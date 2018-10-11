2018-10-11T17:18:02+03:00
Спорт

Брестское «Динамо» представило нового партнера горячим видеороликом

За 41 секунду показан путь знойных девушек на футбольный матч от прихорашивания у зеркала до трибун стадиона [видео]
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Ролик получился ярким и горячим: за 41 секунду показан путь знойных девушек на футбольный матч от прихорашивания у зеркала до трибун стадиона. Фото: стоп-кадр видеоРолик получился ярким и горячим: за 41 секунду показан путь знойных девушек на футбольный матч от прихорашивания у зеркала до трибун стадиона. Фото: стоп-кадр видео
Изменить размер текста:

Футбольный клуб «Динамо-Брест» объявил о партнерстве с белорусским брендом одежды «Elema». Представители компаний заявили, что это позволит расширить аудиторию и привлечет дополнительное внимание ко всем сторонам данного сотрудничества.

- Мы представляем вам наш ролик, в котором вы найдете отсылки к яркой фишке стадиона «Брестский» - звездном небу, а также к тому, как много красивых девушек болеют за «Динамо-Брест», и ходят на каждый матч команды, - заявил директор по развитию ФК «Динамо-Брест» Виктор Радьков.

Также он отметил, что переговоры длились меньше месяца, стороны сотрудничества хотят выходить на молодежную аудиторию и становится семейным брендом.

- Этот подход напрямую связан с концепцией нашего футбольного клуба - работа с семейной аудиторией, - отметил Радьков.

Ролик получился ярким и горячим: за 41 секунду показан путь знойных девушек на футбольный матч от прихорашивания у зеркала до трибун стадиона.

Брестское Динамо представило нового партнера горячим видеороликом. Источник: Dynamo Brest

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Вокруг арен»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Папа Франциск случайно встретил на улице митрополита Кондрусевича и попросил передать поздравление православному Владыке Филарету
Через час в Могилеве начнется розыгрыш 89-го тура «Удачи в придачу!»
Полузащитник "Крумкачоў" задержан за хранение "соли"
В Минске 12 октября Виктор Мартинович презентует свой новый роман «Ночь»
АБФФ и Viber запускают стикерпак сборной Беларуси
На башню Красного костела подняли колокола и начинают служить мессу по-английски
На шесть литров сока два ведра винограда. Белорусский священник сам готовит вино для мессы
«Почти в панике». Сбой работы сети velcom произошел в Гомеле
В Лунинце годовалый ребенок утонул в декоративном пруду
В День зрения офтальмологи отправились в детский дом в Гомеле
Форсаж в Бресте: «Лексус» повис на дорожном ограждении
Рыбак в Барановичском районе выловил 8-килограммовую щуку
Москва и Минск подпишут документы по поставкам продуктов в Могилеве
Фотофакт: под Гомелем нашли странный гриб, который не опознали даже старожилы
Белоруска просит помочь осуществить мечту - отправиться волонтером на Всемирные дни молодежи в Панаму
Пограничники открыли стрельбу по украинцам, которые собирали клюкву на белорусской стороне
На Витебщине поймали браконьеров, которые ловили рыбу, как первобытные люди
В Полоцке 26-летний педофил совратил 12-летнего школьника
В Минске задержали россиянина, которого разыскивает Интерпол по подозрению в терроризме
В Пуховичском районе 3-летнему мальчику повредил глаз фейерверк
Из-за встречи Лукашенко с Путиным в Могилеве будут массово отстреливать собак и кошек
В Минске ищут супругов, которые привезли полуживого парня в больницу и скрылись
В лесу под Вилейкой погиб лесоруб
Собаку закрыли в камере хранения в супермаркете на Каменной Горке
На границе с Беларусью служебная собака учуяла взрывное устройство
В Минске вор залез в магазин, выпил пива и забрал выручку
Не пропустите веселый детский праздник от «Комсомолки»! 14 октября пройдут гонки среди малышей на понициклах
Посольство Беларуси об избиении белоруса Кокориным и Мамаевым: «Держим ситуацию на контроле»
Лукашенко - послу России в Беларуси: «Это будет период самого яркого расцвета наших отношений»