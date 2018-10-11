Белорусский ребенок откроет матч БАТЭ - «Челси»

СЕГОДНЯ 14:52 2018-10-11T16:54:43+03:00

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Стать юным арбитром KIA и открыть матч Лиги Европы сможет ребенок от 8 до 12 лет, увлеченный футболом. Как отмечают организаторы, спортивные достижения будут не так важны при выборе “арбитра” - они разыскивают самого целеустремленного юного спортсмена. В заявке на kiateam.by нужно рассказать о том, что он делает или преодолевает, чтобы заниматься любимым спортом. Анкеты от детей и родителей принимают до 17 октября включительно.

В этом году компания KIA Motors стала официальным партнером Лиги Европы УЕФА - одного из самых престижных футбольных турниров. Одним из направлений сотрудничества станет проект “Юный арбитр”, который позволит юным поклонникам футбола со всего мира вынести на поле официальные мячи турнира. Возможность выйти на поле Лиги Европы со звездами мирового футбола впервые появится и у белорусского ребенка - 8 ноября во время домашнего матча БАТЭ с “Челси”.

- Матч на “Борисов-Арене” станет первым приездом “Челси” в Беларусь и редкой возможностью для тысячи белорусских болельщиков увидеть игру шестикратного чемпиона Англии и одного из самых титулованных в мире клубов, - рассказывает Ольга Сикорская, начальник отдела маркетинга KIA в Беларуси. - Мы понимает всю уникальность этого момента, поэтому предлагаем именно белорусскому юному поклоннику футбола открыть легендарный матч. Заполнить анкету на сайте kiateam.by и вписать имя ребенка в историю белорусского футбола можно с 11 по 17 октября включительно.

Для того чтобы попасть на поле к команде, где играют такие игроки, как Сеск Фабрегас и Эден Азар, белорусским семьям в анкете нужно рассказать, что делает или преодолевает ребенок, чтобы заниматься любимым спортом. Это могут быть ежедневные тренировки, поездки через весь город в спортивную школу или регулярные подъемы в шесть утра. Организаторы хотят найти ребенка, который буквально живет футболом - и для этого дополнили анкету даже вопросами по теории. Имя юного арбитра назовут 22 октября. Его выберет победитель Лиги чемпионов УЕФА Александр Глеб и главный тренер ФК БАТЭ Алексей Бага.