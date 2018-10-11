Противоречивые белорусы: счастливы, но при этом недовольны жизнью

СЕГОДНЯ 15:53 2018-10-11T15:56:03+03:00

Белорусская молодежь дает фору людям более старшего поколения не только в работе, но и в досуге. Фото: Павел МАРТИНЧИК

А молодежь, которую часто обвиняют в том, что она ничем не интересуется, оказалась активнее и в работе, и в отдыхе

Изменить размер текста: A A

В опросе, который прошел весной этого года по заказу исследовательского центра ИПМ, участвовало 1016 человек со всей страны. У респондентов спрашивали, что для них самое важное в работе и в жизни, счастливы ли они, чувствуют ли себя в безопасности и так далее.

Оказалось, что в работе для белорусов важнее всего три вещи: высокая зарплата, удобный график и гарантия наличия этой самой работы. А вот ответственность, инициатива и возможность чего-то добиться интересуют куда меньшее количество людей (см. инфографику). Гендерные отличия тоже есть, но незначительные. Например, мужчин чуть больше интересует возможность много зарабатывать, а женщин - гарантированная работа и более удобный график.

Зато разбивка по возрастным группам показала, что молодые люди куда более работоспособны, чем о них принято думать.

- Говорят, что поколение от 18 до 29 лет - это люди немотивированные, не желающие работать, которые просто любят деньги и наслаждаться жизнью. Но мы видим, что для них намного важнее работа, где они могут чего-то достичь, ответственная работа, интересная работа, возможность проявить инициативу. И это классно! На самом деле эти люди намного активнее, чем поколения 30 - 44 и 45 - 60. Это наш большой потенциал, - рассказала социолог исследовательского центра ИПМ Дарья Урбан в рамках мероприятия-анонса «Кастрычніцкага эканамічнага форума».

Молодежь дает фору людям более старшего поколения не только в работе, но и в досуге. Интересов и увлечений у них больше:

- Есть большая разница по чтению художественной литературы. В основном это делают люди старше 61 года. В остальном молодые люди намного активнее, чем все остальные категории населения, - говорит Дарья Урбан.

Авторы исследования отмечают, что в целом белорусы чаще выбирают дешевые или вовсе бесплатные развлечения. Топ-3 - это музыка, кино и занятия спортом. Эксперты попытались выяснить, зависит ли любовь к конкретному виду досуга от уровня дохода, но к окончательным выводам не пришли.

- Люди с высоким доходом вообще всем увлекаются больше, чем люди со средним или низким доходом, - говорит Дарья Урбан. - Люди с высоким доходом намного чаще занимаются спортом, читают художественную и специальную литературу, посещают театры, ходят в музеи и на выставки… Есть вещи, которые напрямую связаны с уровнем дохода. Например, позволить себе путешествие может не каждый. Но читать может любой! Вопрос в том, что здесь причина, а что - следствие.

Исследователей поставили в тупик ответы на вопросы о том, счастливы ли белорусы и довольны ли они своей жизнью. Оказалось, что счастливы у нас чуть ли не все! 19,3% респондентов ответили, что очень счастливы, 68,1% - что скорее счастливы. Но при этом ни один человек не ответил, что полностью доволен жизнью! 30,6% считают, что скорее довольны, но большинство (39,4%) ответили на этот вопрос нейтрально.

ИНФОГРАФИКА

Что для белорусов важно в работе?

Высокая оплата труда - 65,4%

Удобный рабочий график - 45,8%

Гарантированная работа - 37,3%

Интересная работа - 30,4%

Работа, вызывающая уважение - 21,1%

Работа, где вы чувствуете, что можете чего-то достичь - 19,7%

Не слишком напряженная работа - 16,8%

Достаточное количество дней отпуска - 15,8%

Возможность проявить инициативу - 15,7%

Ответственная работа - 11,6%

По данным исследования ценностных установок белорусов

********

ИНФОГРАФИКА

Чем занимаются белорусы в свободное время?

Слушают музыку - 81,7%*

Смотрят кино - 76,8%

Занимаются спортом - 25,5%

Читают специальную литературу - 24,6%

Читают художественную литературу - 21,1%

Посещают учебные мероприятия - 17,9%

Путешествуют по Беларуси - 8,9%

Ходят на выставки и в музеи - 7,2%

Посещают театр - 6,4%

Посещают кафе и рестораны - 6,2%

Употребляют алкоголь - 5,3%

Путешествуют в другие страны - 2,6%

Посещают клубы и дискотеки - 2,1%

*Процент опрошенных, ответивших, что занимаются этим часто

По данным исследования ценностных установок белорусов