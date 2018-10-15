«Е-доставка» запускает сервис производства готовых блюд

СЕГОДНЯ 10:55 2018-10-15T10:55:40+03:00

Онлайн-гипермаркет «Е-доставка» объявил о выводе на рынок новой торговой марки - «Шеф-онлайн». Речь идет о собственном сервисе производства готовых блюд, заказ которых будет доступен с 15 октября на сайте интернет-магазина

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Флагманским продуктом нового сервиса станут разноцветные пельмени ручной лепки.

- Мы полностью переработали концепцию и ассортимент предложения готовых блюд и в целом изменили подход к производству. Специально для проекта была набрана новая команда специалистов, закуплено современное оборудование. Так родился сервис «Шеф-онлайн» с акцентом на производство домашних блюд высокого качества. Теперь на собственном производстве работает около 20 поваров во главе с шеф-поваром, - сообщила руководитель проекта ЗАО «Интернет-магазин Евроопт» Елена Лойко.

В компании подчеркивают, что ставка делается на натуральность продукции. В частности, широкая цветовая гамма пельменей и вареников достигается за счет таких натуральных красителей, как паприка, чернила каракатицы и свекольный сок. Готовые и полуготовые блюда подвергаются шоковой заморозке для сохранения всех питательных веществ.

- В первую очередь мы видим своими клиентами активных, занятых людей, которые хотят питаться вкусно и полезно, но не имеют времени на готовку; кроме того, цены на нашу продукцию их приятно удивят, - объясняет директор по маркетингу ЗАО «Интернет-магазин Евроопт» Евгений Шашкевич.

Помимо пельменей новый сервис позволит заказать суши, домашнюю выпечку и фермерские продукты. Около 80% продукции привозится клиентам посредством экспресс-доставки в срок до полутора часов, домашняя выпечка и суши доставляются по предзаказу за 24 часа.

Услуги «Шеф-онлайн» на первом этапе будут доступны жителям Минска и Минского района, а также Витебска и Витебского района. В перспективе планируется расширение сервиса. Каждый клиент, приобретающий товары «Шеф-онлайн», участвует во всех активностях и акциях, проходящих в e-dostavka.by, в том числе продукция учитывается при выдаче бонстиков.