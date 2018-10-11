СЕГОДНЯ 15:37 2018-10-11T15:50:56+03:00

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В передаче «Вечерний Ургант» появилась новая рубрика «Теле S.O.S.», которая, насколько можно понять, будет воплощать желания зрителей. И в первом же ее выпуске Иван, воспользовавшись «служебным положением», замолвил словечко за 6-летнего мальчишку из Минска Ивана Горбатых. Парень отправил письмо в передачу, где рассказал о своей мечте - спеть с рэпером Бастой. Ургант устроил для них онлайн-связь, и Баста попытался спеть с мальчишкой. Получилось не очень, но он пригласил Ваню на концерт в «Минск-Арене» 27 октября и сказал, что споет с ним «Я смотрю на небо», причем эта песня будет первой во время его выступления.

Иван Ургант попросил Басту спеть с 6-летним минчанином.ВИДЕО: «Вечерний Ургант»

Мы нашли педагога Вани по вокалу Александру Авраменко из творческой студии Avdensa, и она рассказала нам, как возникла эта невероятная идея - написать Урганту:

- У Вани замечательные родители, с мамой Натальей приятно работать, да и просто проводить время. Когда Наталья загорается с одного слова, хочется горы свернуть. Вместе с Ваней они написали письмо в «Вечерний Ургант», потому что у мальчика давно есть мечта - встретиться с Бастой. Сейчас мы Ваней готовимся, это очень волнительно, но я думаю у нас все получится.

- Давно Ваня занимается вокалом?

- Давно, еще не было трех лет. Ваня на занятиях поначалу скорее наблюдал, чем пел, но потом раскрылся. И сейчас поет везде - не только на занятиях, но и в машине, в душе. Ваня разносторонний мальчик и много чем еще увлекается - вокал, гитара, плавание, шахматы, английский, компьютерный кружок.

О впечатлениях мы спросили самого Ваню:

- Письмо мы с мамой отправили недели две назад и уже даже забыли об этом. И вдруг нам позвонили и сказали, что вечером свяжутся с нами и даже, может, с нами поговорит Баста. Это было очень круто! Я сейчас готовлюсь к выступлению, и у меня уже есть следующая мечта - попасть в детский «Голос».

Вот так проходила видеосвязь.

Мама Вани добавила, что Ваня в жизни очень скромный ребенок, хоть и довольно часто выступает на сцене. На концерт Басты подумывает взять с собой гитару, так как начал ее осваивать. А еще они бесконечно благодарны Ивану Урганту за осуществление этой мечты. Ваня хоть и не смотрит «Вечерний Ургант» - что и понятно, слишком мал - но ведущего хорошо знает.

Остается напомнить, что мы сможем увидеть необычный дуэт Вани Горбатых и Басты 27 октября в «Минск-Арене».