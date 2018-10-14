Белорусы на богослужении патриарха Кирилла: «Хочу получить благодать Божию. Хоть кусочек, хоть немного!»

СЕГОДНЯ 01:18 2018-10-14T02:11:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 13 октября, около пяти часов вечера сотни верующих собрались возле Свято-Духова кафедрального собора. Они приехали на службу, которую возглавит патриарх Кирилл, прилетевший в Минск на пару дней. В храм пускают по пригласительным. Для остальных верующих богослужение главы РПЦ транслируют на большом экране на улице.

На богослужение, которое возглавлял патриарх Кирилл, приехали сотни верующихФото: Святослав ЗОРКИЙ

"Хочу помолиться с патриархом, для меня это честь"

- Мы из Жодино, приехали как делегаты. Нас посадили на автобус и привезли, - говорят две женщины. Им в местном храме предложили поехать в Минск на богослужение. - Представляете, сколько священников здесь будет? И епископов будет много...

- Чего-то ждете от проповеди патриарха?

- Может, нам вразумление... Может, мы что-то еще не сделали в этой жизни. Вот услышим.

- Приехала сюда организованно автобусом. Нас сорок человек, - говорит пенсионерка из Дятловского района. Заодно женщина повидалась с сыном и внуком, которые живут в Минске. - Я уже человек в возрасте, и такого, наверное, мне больше не доведется увидеть. Это историческое событие.

Женщина добавляет, каких слов ждет от главы РПЦ:

- Слов, что наше православие будет единым и неделимым, и что все эти передряги в Украине утрясутся.

- Я пришла встретить патриарха, поклониться ему за его труд - за то, что он объединяет православие наше славянское. Сейчас такой период тяжелый переживает наше православие, происходит раскол в церкви в Украине. Процесс идет, со временем это случится, скорей всего. И лично я считаю, что это начало большой беды, - говорит прихожанка Свято-Духова кафедрального собора Алла. - Я как-то была на Валааме, туда приезжал патриарх Кирилл, я брала у него благословение. Это умнейший человек. Я просто поклоняюсь ему как человеку. Более достойного на этом месте я не вижу. Я много езжу по России и вижу, как сильна вера там, как много молодежи в храмах.

- Просто хотим его увидеть! Я, например, вообще его никогда не видела, - улыбается девушка, которая пришла в компании подруг. - Волнительно!

Девушка признается, что ждет напутственных слов главы РПЦ.

- Нас очень волнуют проблемы в Украине. Хотелось бы что-то услышать... Как-то все переживаем по этому поводу.

- Хочу помолиться с патриархом. Для меня это честь, - говорит минчанка. Женщину не смущает, что в храм пускают не всех. - Храм маленький, он не может всех вместить. Никакой обиды нет. Здесь будут все транслировать по экрану.

О патриархе Кирилле все верующие говорят с большим уважением.

- Патриарх - это патриарх. Как говорится, он ближе к Богу, и молитва его тоже, - говорит Валентина Демьяновна, дама уже в годах.

- Я пришла сюда даже с температурой, - признается 33-летняя минчанка Алена. На службу она приехала с 9-летней дочкой.

- Чего ждете от этой службы?

- Хочу получить благодать Божию. Хоть кусочек, хоть немного - насколько нас Бог сподобит. Мы очень любим нашего патриарха. Желаем ему доброго здоровья, много сил в его нелегком труде, и пускай Господь ему помогает.

На улице возле храма мы увидели экс-министра информации Лилию Ананич. Конечно, не могли не поинтересоваться, насколько это важное для нее событие.

- Это событие для всех православных белорусов, тех, кто сюда пришел, - была кратка Лилия Станиславовна.

Возле храма "Комсомолка" увидела и экс-министра информации Лилию Ананич.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Синод впервые соберется в Минске и обсудит ситуацию в Украине

Патриарх Кирилл приехал около шести часов вечера. В храме он прошел к Минской иконе Божией матери, поцеловал ее, поклонился мощам святой Софии Слуцкой. Он также елеопомазывал прихожан. А после службы митрополит Минский и Заславский Павел обратился к патриарху со словами поддержки:

- На вашу долю выпало тяжелое испытание. Нам трудно сегодня даже представить, что вы переживаете в связи со сложившейся ситуацией вокруг нашей братской украинской православной церкви.

Верующие снимали проповедь патриарха на телефонФото: Святослав ЗОРКИЙ

Митрополит Павел вручил патриарху образ святой блаженной Валентины Минской:

- Примите этот образ святой блаженной Валентины с пожеланием вам крепости духа, чтобы вы (...) также стойко стояли за единство святой православной церкви.

Патриарх Кирилл много говорил о ситуации в Украине, где православная церковь хочет выйти из Московского патриархата. Его выступление некоторые прихожане снимали на телефон.

- Я помню то время, когда приходили слухи с белорусской земли о крайне неблагоприятном отношении местных властей к церкви. О том, что непросто протекает церковная жизнь в этом месте. Но по милости Божией, благодаря вере наших хранителей, дедов, благодаря вере старшего поколения, вера православная, как здесь, так и по всей Руси сохранилась, и сегодня приносит свои плоды. Мы знаем, как сегодня непросто на братской земле украинской. (...) Но мы верим, что врата ада не одолеют церковь. Мы верим, что никакие светские силы, ставящие перед собой целью уничтожение церкви, не будут успешны. И всем, кто еще в этом сомневается, нужно еще и еще раз вспомнить о нашем недалеком прошлом, когда власть считала своей целью уничтожение всякой веры, и тем более церкви православной.

Патриарх Кирилл рассказал, что впервые за всю историю Синод Русской православной церкви проведет свое заседание в Минске. Произойдет это в понедельник.

Во время службы, которую возглавил патриарх, была охрана.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Это будет важное заседание, на котором будут приниматься определенные решения, связанные с оценкой церковной ситуации на Украине. Я всех вас прошу молиться о том, чтобы принимаемые Синодом решения содействовали умиротворению взволнованного украинского общества.

Патриарх подарил кафедральному собору икону, а для Минской епархии - 25 экземпляров напрестольного Евангелия. А тем, кто пришел в храм, небольшие иконки - их раздавали на выходе.

Богослужение закончилось, но люди на улице разошлись не сразу.

- Мне нужно на завтра молебен заказать, а меня не пускают, - сетует женщина, которой не разрешил зайти в храм сотрудник охраны.

- Это немного политика, - расстроилась минчанка Ирина, которая хотела услышать от патриарха другую проповедь. - Мне кажется, что политика должна быть отдельно, и церковь тоже...

- А я думаю, что патриарх и должен говорить глобально, - говорит 28-летний мужчина. - Естественно, мы не можем обойти мимо проблемы братского народа, которые нас тоже затрагивают и волнуют.

В это воскресенье патриарх Кирилл освятит храм-памятник в честь Всех святых, где возглавит Божественную литургию. А в понедельник встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко.