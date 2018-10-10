Почему у одних батареи еле греют, а другие на них умудряются яблоки сушить?

СЕГОДНЯ 19:16 2018-10-10T19:16:47+03:00

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В домах уже начали включать батареи, и в Министерстве ЖКХ говорят, что 100% жилфонда в областях Беларуси уже протапливается. Исключением стал лишь юг: на 10 октября в Брестской области отопление было в 78% домов, в Гомельской - в 97%.

Тепло в столице стали включать с 1 октября, когда пять дней среднесуточная температура была ниже +8 градусов. И это рекордно рано за последние 20 лет. При регулировке отопления коммунальники также обращают внимание на погоду: чем холоднее на улице - тем больше подается тепла в квартиры. Но увы, неравномерно. Мы выясняли, почему одни горожане мерзнут, а другим не помогает даже балкон нараспашку, и что с этим делать.

«Неделю ждала тепла, даже простудилась из-за переохлаждения»

Наталья Викторовна, которая живет на улице Немига, тепла в квартире ждала неделю.

- В доме включили тепло 2 октября, но у соседей по площадке батареи горячие, у меня - холодные, - говорит минчанка. - У меня есть обогреватель, но он греет в окружности 1,5 - 2 метра. Купила фланелевый халат на байке, чтобы согреться, но уже от переохлаждения заболела, выходные пролежала с температурой. И так каждый год! Мне приходилось ехать в ЖЭС, писать заявления, чтобы включили тепло. В службе «115» отвечали, что подключение происходит поэтапно. Я объясняю, что в моем доме тепло уже подали, но только не в моей квартире. Диспетчер словно не слышит. Позвонила в ЖЭС, там все время обещали направить мастера, но ничего не происходило!

Пока одни сетуют на отсутствие тепла, другие жалуются на его избыток.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тепло в квартире Натальи Викторовны появилось только вечером 9 октября.

- Причина была в завоздушенности системы отопления по стояку в доме, - говорят в ЖЭСе №1 Центрального района. - Дом старый, в батареях скапливается воздух, его приходилось убирать. А мастеров не хватает, чтобы вовремя все сделать. Поэтому и были проблемы, теперь все исправлено.

С похожей проблемой столкнулись жители Серебрянки.

- У нас всегда был нормальный отопительный сезон, но не в этот раз, - дозвонился в редакцию житель дома 145 по пр. Рокоссовского. - Сначала отопление не дали в срок, потом не во всех комнатах начало обогревать. Стали выяснять, в чем дело, а мне диспетчер ЖЭСа говорит: «Что вы хотите, у нас два сантехника на 30 домов. За каждым домом должен быть закреплен человек, а за вашим его нет». Сколько лет живу в этом доме, никогда таких проблем не было. В итоге одна комната до сих пор не развоздушена, хотя обещали 4-го числа.

«Окна в квартире не закрываю, балкон нараспашку»

Пока одни сетуют на отсутствие тепла, другие жалуются на его избыток.

- У нас очень горячие батареи! У меня открыты окна во всех комнатах, ночью сплю с открытым настежь балконом, - рассказывает Людмила Михайловна из дома на ул. Рафиева. - Хожу по дому в легком халате. На батареях даже яблоки сушу, за сутки высыхают! Каждый год я звоню и возмущаюсь. Мне отвечают, что в нашем доме нет автоматической системы регулирования подачи тепла, не могут ничего исправить. А ведь мы за эту жару отдаем бешеные деньги! Помню, в прошлом году я платила за отопление вдвое больше, чем дочка, у которой квартира больше!

В ЖЭСе говорят, что такая ситуация складывается из-за разницы дневной и ночной температур воздуха.

- Теплосети дают достаточно насыщенный теплоноситель (горячую воду для обогрева. - Ред.), поэтому возможны подобные нюансы. Стоит система, которая регулируется согласно температурному графику. Такие нюансы происходят из-за резких скачков температуры на улице, когда днем у нас +14,а ночью +2…+4 градуса. Для того чтобы все пришло в норму, нужно время, - объясняет начальник ЖЭСа №108 Александр Моисеенко. - Мы возьмем на контроль этот вопрос, снимем параметры, разберемся в ситуации.

Коммунальники говорят, что в нормальном режиме батареи будут работать, когда станет холоднее.Фото: Алексей БУЛАТОВ

За неделю зарегистрировано почти 30 тысяч заявок на развоздушивание

Коммунальники говорят, что, если возникли проблемы с отоплением, нужно обращаться в контакт-центр ЖКХ 115. Оттуда информацию передадут в районные ЖЭУ, и в «проблемный» дом направляют мастеров.

- В ходе исполнения заявок проводятся обследования работоспособности систем отопления, съем параметров и замер температуры воздуха в квартирах, она должна быть не менее 18 градусов, - говорят в Центре информационных технологий Мингорисполкома. - С 1 по 7 октября по номеру 115 было зарегистрировано 29 440 заявок на развоздушивание отдельных стояков отопления, что на 9% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. 6 и 7 октября в Минске проводились работы по развоздушиванию, наладке и регулировке систем автоматического регулирования. Работы по развоздушиванию систем отопления в жилом фонде Минска завершены.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

«Теплая погода не позволяет точно отрегулировать систему отопления»

- Отопительный сезон проходит в обычном режиме, приборы прогреваются. Пик обращений в контакт-центр 115 и в ЖЭУ насчет отопления уже прошел, остались единичные случаи, - говорит заместитель гендиректора по эксплуатации жилищного фонда Минского городского жилищного хозяйства Тимофей Кремез. - К сожалению, есть квартиры, которые по ряду технических причин не прогреваются, например, потому что неисправен отопительный прибор или трубопровод. Но это не означает, что не греет во всем доме. Мастера выезжают на место, решают проблему. Бывает, что хозяева уехали, нет доступа в квартиру, поэтому оперативно исправить неполадки не получается. Также мы вынуждены отключить отопление в домах из-за аварий на теплосетях. Во время работ в трубы может попасть воздух, поэтому дом приходится заново подключать к системе отопления. Кроме того, теплая погода не позволяет точно отрегулировать систему отопления. В оптимальном режиме она сможет работать при температуре ниже +8 градусов.