В Беларусь пришло бабье лето, днем до +19 градусов

СЕГОДНЯ 17:16 2018-10-10T17:15:55+03:00

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В Беларусь вернулась теплая погода - пришло то самое долгожданное бабье лето, причем в этом году даже раньше, чем обычно. Так что наслаждаемся солнечными деньками и забываем о дождях. Уже в четверг днем температура поднимется до +13…+19, а ночью будет от +2 до +8 градусов, без осадков, слабый туман. Хотя, конечно, осень дает о себе знать: в отдельных районах все же от 0 до +2, возможны заморозки.

В пятницу синоптики обещают погоду снова почти без осадков: ночью от +1 до +8, днем +12…+18. В выходные тепло сохранится. В субботу ожидается от +1 до +8 ночью и +12…+19 днем.

В народе бабьим летом называют самый теплый осенний период, он обычно совпадает с листопадом и золотой осенью. А есть ли такое понятие официально?

- Четкого определения понятия «бабье лето» нет. Так условно называют продолжительный период солнечной и без осадков погоды после периода дождей, - пояснили нам в Белгидромете.

Специалисты говорят, что в прошлом году бабье лето пришло позже, во второй половине месяца: с 15 по 20 октября 2017-го температура воздуха днем составила в среднем +10… +15, на юге страны повышалась до +20, а 18-го числа воздух в Василевичах нагрелся до +22,4 градуса.

Хотя до рекорда и этому году, и прошлому еще далеко. Самая высокая температура в этом месяце в Беларуси зафиксирована 3 октября 1915 года: +27,1 градуса, настоящее лето!