Правда ли, что яркий оранжевый желток — показатель качества яйца?
Поэтому сегодня обязательно приготовьте яичницу. Или омлет. Или хотя бы сварите яйцо вкрутую или всмятку. Ведь отмечается большой яичный праздник - Всемирный день яйца!
Учрежден этот необычный праздник был в 1996 году Международной яичной комиссией на специальной яичной конференции в Вене. Такое оригинальное решение было принято, чтобы подчеркнуть ценность и значимость этого универсального и крайне важного продукта. За его величеством яйцом закрепили вторую пятницу октября, и уже более 20 лет в этот день в самых разных странах мира и профессиональные повара, и обычные хозяйки и хозяева готовят разнообразные простые и сложные блюда из яиц.
Конечно, для кулинарного празднования Всемирного дня яйца надо выбирать самые вкусные и красивые яйца - с ярким желтком насыщенного цвета. Идеально подойдет продукция ОАО «Оранчицкая птицефабрика» - «Деревенское яйцо» и «Хатнi сняданак».
У этих яиц всегда очень желтый и изумительно яркий желток: он получается таким, потому что кур на птицефабрике кормят специальными натуральными кормосмесями собственного производства с добавлением травяной муки из люцерны. Именно люцерна и дает такой яркий эффект без каких-либо искусственных добавок и красителей.
Благодаря желтку блюда с использованием яиц из Оранчиц получаются не только вкусными, но и очень красивыми: выпечка приобретает аппетитный желтый цвет, а все салаты и другие блюда, декорированные нарезанным яйцом, выглядят нарядными и праздничными. «Деревенское яйцо» и «Хатнi сняданак» - продукты абсолютно натуральные, гарантированно высококачественные, а еще полезные и вкусные. Попробуйте!
ОАО «Оранчицкая птицефабрика» поздравляет всех читателей «Комсомольской правды» со Всемирным днем яйца!
Желаем вам богатого и разнообразного ежедневного стола и яркой жизни!
Реклама.