2018-10-11T22:09:26+03:00
Общество

Пограничники со стрельбой задерживали украинцев, которые пришли в Беларусь за ягодами

Их наказали за незаконное пересечение границы и нарушение правил сбора клюквы
Оксана БРОВАЧ
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Такими гребенками украинцы собирали клюкву в белорусских болотах, хотя ими пользоваться нельзя. Фото: Пинский погранотряд.Такими гребенками украинцы собирали клюкву в белорусских болотах, хотя ими пользоваться нельзя. Фото: Пинский погранотряд.
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Граница между Украиной и Беларусью в Столинском районе проходит по болоту. В сезон сбора клюквы здесь кипит жизнь – за ягодами ходят не только местные жители, но и украинцы. Для них организованы упрощенные пункты пропуска на границе, но нарушителей все равно регулярно задерживают. Правда, стрельбу в болотах сборщики клюквы не слышали давно.

На днях пограничникам попались трое украинцев. В 500 метрах от границы задержали мужчину из украинской деревни Дроздынь без документов – пропуска в белорусскую пограничную полосу. С ним были еще двое, жители украинского Старого Села Ровенской области. Из-за них пограничники взвели курок на табельном оружии и пустились в погоню по болоту.

Сборщики клюквы даже проложили по болоту гать - дорогу. Фото: Пинский погранотряд.

Сборщики клюквы даже проложили по болоту гать - дорогу. Фото: Пинский погранотряд.

- Они увидели пограничников и попытались уйти. Пограничники их преследовали и, чтобы остановить, произвели три предупредительных выстрела, - рассказывает официальный представитель Пинского погранотряда Михаил Бут-Гусаим.

Нарушителей все-таки задержали. Им грозит наказание не только за незаконное пересечение границы и нарушение правил пребывания в Беларуси. На двоих беглецов составили протоколы за неповиновение законному распоряжению должностного лица. Кроме этого, выяснилось, что все трое собирали клюкву гребенками – механическими ручными комбайнами, а это запрещено. Так что украинцы получат штраф еще и за нарушение правил сбора ягод.

За прошлую неделю пограничники задержали 11 сборщиков клюквы, которые пришли в Беларусь по болоту незаконно. Их оштрафовали и запретили въезд в страну на 5 лет. Если в течение срока депортации они снова нелегально придут в Беларусь, им может грозить уголовная ответственность.

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