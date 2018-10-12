Правда ли, что яркий оранжевый желток — показатель качества яйца?

СЕГОДНЯ 00:00 2018-10-11T22:25:14+03:00

От чего зависит цвет желтка? От здоровья курицы, породы или, может быть, качества корма? Выбираем самые вкусные и полезные куриные яйца

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Поэтому сегодня обязательно приготовьте яичницу. Или омлет. Или хотя бы сварите яйцо вкрутую или всмятку. Ведь отмечается большой яичный праздник - Всемирный день яйца!

Учрежден этот необычный праздник был в 1996 году Международной яичной комиссией на специальной яичной конференции в Вене. Такое оригинальное решение было принято, чтобы подчеркнуть ценность и значимость этого универсального и крайне важного продукта. За его величеством яйцом закрепили вторую пятницу октября, и уже более 20 лет в этот день в самых разных странах мира и профессиональные повара, и обычные хозяйки и хозяева готовят разнообразные простые и сложные блюда из яиц.

Конечно, для кулинарного празднования Всемирного дня яйца надо выбирать самые вкусные и красивые яйца - с ярким желтком насыщенного цвета. Идеально подойдет продукция ОАО «Оранчицкая птицефабрика» - «Деревенское яйцо» и «Хатнi сняданак».

У этих яиц всегда очень желтый и изумительно яркий желток: он получается таким, потому что кур на птицефабрике кормят специальными натуральными кормосмесями собственного производства с добавлением травяной муки из люцерны. Именно люцерна и дает такой яркий эффект без каких-либо искусственных добавок и красителей.

Благодаря желтку блюда с использованием яиц из Оранчиц получаются не только вкусными, но и очень красивыми: выпечка приобретает аппетитный желтый цвет, а все салаты и другие блюда, декорированные нарезанным яйцом, выглядят нарядными и праздничными. «Деревенское яйцо» и «Хатнi сняданак» - продукты абсолютно натуральные, гарантированно высококачественные, а еще полезные и вкусные. Попробуйте!

ОАО «Оранчицкая птицефабрика» поздравляет всех читателей «Комсомольской правды» со Всемирным днем яйца!

Желаем вам богатого и разнообразного ежедневного стола и яркой жизни!

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