В Бельгии задержали рефери, который работал на матче «Зенита» и минского «Динамо»

СЕГОДНЯ 14:44 2018-10-11T14:57:42+03:00

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В Бельгии из-за коррупционного скандала арестовали двух футбольных судей – Барта Вертентена и Себастьена Дельферьера, сообщает ua-football.com. Им приписывают участие в договорных матчах. Ранее в Бельгии проходило большое расследование в сфере налоговых махинаций, отмывания денег и манипуляций результатами в матчах чемпионата страны. Тогда полиция провела обыски в нескольких клубах, а также арестовала главного тренера «Брюгге» Ивана Леко и экс-наставника «Андерлехта» Хермана ван Холсбека. Также были задержаны два футбольных агента Моги Баят и Деян Велькович, которые ведут дела со всеми основными бельгийскими клубами.

Интересно, что Вертентен и Дельферьер обслуживали еврокубковые матчи в нынешнем сезоне. Больше всего интересна персона Дельферьера. В августе он работал на ответном матче квалификации Лиги Европы между «Зенитом» и минским «Динамо» (8:1), а на прошлой неделе - главным арбитром в игре киевского «Динамо» и чешского «Яблонеца» (2:2). Игра минчан и питерцев имела резонанс. В первом матче «Динамо» выиграло 4:0, но в ответной игре неожиданно развалилось, причем, четыре мяча пропустило за 20 минут дополнительно времени, играя в большинстве. Вряд ли Дельферьера заподозришь в помощи «Зениту» (по крайней мере, без дополнительно расследования): гол «Динамо» в первом тайме был отменен скорее по делу, равно как и пенальти не вызывали вопросов, к тому же на 72-й минуте был удален игрок питерцев Падерес. Но все эти детали вместе с фееричными ошибками футболистов «Динамо», которые как раз славились игрой в обороне, складываются в фантасмагорический сюжет, который вызвал у болельщиков много вопросов. И вот теперь задержание за договорные матчи в Бельгии…

Интересно, что Дельферьер часто работал на матчах белорусских клубов: в 2014-м судил игру минского «Динамо» с португальским «Насьоналем», в 2016-м – с сербской «Войводиной», в том же году был главным на игре БАТЭ и «Астаны».