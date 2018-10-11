Во время салюта на «Дожинках» 3-летний мальчик получил ожог глаза

СЕГОДНЯ 17:40 2018-10-11T18:07:22+03:00

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Несчастный случай произошел 6 октября во время празднования «Дожинок» в агрогородке Голоцк Пуховичского района. Местная жительница, мама трехлетнего Макара Ирина Коробельникова, рассказала «Комсомолке», что во время праздничного салюта в глаз ее сыну попали искры. Сейчас у мальчика ожог, он находится в 4-й городской детской клинической больнице в Минске.

Трехлетний Макар получил термический ожог 1 степени роговицы левого глаза

- Меня уже обвиняют в том, что я недосмотрела сына... Но кто мог предположить, что такое произойдет, - вздыхает Ирина. Женщина с семьей живет в Голоцке в частном доме, а работает в Минске. - В тот день у меня гостила сестра, и мы решили отвезти наших детей на салют. Стояли в 30 - 40 метрах от происходящего, я еще сестре сказала, что в толпу не пойдем. Все произошло внезапно: на последних залпах салюта искры попали Макару на глаз. Мальчик, который был рядом с нами, упал на землю и начал уползать... Макар закричал «Мама!», а я увидела, как что-то горит прямо на его глазу! Потушила огонь, подхватила сына и побежала в клуб. По дороге тушила свои волосы, которые тоже загорелись. К моему ужасу, глаз Макара был весь черный! У меня тряслись руки… В туалете клуба я стала промывать глаз водой. Кстати, машины скорой помощи в тот вечер на празднике я не видела.

Ирина говорит, что к ним на помощь пришла сотрудница милиции.

- Это инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Екатерина Романович, спасибо ей большое! Она звонила в «скорую» и спрашивала, как оказывать первую помощь, нашла кипяченую воду и чистые салфетки, не отходила от нас до приезда врачей, - вспоминает женщина.

В больнице ребенка прооперировали.

- Как мне сказали, если бы я не сразу промыла глаз, а оставила в нем уголь, то повреждения были бы еще больше.

Из справки, которую выдал дежурный врач больницы, говорится, что, со слов родителей, их сыну на празднике «залетели искры (порох) от салюта в левый глаз». Диагноз мальчика звучит так: «Термический ожог первой степени роговицы, конъюнктивы, век левого глаза. Множественные инородные тела роговицы, конъюнктивы левого глаза».

Ирина расстроена, что никто из чиновников с ними не связался:

- Нам никто не позвонил - ни из сельсовета, ни из райисполкома, не поинтересовался, как самочувствие Макара. Но я уже стала спокойнее, глаз сына хорошо заживает.

- К нам жалоб от других жителей не поступало, - сказали «Комсомолке» в Пуховичском райисполкоме.

ОФИЦИАЛЬНО

«Милиция проводит проверку»

- В Пуховичское РОВД из минской детской больницы поступило сообщение о том, что к ним доставлен ребенок, пострадавший во время салюта. Это стало основанием для проведения милицией проверки. Кроме того, отец мальчика написал заявление в милицию с просьбой установить виновных и привлечь их к ответственности, - рассказывает официальный представитель УВД Минского областного исполкома Евгений Сачек. - Опрошена мама мальчика. Также проведут беседу с организаторами мероприятия и людьми, которые запускали салют. В том числе сотрудники милиции проверят, насколько были соблюдены меры и техника безопасности. Мы также ожидаем выздоровление ребенка, чтобы эксперты оценили тяжесть последствий для здоровья мальчика.