Конкурс «КП»: напиши письмо Ёлке и выиграй билет на концерт или диск с автографом!

СЕГОДНЯ 17:45 2018-10-10T17:45:37+03:00

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У певицы Елизаветы Иванцив очень «природный» псевдоним - Ёлка. Она с симпатией относится ко всему живому, родилась и выросла в красивейшем краю – в Ужгороде, что в предгорье Карпат.

Свои родные места Ёлка знает неплохо, а мы предлагаем читателям «КП» рассказать певице об уникальных природных памятниках Беларуси. Это могут быть криницы, валуны, курганы, болота, деревья-долгожители, экзотические растения и животные, дубравы и даже горы. Если вы где-то были и что-то интересное видели – пишите нам!

Вместе с организаторами мы выберем три самых интересных рассказа, и их авторы получат по билету на концерт Ёлки в Минске. Авторы еще трех оригинальных и необычных писем получат диск с автографом певицы.

Ваши послания мы ждем до 24 октября включительно на электронный адрес konkurs@phkp.by с пометкой «Ёлка-природа-Беларусь». Письма-победители опубликуем в «толстушке» и на сайте kp.by.

КОГДА? 6 ноября 2018 года в 20.00

ГДЕ? Prime Hall (пр. Победителей, 65)

ЦЕНА ВОПРОСА: 63 рубля (танцпол), 83 - 123 рубля (сектора).