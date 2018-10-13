Фестиваль близнецов в Минске. «Когда тяжело с двойняшками, думаю, а у кого-то же тройня!..»

СЕГОДНЯ 16:42 2018-10-13T16:43:55+03:00

На праздник пришли около 200 семей с двойняшками и тройняшками. Иногда близнецы у них - в каждом поколении! [фото]

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Накануне дня Матери в выставочном комплексе «БелЭКСПО» прошел необычный фестиваль. Днем 13 октября там собрались около 200 семей с близнецами, двойняшками и даже тройняшками, чтобы повеселиться, поучаствовать в конкурсах, получить подарки. В столице он проходит уже в пятый раз.

Около 200 семей с двойняшками и тройняшками пришли на праздникФото: Павел МАРТИНЧИК

Для детей на фестивале - раздолье: площадки с игрушками, большой кукольный домик, танцы, работают аквагримеры и аниматоры. Замечаем на игровой площадке маленьких близняшек Алису и Яну с бабушкой и мамой.

Родители говорят, что для них их детки-двойняшки отличаются и внешне, и по характеруФото: Павел МАРТИНЧИК

- Это мои внученьки, им по три годика. Как я их различаю? – говорит Ольга. - По мимике и щечкам. Алиса старше своей сестры на минуту, она более серьезная, и щечки у нее пухленькие. Девочки очень дружные: одна убежала в другую комнату, вторая оглядывается, ищет, где сестра. Они даже болеют одновременно.

Родители в один голос твердят, что, несмотря на внешнюю схожесть, детки все равно очень разные. И это заметно даже у самых маленьких.

- Моим дочкам-близняшкам по 2,5 года, - рассказывает мама Екатерина. – Они разные по характеру: Кристина более спокойная, а Алина шустрая. Да и цвет глаз у них разный, у одной они карие, у другой - голубые. Конечно, в первое время было очень сложно: полночи кричит одна, полночи другая. В итоге не спишь вообще. Но я тогда думаю: «А ведь у кого-то тройня!», становится легче (смеется). А так, конечно, счастье!

Мама Екатерина рассказывает, что у ее дочки-двойняшки разные характеруФото: Павел МАРТИНЧИК

- А почему все-таки одинаково их одеваете?

- Это мило и красиво, люди обращают внимание. А когда вырастут, будут одеваться, как захотят. Мы и игрушки им покупаем одинаковые, чтобы не было войны.

В некоторых семьях не одно поколение двойняшек.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А вот в другой столичной семье не одно поколение двойняшек.

- У меня сестра Валентина, нам по 52 года, и мы двойняшки. Мы очень чувствуем друг друга. Бывает, голова болит у меня, у Вали тоже начинает болеть. Или хочу позвонить ей, а тут звонок от нее, - рассказывает минчанка Вера. – Это передается только дочерям, и вот у моей дочки 8 месяцев назад родилась двойня! Мы так радовались.

Вторые двойняшки в семьеФото: Павел МАРТИНЧИК

В толпе близнецов находим и семью с тройняшками.

- Наши девочки очень разные ни очень разные: одна любопытная, такая умняшка. Вторая очень спортивная девочка, везде ползает, не успеваем за ней. А третья спокойная, ей лучше всего у мамы на ручках, - рассказывает мама трех очаровательных девочек Ольга. – Они борются за твое внимание. Одну возьмешь на руки, тут же две тоже начинают проситься, этакая конкуренция.

«Одну возьмешь на руки, тут же две тоже начинают проситься, этакая конкуренция»Фото: Павел МАРТИНЧИК

Больше всего детей и родителей - у сцены. Еще бы, ведь там вот-вот пройдет модный показ одежды Family look. В этом году тема – герои сказок, фильмов, книг и мультиков.

- Я фанат фильмов и книг о Гарри Поттере, - рассказывает отец близняшек Владимир. - Когда стал вопрос, в какого сказочного персонажа нарядится, сомнений не было. Так что теперь мы все из Гриффиндора! Жена сшила мантии, бабушка связала шарфики. Когда дети подрастут, обязательно будем вместе смотреть этот фильм!

Некоторые с креативом подошли к выбору костюма для праздникаФото: Павел МАРТИНЧИК

Многие семьи тоже с креативном подошли к выбору нарядов для выхода, надевали костюмы пиратов, моряков, сказочный принцесс, Карлсона.

Каких только сказочных героев не было на фестивалеФото: Павел МАРТИНЧИК

Накануне дня Матери в столичном выставочном комплексе «БелЭКСО» прошел необычный фестиваль.Фото: Павел МАРТИНЧИК