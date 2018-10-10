В декабре на БелАЭС привезут ядерное топливо: маршрут и дата засекречены

СЕГОДНЯ 16:40 2018-10-10T17:15:55+03:00

А в это время власти пытаются добиться от России снижения ставок по кредиту на строительство станции

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О ходе строительства БелАЭС рассказал заместитель главного инженера станции Виталий Малишевский на Белорусском энергетическом форуме.

- Сегодня сооружение АЭС находится, можно сказать, на подготовительном этапе пусконаладочных работ. Общестроительные работы сегодня находятся на заключительной стадии, в активной стадии работы по монтажу оборудования. На первом энергоблоке выполнены монтаж реакторной установки, сварка главного циркуляционного трубопровода, монтаж полярного крана и крана эстакады транспортного шлюза. В настоящее время ведется монтаж технологических систем, индивидуальные испытания и опробование оборудования. В здании турбины первого энергоблока выполнен монтаж турбоагрегата и конденсаторов турбины. Продолжаются работы по монтажу трубопроводов свежего пара, конденсата, насосного оборудования, - цитирует инженера БелТА.

В декабре на атомную станцию завезут ядерное топливо. Напомним, ранее сообщалось, что топливо привезут в ноябре, но срок сместился. Топливо произведут в Новосибирске. Для загрузки первого энергоблока БелАЭС отправят 163 топливные кассеты - их называют тепловыделяющими сборками (ТВС). В каждой сборке - 312 герметичных металлических трубок, их называют тепловыделяющими элементами (ТВЭЛ), в каждой трубке - 350 урановых таблеток. Тепловая энергия, которую выделяет один ТВЭЛ, эквивалентна 225 тоннам нефти, 300 тоннам угля или 250 кубам газа.

Топливо повезут по железной дороге под охраной, но точный маршрут и дата держатся в секрете - для защиты от посягательств.

Как известно, Беларусь строит АЭС за российский кредит - 10 миллиардов долларов. Выплачивать его нужно будет через полгода после введения станции в эксплуатацию, а первый энергоблок должен начать работу в конце следующего года. Погашение кредита будет осуществляться 30 равными долями каждые полгода, то есть на протяжении 15 лет. Стало известно, что Беларусь и Россия ведут переговоры о снижении процентной ставки по кредиту.

- Эти переговоры идут на уровне министерств финансов. Сейчас они формируют дополнительный пакет документов, которые будут направлены в ближайшее время, - рассказал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.