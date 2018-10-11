Россия не будет поставлять в Беларусь черные нефтепродукты для экспорта

11 Окт. 22:07 2018-10-11T22:08:08+03:00

Беларусь не будет получать черные нефтепродукты для реэкспорта, но мы все равно будем получать 6 млн тонн нефти, которые сможем перепродать или переработать и перепродать. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По мнению эксперта, наша страна все равно в выигрыше, потому что 6 млн. тонн нефти мы можем экспортировать или переработать и продать

Изменить размер текста: A A

В среду, 10 октября, Беларусь и Россия подписали протоколы по поставке нефтепродуктов на ноябрь - декабрь этого года и до конца 2019-го, сообщила пресс-служба Министерства энергетики России. Встреча на высоком уровне - а там присутствовали вице-премьеры Беларуси и России Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак, а также министр энергетики России Александр Новак - состоялась в Москве.

- По итогам переговоров Игорь Ляшенко и Александр Новак подписали протокол о внесении изменений в межправсоглашение от 2007 года о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов и согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь - декабрь 2018 года и на весь 2019 год, - сообщает пресс-служба Минэнерго России.

Больше подробностей чиновники не сообщают. Однако источник ТАСС уточнил, что речь идет о поставках темных нефтепродуктов в Беларусь, а именно - о запрете экспортировать нам темные нефтепродукты из России.

- Беларусь лишается определенной суммы. Значит, сумели договориться по каким-то другим вопросам?

- У нас остается квота на сырую нефть. И она выше, чем для внутреннего потребления. Мы можем реэкспортировать эти 6 млн. тонн нефти или переработать их и отправить на экспорт. Это и есть компромисс, - уточнил в комментарии «КП» зампредседателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Георгий Гриц. - В квоте на сырую нефть сумма получается выше, чем мы имели за счет реэкспорта черных нефтепродуктов из России. И там действительно была не то чтобы незаконная, но, скажем так, интересная схема реэкспорта. Волноваться, думаю, нам не надо. Тем более новый российский посол говорит, что Россия обязательно загрузит нефтеперерабатывающие предприятия. И скорее всего, эти обязательства будут выполняться.

- Почему раньше не возникал вопрос о реэкспорте черных нефтепродуктов? Не вчера же мы начали продавать данную российскую продукцию!

- Сумма была не такая большая, несколько десятков миллионов долларов. А потом нефть подорожала, и сумма стала более 100 млн. долларов.

- Прошла информация, что Беларусь и Россия будут обсуждать снижение процентной ставки по кредиту на строительство АЭС, и это тоже может быть своеобразной уступкой.

- Для нас более принципиальный вопрос - реструктуризация российского долга. А процент по этому кредиту, скорее всего, будет зависеть от ставки рефинансирования российского Центробанка. Там есть тренд на понижение. И если привяжут договор к новой ставке, то кредит может стать для нас дешевле на серьезную сумму - под сотню миллионов долларов. Правда, ни Центробанк, ни Минфин России не очень хотят на это идти, потому что тогда российский бюджет недополучит доход на аналогичную сумму.

- На пятницу, 12 октября, анонсировали переговоры по объемам поставок белорусской сельхозпродукции в Россию. Может, тоже договоримся и не будет никаких торговых войн?

- Насколько я знаю, это простая формальность, подпись протокола. Сама договоренность была достигнута еще в Москве, а в пятницу просто утвердят согласованный ранее баланс поставок на 2019 год. Это такое мероприятие «по поводу», тут никакой новости не будет. Вы же понимаете, что и в России, и в Беларуси все подобные решения принимаются на уровне высокой политики.