Меньше соли: на помощь минским коммунальникам готовы прийти в Перми

10 Окт. 22:30 2018-10-10T22:22:44+03:00

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В Минске завершилась Белорусская транспортная неделя - ежегодный международный транспортно-логистический форум. В белорусскую столицу съехались сотни профессионалов из девяти стран мира. Различные компании показывали свои новинки - впрочем, большинство из них оценят лишь профессионалы транспортной сферы. Но одна из новинок должна понравиться абсолютно всем минчанам: на выставку привезли российские разработки, которые борются с гололедицей, а не инфраструктурой и экологией. Интерес к ним проявили профильные организации, а значит, есть шанс, что в скором будущем зимой в Минске станет безопаснее на дорогах, а почвы и обувь останутся в сохранности. «Комсомолка» внимательно изучила новинку.

С приходом зимы горожан ожидает типичная проблема - пескосоль на дорогах. Как только появляется первый снег, на дороги страны выезжают более тысячи единиц уборочной техники, которая разбрасывает на дороги и тротуары коричневую смесь. В одном только Минске в снежные дни на улицы высыпают около 9 тысяч тонн ПСС в сутки! Для сравнения: это 20 самых больших самосвалов в мире - БелАЗов грузоподъемностью 450 тонн.

Чем сейчас посыпают дороги и тротуары?

- Проезжую часть обрабатывают смесью соли и песка в пропорции 1:1, - рассказали «Комсомолке» специалисты белорусского производителя антигололедного реагента. - Часто применяют хлористый натрий. Тротуары и пешеходные части коммунальники посыпают поваренной солью - она дороже технической, но зато содержит меньше грязных примесей. Подходы к подъездам, пешеходные части мы посыпаем в основном смесями песка и соли, а когда температура ниже 10 градусов мороза, используется просто песок.

От соли на дорогах страдают растения, автомобили, обувь, одежда и даже домашние животные

Ученые и экологи твердят: песчано-соляная смесь, которой посыпают дороги и тротуары зимой, вредит городской растительности.

- Для посыпки дорог используется натрий хлор, он опасен для растений! Когда ездит транспорт, в воздухе образуется соленая взвесь, которая попадает на деревья, газоны. Весной соли накапливаются в почве. А пока не пройдут дожди или соль с деревьев не смоет специальная техника, она негативно действует еще и на поверхность растений, - объяснили «Комсомолке» в Институте экспериментальной ботаники НАН Беларуси. - Это можно увидеть по липам и березам вдоль МКАДа, они болеют.

Ученые проверили почву и в центре Минска, возле ГУМа. Там ионов хлора в десятки раз больше нормы, а ионов натрия - в сотни. Из-за этого получается своеобразная засуха: если даже земля достаточно влажная, растения не могут впитывать воду.

Несладко от соли приходится и автомобилям: соль провоцирует ржавчину, страдает автомобильная резина, соляные смеси попадают и разъедают различные уплотнители и заглушки. Страдает обувь - соль разъедает кожу. А еще страдают домашние животные.

- Соли в песко-соляных смесях очень сильно разъедают лапки собак. Подушечки могут покраснеть, воспалиться, а между пальчиками даже могут появиться язвы, - рассказали «Комсомолке» в одной из столичных ветклиник.

Вместо соли минские коммунальники пробовали использовать сахар. Не получилось

Что может заменить соль? Например, дробленая щебенка - такую используют во многих европейских городах. Специалисты говорят, что она не дороже песчано-соляных смесей. Но есть две проблемы. Первая - весной, когда сходит снег, каменную крошку нужно убрать с дорог веником и сложить в ящики на хранение - она многоразового использования. Вторая проблема - от дробленой щебенки забиваются ливневые канализации.

