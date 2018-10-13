Игорь Криушенко о победе над Люксембургом: «Вернули себе стратегическое преимущество»

СЕГОДНЯ 13:17 2018-10-13T13:21:51+03:00

Главный тренер футбольной сборной рассказал о важной победе, которая вывела на первое место, и объяснил, почему на стадионе «Динамо» так часто падают игроки [фото]

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Сборная Беларуси обыграла Люксембург в матче Лиги наций. Когда-то эту команду называли футбольным «карликом», но за последние годы он вырос и всякий раз доставлял проблемы. Такие, что в прошлом отборочной цикле к чемпионату мира опередил на в группе...

Мы пераможам!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На сей раз с «любимым» соперником удалось совладать. Игра получилась не зрелищной, голевых моментов было не так много. В конце первого тайма Антон Сарока расторопно сыграл на подборе и отправил мяч в сетку. Победа 1:0 - и то хлеб. Все довольны. Теперь у нашей сборной 7 очков, у Люксембурга, ближайшего преследователя, - 6.

Подробнее о Лиге наций можно прочитать тут.

Тот самый удар Антона.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как обычно Антон Сарока не щадил себя.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Антон Сарока орудовал и на фланге.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В первом тайме достаточно аккуратная игра была, особенно в начале. Наверное, страховались, чтобы не допустить ошибку, не дать сопернику провести атаку, - сказал после матча Игорь Криушенко. - Старались сыграть более-менее надежно. Концовку тайма провели неплохо: и моменты создали, и мяч забили. В перерыве ребятам не говорил играть на удержание. Были моменты у нас, жаль, что не забили. Напряжение держалось до конца. Дали сопернику до конца надеяться на то, что могут сравнять счет. Рад, что все закончилось нашей победой. Благодарю ребят за самоотдачу, за желание. Надеюсь, что прервали эту неудачную серию с Люксембургом.

Игорь Криушенко указывает путь к первому месту.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тренер отметил, что это важная победа, ведь Люксембург один из главных конкурентов:

- По крайне мере, мы вернули себе стратегическое преимущество. Важна каждая игра, многое решится в личных играх с Люксембургом.

Позади три матча турнира, и наша сборная еще не пропускала.

- Вы видели, что у Люксембурга были подходы, моменты, не очень приятные для нас. В основном мы это ликвидировали: и вратарь, и линия обороны, и полузащитники. Когда «ноль» сзади – это добавляет определенной уверенности всей команде, - сказал Криушенко.

Игорь Криушенко: "Благодарю ребят за самоотдачу, за желание"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В понедельник следующий матча - дома с Молдовой. Всего два дня на то, чтобы восстановить силы.

- Понятно, что хотелось бы еще денек – через 3 на 4 более оптимально [играть]. Но все команды в равных условиях, роптать здесь смысла нет. Завтра будет день, будут восстановительные работы, а у тех, кто не играл, – полноценная тренировка. За день до игры мы получим информацию по функциональному состоянию и из этого будем исходить при выборе состава на игру с Молдовой, - говорит тренер.

Руки шире.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще Игорь Криушенко объяснил, почему на поле стадиона «Динамо» так часто падают футболисты:

- Специфика поля такая. Я давно смотрю игры «Динамо» на этом поле: много падений, верхний слой - молодая трава, она еще не настолько пустила корневую систему. В моментах сильной опоры она вылетает, а внизу - достаточно жесткий грунт. Поэтому тяжело подобрать обувь, шипы. Поэтому столько падений.

Беларусь — Люксембург - 1:0 (1:0)

Беларусь: Горбунов, Драгун (Корзун, 81), Мартынович, Поляков, Сарока (Лаптев, 87), Нехайчик, Путило (Кендыш, 75), Сиваков, Маевский, М. Володько, Стасевич.

Запасные: Гутор, Черник, Бурко, Политевич, Ковалев, Сигневич, Кисляк, Риос, Скавыш.

Люксембург: Морис, Шано, Мальже (Махмутович, 46), Филиппс, К.Мартинс, Карлсон, Синани, О.Тилль (Родригес, 56), Янс, Турпель (Да Мота, 73), Йоахим.

Запасные: Шон, Кипс, Бонерт, Герсон, В.Тилль, Баррейру, Муч, Йениш, Девилль.

Голы: 1:0 - Сарока, 43.

Предупреждения: Володько, 66; Турпель, 68; Янс, 72; Маевский, 72; Синани, 81.

Из Люксембурга приехали болельщики.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футбол с элементами карате от Драгуна.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игорь Стасевич хорош и на "втором этаже".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Антона Путило остановить непросто.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Павел Нехайчик в атаке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Каждый настраивается по-своему.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Иван Маевский всех опередил.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стремительный Нехайчик.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Оцените прыжок Стасевича.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Никита Корзун вышел на замену, на прошлой неделе на "Динамо" он забил свой первый мяч в высшей лиге.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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