Мировые биржи обвалились. Чем это грозит белорусскому рублю?

СЕГОДНЯ 21:06 2018-10-12T21:07:04+03:00

По мнению эксперта, это еще не начало мирового кризиса

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Два дня подряд - в среду и четверг - падали акции крупных американских компаний. Google, Facebook, Apple, Amazon, обрушились и фондовые индексы в США, Австралии, Азии. Многие связали это с недавним докладом Международного валютного фонда. Напомним, МВФ прогнозировал ухудшение состояния мировой экономики. Трясло и Московскую биржу. Как ситуация будет развиваться дальше? И могут ли подобные обрушения сказаться на белорусском рубле?

- Падение на фондовых рынках связано не с докладом МВФ, а с ростом доходности американских облигаций. Буквально в среду было очередное их размещение, и доходность достигла максимума за последние несколько лет. А это означает, что инвестор предпочтет хранить деньги не в акциях компаний, а в американских облигациях - надежном и гарантированном источнике, особенно на уровне их выросшей доходности, - объяснил «КП» старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - Кроме того, коррекция американских рынков назрела давно. И я уверен, что это не крах американской биржи, не начало кризиса, а просто небольшая коррекция, которая возникает 1 - 2 раза в год. Что интересно, американский рынок падал два дня подряд, но уже в пятницу фьючерс на индекс S&P 500, который торгуется круглосуточно, начал расти. Так что можно сделать предположения, что на двухдневном падении весь крах американского рынка и ограничится.

По мнению эксперта, для Беларуси значимых последствий не будет, у нас нет финансовых рынков, которые связаны с мировыми.

- Наиболее значимая для нас вещь - курс доллара. И он несильно менялся в последние дни. Скромно колебалась и пара евро-доллар. Так что на нашем валютном рынке это никак не скажется, - считает эксперт.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Беларусь получила от России $200 млн. кредита и $263 млн. за перетаможку нефти

Евразийский банк развития на своем сайте сообщил, что Беларуси был перечислен шестой транш кредита от Евразийского фонда стабилизации и развития. Напомним, что ЕФСР выделил нашей стране 2 млрд. долларов кредитных денег, которые должны были поступить семью траншами.

Пять траншей пришло по графику. Шестой должен был прийти после 1 октября 2017 года, когда фонд оценивал, выполнила ли страна все показатели (в основном это изменения в законодательстве). Пять показателей Беларусь не выполнила. И в результате Совет фонда решил освободить страну от невыполненных показателей, так как она выполнила дополнительные условия.

Ранее министр финансов Максим Ермолович обещал, что до конца года Беларусь получит и седьмой транш кредита (тоже в размере $200 млн.).

Кроме того, в четверг Россия перечислила Беларуси $263 млн. за перетаможку нефти.

- Они (деньги от перетаможки. - Ред.) недоплачивались с июля. Мы получили $263 млн., - цитирует Прайм заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Ляшенко. Он добавил, что этот показатель не имеет какой-то конкретной цифры и зависит от стоимости барреля.

Также вице-премьер рассказал, что с 1 ноября Минск и Москва начнут консультации по компенсации потерь белорусского бюджета от налогового маневра России, уже есть график встреч.