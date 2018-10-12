«Прости, что я выросла такой балбеской!» А что бы вы хотели сейчас сказать маме?

12 Окт. 22:17 2018-10-12T22:33:59+03:00

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Анна ШАРКУНОВА, певица:

- Мамочка, я тебя очень сильно люблю! Спасибо, что я есть, чтовсе эти годы ты была со мной. Спасибо за то, что сейчас ты помогаешь мне с моим ребенком. Не знаю, что бы я делала без тебя!

Катерина РАЕЦКАЯ, телеведущая:

- Мамуля! Спасибо, что разрешала и научила меня в любой ситуации оставаться собой! Не делать, чего не хочу, не прогибаться. Спасибо за любовь, доверие и дружбу! Люблю безмерно!

Виктор СМОЛЬСКИЙ, всемирно известный гитарист, лидер группы Almanac:

- С возрастом понимаешь, кто для тебя самый близкий и важный человек в жизни. Осознаешь, насколько верны были все слова, сказанные матерью на нашем пути. Способность матери чувствовать внутренний мир своего ребенка - редчайший дар, который не дан больше никому.

Александра ГЕРАСИМЕНЯ, призер Олимпийский игр по плаванию:

- Хочу сказать спасибо, это главное слово для родителя. У меня очень доверчивая мама, самый добрый человек на свете, который совершенно не умеет ругаться. А всем молодым мамочкам желаю терпения, терпения и еще раз терпения!

Кирилл ПАПАКУЛЬ, режиссер:

- Мама, живи долго и, главное, без мучений. Пока ты есть у нас, твоих сыновей, мы всегда будем оставаться детьми. Продли наше детство как можно дольше, драгоценная наша!

Руся, солистка группы Shuma:

- Я хочу поблагодарить маму за жизнь и пожелать ей, а также другим мамочкам не забывать и о себе. Мамы часто вкладываютвсе в деток, но важно оставлять удовольствие и пространство для радости и для себя. Счастлива мама - счастлива семья!

Виталий КАРПАНОВ, телеведущий:

- Мама, хочу признаться: те пятна на новых обоях в моей комнате не от сырости пошли. Это я, будучи юным шалуном, экспериментировал с чернильной ручкой, и меня не заподозрили. Пришло время признаться и попросить прощения. Сегодня я сам отец, понимаю, как непросто быть родителем! Спасибо, что вырастила и воспитала нас с братом! Мы тебя любим!

Марк МЕРМАН, автор и исполнитель:

- Спасибо, мамочка, за музыкальный и литературный слух, который у меня есть благодаря тебе!

Берта, певица:

- Мамочка, как жаль, что я тебя не слушала! Спасибо, что ты всегда поддерживала меня, даже в самых безумных начинаниях. Люблю.

Наталья НЕМОГАЙ, телеведущая:

- Попросить прощения за каждую слезинку, за каждый неправильный поступок. Люблю ее всем сердцем. Она - моя крепость, подруга, учитель и советчик. Мамуля, будь рядом всегда, ты нужна мне!

Алесь ПЛОТКА, поэт, коммуникатор:

- Мама, я цябе вельмі люблю. Кожны дзень.

Маргарита ЗАЙЦЕВА, первокурсница:

- Мама, прости, что я выросла такой балбеской! И спасибо, что не выселила меня из дома за то, что я там только сплю. Но если серьезно, то знай, что я очень люблю тебя, мы с тобой лучшие подружки! И еще: твой грибной суп - самая вкусная еда в мире.

Инна ВАСИЛЕВИЧ, врач-офтальмолог:

- Я понимаю, сколько со мной настрадалась мама, поэтому всегда: спасибо, спасибо, спасибо!

Даниил СТОРОЖИНСКИЙ, менеджер, живет в США:

- Несмотря на век интернета, на дни рождения отправляю маме почтовые открытки с теплыми словами. И что бы ни писал, ни говорил - просто, но всегда от сердца.

Дарья КРАГЕЛЬ, маркетолог:

- В очередной раз скажу маме слова благодарности и невероятной любви. Хотя поводом должен быть не праздник. Такое надо говорить часто.