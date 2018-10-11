Брестское «Динамо» представило нового партнера горячим видеороликом
Футбольный клуб «Динамо-Брест» объявил о партнерстве с белорусским брендом одежды «Elema». Представители компаний заявили, что это позволит расширить аудиторию и привлечет дополнительное внимание ко всем сторонам данного сотрудничества.
- Мы представляем вам наш ролик, в котором вы найдете отсылки к яркой фишке стадиона «Брестский» - звездном небу, а также к тому, как много красивых девушек болеют за «Динамо-Брест», и ходят на каждый матч команды, - заявил директор по развитию ФК «Динамо-Брест» Виктор Радьков.
Также он отметил, что переговоры длились меньше месяца, стороны сотрудничества хотят выходить на молодежную аудиторию и становится семейным брендом.
- Этот подход напрямую связан с концепцией нашего футбольного клуба - работа с семейной аудиторией, - отметил Радьков.
Ролик получился ярким и горячим: за 41 секунду показан путь знойных девушек на футбольный матч от прихорашивания у зеркала до трибун стадиона.
Брестское Динамо представило нового партнера горячим видеороликом. Источник: Dynamo Brest
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