3932017/