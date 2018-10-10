Заместитель генсека ООН побывал в родной белорусской деревне Ржавцы

СЕГОДНЯ 16:45 2018-10-10T16:44:31+03:00

Изменить размер текста: A A

9 октября Александр Лукашенко встретился с заместителем генерального секретаря - главой контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым. Гость прибыл в Минск для участия в конференции под эгидой ОБСЕ «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху».

Но поговорили и о личном. Александр Лукашенко отметил, что с удивлением узнал, что отец Владимира Воронкова - советский историк-славист, профессор МГУ Иван Воронков - родом из деревни Ржавцы Шкловского района.

- Ваш отец фактически родился там, где прошли мои детские годы и где, работая руководителем некоторых организаций, я ходил ногами, порой босиком. Я очень хорошо знаю эту деревню. Это совсем рядом, где я работал, буквально несколько километров. Знаю, что вы туда поедете, - начал разговор президент. - Передавайте привет нашей малой родине. Не забывайте, приезжайте. Пускай это сегодня не центр какого-то хозяйства, но очень перспективная и хорошая деревенька. Теперь я буду знать, что оттуда великий историк-славист - ваш отец.

Владимир Воронков отметил, что визит в Беларусь для него очень эмоциональный.

- Я не был в Беларуси последние 7 лет, - цитирует дипломата президентская пресс-служба. - Но все свое детство провел именно в деревне Ржавцы Шкловского района. Бегая тоже босиком, собирая сено, копая картошку, занимаясь сельскохозяйственным трудом. Не могу сказать, что я это очень любил, но это было частью жизни, и любовь пришла позже. Когда видишь, что ты своими собственными руками производишь те усилия, которые дают результат, этим, наверное, вырабатывается философия всей жизни.

Утром 10 октября Владимир Воронков действительно приехал в Ржавцы. Это деревня среднего размера, тут сейчас живет 79 человек. Владимир Иванович посетил местное кладбище, где похоронен его дедушка. А также зашел в родовой дом деда и отца, где сейчас живет его двоюродный брат.