Разделся в поликлинике - потерял крестик
«Снимите украшения», - требуют врачи или медсестры перед некоторыми обследованиями. Ну что можно порекомендовать в такой ситуации? Не спорить с медиками - им виднее. Это во-первых. Во-вторых, класть украшения в сумку или карман - так, чтобы их можно было легко найти и не забыть. А то вот кто-то после снятия кардиограммы недосчитался золотого крестика. Найден он 24 сентября в кабинете ЭКГ 12-й поликлиники.
Пластиковое ведро с вещами найдено в конце июня на остановке «Д/с «Одоевского». Судя по вещам, багаж не доехал на дачу или с дачи.
Пропуск сотрудника медуниверситета найден в Лошице в начале октября.
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Смотрите информацию о предыдущих находках здесь
https://www.kp.by/daily/26882.7/3925637/
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