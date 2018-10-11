2018-10-11T14:32:48+03:00
Общество

Командирам части, где служил Коржич, прокурор запросил от 4 до 6 лет

Адвокаты офицеров просят суд не лишать обвиняемых свободы
Геннадий МОЖЕЙКО
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Продолжается суд над двумя командирами части в ПечахПродолжается суд над двумя командирами части в ПечахФото: Микита НЕДАВЕРКОВ
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В суде Минского района продолжается суд над двумя командирами части в Печах, где осенью прошлого года погиб солдат-срочник Александр Коржич. На скамье подсудимых двое обвиняемых - прапорщик Артур Вирбал и бывший старший лейтенант Павел Суковенко. Их обвиняют по статье «Превышение власти или служебных полномочий, сопряженное с насилием» - грозит до 10 лет тюрьмы. Их уголовное дело вынесено в отдельное делопроизводство. Артур Вирбал также проходит непосредственно по делу Коржича в качестве свидетеля. В сегодняшнем судебном процессе он - обвиняемый. А вот обвиняемые по делу Коржича - Скуратович, Барановский и Вяжевич - сегодня проходят в качестве потерпевших. По версии следователей, они пострадали от действий своих командиров.

Если кратко: по версии следователей, Вирбал и Суковенко заставляли сержантов отжиматься, недоплачивали им денежное довольствие, требовали для себя покупать продукты: пакетики кофе, сосиски в тесте, смаженки и сигареты. Общая сумма, которую потерпевшие потратили на продукты командиру, составила 245 рублей. А еще офицеры иногда в воспитательных целях применяли кулаки и деревянную палку. Впрочем, потерпевшие в суде рассказывали, что никаких унижений при этом не испытывали, говорили, что для армии такой расклад дел - нормальное явление:

- Не мы эту систему создали, не нам ее ломать, - заявил в суде один из потерпевших, сержант Евгений Барановский. Потерпевшие сержанты просят строго не наказывать прапорщика и старлея.

Артур Вирбал свою вину признал полностью. Суковенко по первой части обвинения - речь о покупке продуктов - признал, а вот в части насилия не согласен: говорит, никакой палки и кулаков не было.

В четверг, 11 октября, прокурор озвучил сроки заключения, которые обвинение запрашивает для обвиняемых. Командиру роты Коржича Павлу Суковенко прокурор предлагает назначить 6 лет лишения свободы, прапорщику Артуру Вирбалу - 4 года колонии усиленного режима. В этот срок предлагается зачесть время нахождения под стражей и учесть то, что они имеют положительные характеристики.

Выступая в прениях, все потерпевшие просили суд смягчить им наказание - они претензий к обвиняемым не имеют. Выступили и адвокаты: защитник Павла Суковенко попросил суд не лишать обвиняемых свободы, так как те раскаялись и признали свою вину. Также защитники попросил суд учесть, что не Суковенко и Вирбал придумали систему неуставных отношений в армии, они уже в нее попали.

- В армии всегда были традиции отжиматься и хоронить бычки, - сказал адвокат.

Суд продолжится в следующую среду, 17 октября. Обвиняемым предоставят право выступить с последним словом.

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