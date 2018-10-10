2018-10-10T17:15:55+03:00
Общество

В декабре на БелАЭС привезут ядерное топливо: маршрут и дата засекречены

А в это время власти пытаются добиться от России снижения ставок по кредиту на строительство станции
Геннадий МОЖЕЙКО
Поделиться:
В декабре на БелАЭС привезут ядерное топливо: маршрут и дата засекречены. Фото: белАЭС.В декабре на БелАЭС привезут ядерное топливо: маршрут и дата засекречены. Фото: белАЭС.
Изменить размер текста:

О ходе строительства БелАЭС рассказал заместитель главного инженера станции Виталий Малишевский на Белорусском энергетическом форуме.

- Сегодня сооружение АЭС находится, можно сказать, на подготовительном этапе пусконаладочных работ. Общестроительные работы сегодня находятся на заключительной стадии, в активной стадии работы по монтажу оборудования. На первом энергоблоке выполнены монтаж реакторной установки, сварка главного циркуляционного трубопровода, монтаж полярного крана и крана эстакады транспортного шлюза. В настоящее время ведется монтаж технологических систем, индивидуальные испытания и опробование оборудования. В здании турбины первого энергоблока выполнен монтаж турбоагрегата и конденсаторов турбины. Продолжаются работы по монтажу трубопроводов свежего пара, конденсата, насосного оборудования, - цитирует инженера БелТА.

В декабре на атомную станцию завезут ядерное топливо. Напомним, ранее сообщалось, что топливо привезут в ноябре, но срок сместился. Топливо произведут в Новосибирске. Для загрузки первого энергоблока БелАЭС отправят 163 топливные кассеты - их называют тепловыделяющими сборками (ТВС). В каждой сборке - 312 герметичных металлических трубок, их называют тепловыделяющими элементами (ТВЭЛ), в каждой трубке - 350 урановых таблеток. Тепловая энергия, которую выделяет один ТВЭЛ, эквивалентна 225 тоннам нефти, 300 тоннам угля или 250 кубам газа.

Топливо повезут по железной дороге под охраной, но точный маршрут и дата держатся в секрете - для защиты от посягательств.

Как известно, Беларусь строит АЭС за российский кредит - 10 миллиардов долларов. Выплачивать его нужно будет через полгода после введения станции в эксплуатацию, а первый энергоблок должен начать работу в конце следующего года. Погашение кредита будет осуществляться 30 равными долями каждые полгода, то есть на протяжении 15 лет. Стало известно, что Беларусь и Россия ведут переговоры о снижении процентной ставки по кредиту.

- Эти переговоры идут на уровне министерств финансов. Сейчас они формируют дополнительный пакет документов, которые будут направлены в ближайшее время, - рассказал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: АЭС»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Дневник официанта: «Если вы пьете белорусский алкоголь, персонал смотрит на вас, как на г**но. Исключение - вы богатый москаль»
Анонимный работник сферы услуг из Минска поделился в Твиттере историями о своей работе - рассказал про чаевые, алкоголь и гонорары за слежку
Белорусский силач Кирилл Шимко: Прежде чем просить, советую женщинам подумать, что вы можете дать взамен
В жизни Кирилл Шимко двигает танки, самолеты, поезда, при этом, как сам признается, на улице может начать жалеть даже котенка. Мы узнали у самого сильного мужчины Беларуси о его слабостях, планах на жизнь и отношениях с женщинами
Новости 24
Собаку закрыли в камере хранения в супермаркете на Каменной Горке
На границе с Беларусью служебная собака учуяла взрывное устройство
В Минске вор залез в магазин, выпил пива и забрал выручку
Не пропустите веселый детский праздник от «Комсомолки»! 14 октября в «БелЭкспо» пройдут гонки среди малышей на понициклах
Посольство Беларуси об избиении белоруса Кокориным и Мамаевым: «Держим ситуацию на контроле»
Лукашенко - послу России в Беларуси: «Это будет период самого яркого расцвета наших отношений»
Фотофакт: в гомельском «Евроопте» разбился стеллаж с алкоголем
Трагедия под Логойском: водитель микроавтобуса сбил насмерть 64-летнюю минчанку
Нотариусы бесплатно проконсультируют многодетных матерей 12 октября
Лукашенко о митрополите Филарете: «Благодаря Вашей деятельности христиане Беларуси доверяют православной церкви»
В Полоцке на пешеходном переходе легковушка сбила школьницу
Белоруска, разрабатывающая интернет-приложения для фитнеса, вошла в список Forbes
В Минске ищут молодую женщину с психическими расстройствами
"Белпочта": в День матери можно будет отправить бесплатно поздравительную открытку
Фотофакт. В Минске оборванные самосвалом провода повредили 4 машины и светофоры
В пятницу, 12 октября, карточки Беларусбанка могут не сработать
Кража в Минске: пришла в гости и унесла рюкзак с $3500
Милиционер перевернулся на машине во время погони в Крупском районе
В Минске рядом с ТЦ пьяный водитель протаранил остановку
Фотофакт: в центре Гомеля трактор ковшом сбил маршрутку
Путин и Лукашенко 12 октября встретятся в Могилеве
В декабре на БелАЭС завезут ядерное топливо
В Беларуси хотят запретить покупать автомобили за наличные деньги в автохаусах
Лукашенко - заместителю генсека ООН: «У нас с вами общие корни»
Беларусь и Россия обсуждают снижение процентной ставки по кредиту на строительство БелАЭС
Два человека погибли на пожаре в Барановичском районе