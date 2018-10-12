РПЦ обещала высказаться в Минске об автокефалии православной церкви в Украине

СЕГОДНЯ 21:06 2018-10-12T21:06:11+03:00

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Украинская православная церковь 11 октября сделала еще один шаг к самостоятельности. Синод Вселенской (Константинопольской) церкви отменил свое же решение 1686 года. По нему Киевская митрополия передавалась Константинополем (с 1930 года - Стамбул, но название остается прежним в православной традиции) во временное управление Московскому патриархату (с рядом условностей церковного характера), а теперь вселенский патриарх снова становится для Киева главенствующим. Среди прочего, назначать митрополита в Киев московский патриарх не сможет - это прерогатива останется за его константинопольским коллегой.

Данный церковный документ еще не означает, что Украинская православная церковь стала автокефальной - административно независимой от других поместных церквей и фактически равной среди равных с той же Русской или Константинопольской. Но теперь у украинцев есть основания для того, чтобы претендовать на автокефалию. Причем разрешение после отмены решения 1686 года теперь надо просить как раз у Константинополя.

Но сам томос об автокефалии вселенским патриархом Варфоломеем пока не издан. Его принятие прогнозируют в ноябре - движение к этому внутрицерковному документу подтвердил Синод Вселенской церкви. Параллельно в Украине должен пройти объединительный собор УПЦ Киевского патриархата и автокефальной УПЦ - именно они и претендуют на автокефалию. Поскольку обе церкви не признаны ни одной из 14 поместных православных церквей мира, эксперты говорят: в стремлении к автокефалии эти церкви хотят найти способ своего утверждения в православном мире.

Однако УПЦ Киевского патриархата и автокефальная УПЦ в сумме представляет собой примерно 6 тысяч приходов. В то же время у Украинской православной церкви Московского патриархата их 12 тысяч, и, кстати, это около трети приходов всей Русской православной церкви. Не исключено, что часть из них может перейти в юрисдикцию Единой украинской православной церкви. Это будет во всех смыслах существенная потеря для РПЦ.

Также 11 октября Синод Вселенской церкви решил снять анафему с главы УПЦ Киевского патриархата митрополита Филарета (Денисенко) и лидера УАПЦ митрополита Макария. В Константинополе решили, что анафема для них не имела достаточных причин.

Такой шаг Вселенской церкви в штыки восприняла Русская православная церковь. С началом разговоров об автокефалии УПЦ и создании в Украине единой поместной церкви Московский патриархат уже всерьез говорил о разрыве отношений с Константинополем. Александр Волков, пресс-секретарь патриарха Кирилла, подтвердил прежнюю линию РПЦ. Также он упомянул о других решениях по этому вопросу, но не уточнил, каких именно. Волков назвал очередной шаг Константинополя «катастрофическим для мирового православия» и «легализацией раскола». Он отметил: со времени начала конфликта РПЦ «пыталась найти пути взаимодействия с патриархом Варфоломеем». Напомним, последние дни августа к вселенскому патриарху поехал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Но переговоры результатов не дали.

По сложившейся ситуации высказался и секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук. Он пообещал решительный и жесткий ответ, адекватный ситуации. В интервью каналу «Россия-24» он сказал, что 15 октября на заседании Священного Синода РПЦ в Минске «высший исполнительный орган Русской православной церкви даст надлежащую оценку того, что произошло» в Константинополе.

Кроме отмены решения более чем 330-летней давности, в свежем документе Константинопольского Синода высказано предостережение незаконного захвата церквей и монастырей в Украине вследствие предоставления автокефалии. О возможности острых ситуаций уже высказывались эксперты. А митрополит УПЦ Московского патриархата Онуфрий предупреждал: усугубятся противостояния в украинском обществе и церкви. Но президент Украины Петр Порошенко, который и инициировал процесс получения автокефалии УПЦ во время своего апрельского визита к патриарху Варфоломею, пообещал, что православным Московского патриархата гарантируют свободу вероисповедания.