В 2013 году белорусские ученые решили внедрить ноу-хау: посыпать дороги не солью, а… сахаром! А точнее - кормовой патокой, это отход свеклосахарного производства. На 60% состоит из сахара, остальные 40% - это вода, азотистые соединения и зола. По словам ученых, новый реагент более экологичный - он снижает негативное воздействие на металл, обувь и окружающую среду в целом. Это вещество используется в некоторых городах США и Европы. В отличие от песчано-солевой смеси оно не развеивается ветром, а также остается эффективным при крайне низких температурах. Реагент оказался дорогим, посыпали им только центральные улицы и некоторые дворы. Эффект оказался хорошим, но потом разговоры о сладкой посыпке утихли - говорят, сладкий реагент пришелся не по вкусу то ли из-за цены, то ли из-за своей липкости. И в 2016 году от использования кормовой патоки отказались полностью.

Пермские инноваторы показали свои разработки минским дорожникам

Накануне предстоящего зимнего сезона эффективное решение для Минска предложил Уральский завод противогололедных материалов, который находится в Перми. Уже много лет завод производит «Бионорд» - это серия противогололедных материалов нового поколения. По словам представителя компании, материал, эффективно растапливая снег, бережет окружающую среду и ботинки. По сути, материал - это гранулы неправильной формы. В каждой из них соединены активные компоненты с биофильными добавками и ингибиторами коррозии, а в дополнение к основному составу полагается мраморная крошка. То есть каждая гранула - это мини-лаборатория по растопке льда. Этим материал отличается от песко-соляных смесей, которые чаще всего содержат один вид соли и песок вперемешку. Современные же антигололедные материалы имеют почти мгновенное действие и полностью утилизируются после реакции разными способами. Частично - вместе с убранным снегом, который вывозится на полигоны, частично - растворяясь без остатка.

После демонстрации возможностей продуктов «Бионорд» на Белорусской транспортной неделе, возможностями Уральского завода противогололедных материалов заинтересовались минское дорожники.

- Интерес и со стороны дорожников, и со стороны чиновников, конечно, был, - рассказал «Комсомолке» директор Торгового дома «Уральский завод противогололедных материалов» Евгений Немировский. - И это, на наш взгляд, объяснимо. Потому что, насколько нам известно, в Беларуси есть запрос на современные многокомпонентные противогололедные материалы, которые качественно боролись бы с причиной зимних аварий и травм. Если говорить о нашей компании, то мы работаем на рынке России уже более 10 лет. Без скромности можно сказать, что за это время стали не просто производителем, а центром по исследованиям и разработкам таких составов, которые устраняют лед и при температуре чуть ниже нуля, и даже -30°С. Сейчас, например, «Бионордом» обрабатывают территорию Кремля и правительства России. А еще Московский зоопарк, ВДНХ, а во время Олимпийских игр - территорию спортивной деревни. Состав реагента так подобран, чтобы вещества после обработки растворялись без угроз экологии. Например, в Москве после того, как стали применять современные ПГМ, значительно улучшилась ситуация с засоленностью почв, от чего могут гибнуть насаждения. К таким последствиям часто ведет использование песко-соляной смеси, потому что в ней чаще всего содержится один вид активного вещества без специальных добавок. Так вот, в российской столице после перехода на многокомпонентные материалы 97% почв не страдают от засоления. Ну и конечно, при разработке нашего реагента учли потребности и пешеходов, и автомобилистов: добавили необходимые компоненты, чтобы снизить воздействие на металлы. А еще тестировали «Бионорд» в специальных институтах кожевенно-обувной промышленности, подбирая оптимальные составы, для того чтобы обувь зимой оставалась целой.

По словам собеседника, по итогам выставки пермяки и белорусский Минтранс договорились, что разработчики представят подробную информацию чиновникам о своем изобретении, а при необходимости расскажут и покажут минским коллегам-дорожникам, как это все работает на практике.

Если решение о закупке эффективных, а главное, безопасных антигололедных смесей будет принято, Минск может наконец-то избавиться от проблемы пересоленных почв, от которой гибнут зеленые насаждения и деревья, и при этом сократить число травм и аварий зимой.