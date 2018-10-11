Взрослые дети: «Мама, спасибо, что ты есть! Ты очень много для меня значишь»

СЕГОДНЯ 13:49 2018-10-11T13:48:44+03:00

Мама - это человек, которому можно и нужно говорить «Я тебя люблю» бесконечно, искренне и без повода

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Но даже если забываешь это сделать в повседневной суете, есть день, когда мы обязательно скажем важные слова своим мамочкам, одарим цветами и поцелуями. Это 14 октября - День матери. Накануне праздника мы отправились в гипермаркет «Евороопт» и дали возможность людям пожелать что-то хорошее всем мамам. Было сказано столько добрых слов, что вокруг словно стало теплее и светлее!..

Первой искренне поздравила всех мам Елена, артистка Белгосфилармонии:

- Мы всегда остаемся детьми, когда у нас есть мама. Пусть каждый ребенок радует свою маму. Пусть мамы наши получают радость от своих деток. Живите долго, дорогие мамы! Будьте счастливы!

Дмитрий был по-мужски сдержан и краток в своем поздравлении, но, как говорится, от души:

- Наши дорогие мамы, дай Бог вам здоровья! Это самое главное, а остальное все приложится. И спасибо вам за сыновей и за дочек.

Шестилетнему Даниилу друзья будут завидовать. Вряд ли у кого-то была такая возможность - поздравить маму так, чтобы это увидела вся страна!

- Поздравляю тебя, мама! - волнуясь и тщательно подбирая нужные слова, говорит мальчик. - Мама, желаю тебе хорошо провести свою жизнь. Чтоб ты не болела, чтоб веселая была... Мама милая моя, как же я люблю тебя!

Приближение праздника в торговом зале гипермаркета «Евроопт» на ул. Монтажников в Минске невозможно не заметить. Огромный цветочный отдел уже готов к большому спросу на цветы: здесь и горшечные растения, и срезанные цветы, и готовые букеты, которые флористы торговой сети «Евроопт» могут оформить на заказ! Кроме того, в преддверии праздника торговая сеть «Евроопт» обязательно порадует своих покупателей специальными акционными ценами на цветы.

Около цветочного отдела мы разговорились с Татьяной, невероятно молодой дважды бабушкой.

Она адресовала свое поздравление всем мамам:

- От всей души желаю вам мира, любви, счастья, красоты, терпения, вдохновения и большой любви от ваших детей. Чтобы дети понимали, что мать - это самое главное, что у них есть в жизни, кто их никогда не предаст, будет их защитой, оберегом на всю жизнь.

Молодой папа Илья после раздумий все же подошел к микрофону, чтобы поздравить с праздником всех «женщин, девушек и бабушек»:

- Желаю вам здоровья, быть такими же красивыми и теплыми, любить свои вторые половинки.

Кристина с радостью передала поздравление своей маме:

- Мамочку свою очень люблю, поздравляю ее и всех мам. Главное - здоровья и мужчин надежных!

Очень важные слова о том, что значит быть мамой, сказала в своем поздравлении Валерия:

- Быть мамой очень важно и здорово, это очень важный момент в жизни женщины. И все женщины-матери для меня большие герои!

И снова мужская лаконичность и прямота:

- Поздравляю маму с праздником! Здоровья тебе, счастья, побольше денег и чтобы мы с братом тебя радовали! - пожелал Роман.

Татьяна сама почти три года назад стала мамой, поэтому к празднику всех мам относится очень позитивно:

- Поздравляю всех мамочек Минска с Днем матери и свою мамочку лично от всей души. Всем вам огромного здоровья, чтоб детки любили, защищали и всегда дарили улыбки!

О том, как любят мам взрослые дети, очень трогательно сказали мужчины.

Виталий:

- Дорогая мама, мы тебя очень любим! Желаем тебе крепкого здоровья, счастья. Мы всегда будем тебя ценить, будем всегда навещать и никогда не забудем

Дмитрий:

- Мама, спасибо, что ты есть! Ты очень много для меня значишь, много делаешь. Извини, если в чем был неправ. С праздником тебя!

Алексей:

- Всем матерям - счастья, здоровья, хороших сыновей. Чтоб сыновья никогда не подводили своих матерей.

А от этого поздравления просто навернулись слезы. Как хорошо, когда мама рядом, когда ты можешь сказать ей о своих чувствах, глядя в глаза!..

- Меня зовут Ольга, это моя мамочка Нина Николаевна Дороневич, - представила женщина. - Я хочу пожелать ей счастья, здоровья, благополучия во всем, чтобы она всегда оставалась такой же молодой и красивой, как сейчас. И я ее очень-очень люблю!

С Днем матери поздравляет всех мам и торговая сеть «Евроопт». Присоединяется ко всем теплым словам и дает возможность всем, кто будет поздравлять свою маму с праздником, дополнить поздравление красивыми цветами.

Все должно в этот день радовать! Даже покупка подарка. Поэтому специально ко Дню матери в магазинах «Евроопт» будут действовать акционные цены на букеты! С 12 по 14 октября (именно в эти дни!) вы сможете купить букет роз от 3,99 рубля, а букет хризантем - 6,99 рубля. Кроме того, вы можете оформить для мамы самый роскошный букет по индивидуальному заказу - красиво и от души!

Еще раз с чудесным праздником вас, мамы и женщины, которые готовятся ими стать! Будьте любимыми, мудрыми и красивыми!