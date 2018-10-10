2018-10-10T15:32:52+03:00
Общество

В Полоцке нашли могилу отца Ефросинии Полоцкой

Настолько уникальное захоронение найдено впервые на территории Восточной Европы
Диана ВОЛЫНЕЦ
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Два фрагмента одной иконы: слева - часть копья и надписи, справа - щит и часть воинского одеяния. Фото: предоставлено полоцким Спасо-Ефросиниевским монастыремДва фрагмента одной иконы: слева - часть копья и надписи, справа - щит и часть воинского одеяния. Фото: предоставлено полоцким Спасо-Ефросиниевским монастырем
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На территории Спасо-Евфросиниевского монастыря археологи нашли подземный храм-захоронение.

- В усыпальницу размером где-то 150 на 375 см вела лестница, а спускались туда только по праздникам, - рассказывает археолог, старший преподаватель кафедры истории и туризма Полоцкого госуниверситета Алексей Коц. - В середине стенки есть аркосолия - арка, где и размещалось захоронение. Сверху усыпальница была покрыта сводом, который целиком сохранился только в алтарной части. А над усыпальницей когда-то стояла церковь. Возможно, что этот подземный храм, как и Спасо-Преображенскую церковь, мог построить зодчий Иоанн.

По словам ученого, таких уникальных захоронений на территории Восточной Европы еще не находили - они были распространены в Византии и строились только по заказу. А по найденным в захоронении фрагментам иконы святого Георгия археологи предположили: в усыпальнице был похоронен отец Ефросинии Полоцкой и сын князя Всеслава Чародея - князь Георгий Всеславович. В 1129 году он вместе с детьми и братьями был сослан киевскими князьями в Византию. После этого история о нем умалчивает. Возможно, его останки были перевезены назад на родину и захоронены около Спасского собора. И не исключено, что преподобная сама строила подземный храм, чтобы захоронить там отца.

На территории Спасо-Евфросиниевского монастыря археологи нашли подземный храм-захоронение. Фото: psu.by

На территории Спасо-Евфросиниевского монастыря археологи нашли подземный храм-захоронение. Фото: psu.by

- Обнаруженная иконка - небольшая, где-то 10 на 13 см, сделана она в Византии. Два ее фрагмента нашли среди строительного мусора XVII века, которым было засыпано помещение. Святой Георгий - не только покровитель всех воинов, но и небесный покровитель Святослава (в крещении Георгия), отца Ефросинии Полоцкой. Правда, останков мы не нашли. Может, как раз в XVII веке их куда-то и перенесли. Но уже теперь можем говорить, что помещение этого храма предназначалось для очень знатного человека, - рассказал «Комсомолке» Алексей Коц.

Ученый уверен: если гипотеза археологов верна, то они впервые в истории открыли место захоронения полоцкого князя.

Среди других ценных находок полоцких археологов - куски хороса, длинного подсвечника XII века, нашивки женского головного убора, подвески, а также куски фресок cо стен некогда стоявшего над усыпальницей храма.

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