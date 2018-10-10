Александр Лукашенко: В XXI веке говорить об инкорпорации, включении Беларуси в состав России, просто смешно

СЕГОДНЯ 16:24 2018-10-10T16:58:41+03:00

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Михаил Бабич приехал в сентябре в Минск не только в ранге посла, но и в качестве спецпредставителя российского президента. Поэтому в начале беседы с дипломатом Александр Лукашенко напомнил, что смена диппредставительства вызвала в белорусском обществе различные суждения. Тем более что работой Александра Сурикова, который был послом рекордные 12 лет, в Минске были довольны.

- Скажу откровенно, что больше было негатива, - сказал президент. - Так вот самое главное, что я хотел сказать публично: не дождутся! И, честно скажу, я хотел бы, чтобы ваш период работы в посольстве нашей братской России в Беларуси был самым активным, эффективным и прорывным. Если вы на это настроены, а у меня именно такое впечатление, что вы настроены именно на такую работу, считайте, что у нас так и получится.

Александр Лукашенко в очередной раз подчеркнул, что Беларусь - близкий союзник России.

- Незыблемо одно, и вы это знаете, - мы суверенная и независимая страна. Если уж откровенно говорить, не только благодаря устремлениям нашего народа мы стали суверенным и независимым государством. Этого хотела Россия и тогдашнее руководство России. Нынешнее руководство заявляло о преемственности курса. В XXI веке говорить (как они пишут там) об инкорпорации, включении Беларуси в состав России, просто смешно. И я ни разу от нынешнего президента России этого не слышал, и прошлого, первого президента России, - заявил Александр Лукашенко.

За считаные недели пребывания в Беларуси Михаил Бабич уже совершил несколько рабочих поездок, побывав на ряде предприятий Могилевской и Гродненской областей.

- С первых дней ощутил и внимание, и желание всех коллег сделать так, чтобы период вхождения в обстановку был как можно более коротким и эффективным. Эффективность - это то, какой темп вы с Владимиром Владимировичем задали нам. Потому что частота, глубина и системность ваших встреч, даже за последние полтора месяца, не дает нам расслабляться. Этот темп мы стараемся наполнить реальным содержанием.

Очередная встреча президентов состоится уже завтра, 12 октября, во время V Форума регионов Беларуси и России.