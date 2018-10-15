Белорусский рынок труда: За пять лет учителей и строителей стало меньше, айтишников и медиков - больше

СЕГОДНЯ 14:37 2018-10-15T14:38:02+03:00

Примерно каждый четвертый работающий человек в стране трудится в промышленности. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

«Комсомолка» изучила свежий сборник Белстата «Рынок труда», который выходит раз в два года, и выбрала интересные факты о том, где трудятся белорусы, сколько времени тратят на поиск нового места и сколько часов в неделю проводят на работе

Изменить размер текста: A A

Больше всего людей трудится в промышленности

В прошлом году в Беларуси работало 4 млн. 353,6 тыс. человек. Эта цифра с каждым годом понемногу уменьшается, например, в 2012-м работающих было 4 млн. 612 тыс.

Большинство белорусов трудятся в промышленности. Это 1 млн. 234 тыс. человек - то есть примерно каждый четвертый работающий человек в стране. На втором месте по количеству сотрудников - торговля и ремонт, на третьем - образование (см. инфографику).

Если смотреть на число работающих, то за последние пять лет многие сферы серьезно просели. Например, в той же промышленности по сравнению с 2012 годом трудится на 158,9 тыс. человек меньше, в строительстве - на 80,2 тыс., в сельском хозяйстве - на 38,3 тыс., в образовании - на 16,3 тыс.

Зато (для равновесия) приросли другие сферы. Например, тех, кто занимается профессиональной, научной и технической деятельностью, стало на 12,4 тыс. больше. Выросло и количество медиков - на 11,5 тыс. Но заметнее всего пополнилась сфера информации и связи, куда попадают в том числе айтишники. За пять лет в нее пришло 19,9 тыс. человек.

Почти каждый пятый врач и учитель уже должны быть на заслуженном отдыхе

Из всего количества работавших в прошлом году 370,6 тыс. человек пришлось на пенсионеров. А это примерно каждый десятый! Мы решили посмотреть, в каких сферах пожилых работников больше всего.

На первом месте оказалось здравоохранение, где работников старше трудоспособного возраста 18,6%. Получается, почти каждый пятый медик уже перешагнул планку пенсионного возраста. Впрочем, недалеко ушли и педагоги: в сфере образования 18% работников - старше пенсионного возраста.

Где работает меньше всего пожилых людей? Это горнодобывающая промышленность (2,1%), финансовая и страховая деятельность (3,9%), а также информация и связь (4,3%).

Портрет безработного: мужчина 20 - 29 лет, живет в городе, окончил ПТУ

В прошлом году в стране было 293,4 тыс. безработных, или 5,6% населения в трудоспособном возрасте. Получается, без дела сидел примерно каждый 18-й из тех, кто может работать. По сравнению с 2016 годом ситуация улучшилась. Тогда безработных было больше - 301,8 тыс. человек. Но и до результатов предыдущих лет мы пока еще не дотянули. Например, в 2014-м безработных было 266,9 тыс. человек - на 26,5 тыс. меньше, чем сейчас.

Кто он, среднестатистический белорусский безработный? Во-первых, это мужчина. Среди мужчин безработица вообще значительно выше, чем среди женщин: 189,1 тыс. человек против 104,3 тыс. Во-вторых, он почти наверняка живет в городе. Если среди горожан без работы сидели 234,4 тыс. человек, то среди сельчан - всего 59 тыс. В-третьих, ему от 20 до 29 лет. Именно в этой возрастной категории больше всего безработных - 27,9% от общего числа. И, в-четвертых, он, скорее всего, получил профессионально-техническое образование. В прошлом году больше трети безработных (35,5%) могли похвастаться именно такой корочкой. Еще 24,5% окончили только школу, 19,3% получили диплом о среднем специальном образовании. А на долю выпускников вузов приходилось 17,2% всех безработных.

Кстати, в прошлом году на поиски новой работы в среднем уходило 8,9 месяца. Это чуть больше, чем в 2016-м, когда на новое место удавалось устроиться в среднем за 7,8 месяца.

В ТЕМУ

Как белорусы ищут работу?*

Через интернет, газеты, другие СМИ - 64,2%

Через друзей и родственников - 53,6%

Обращаются непосредственно к работодателю - 27,7%

Через службу занятости - 18,6%

Ищут ресурсы для собственного дела - 0,2%

Получают специальную лицензию или разрешение - 0,2%

Другие действия - 0,4%

*По данным Белстата за 2017 г.

У 74 чиновников нет ни высшего, ни среднего специального образования

По данным на 1 декабря прошлого года, на госслужбе работало 37 159 человек. Правда, отмечает Белстат, в эту цифру не попадают сотрудники некоторых силовых ведомств: МВД, КГБ, Минобороны, Следственного комитета и так далее.

Среди тех, кто работает на государство, женщин в два раза больше, чем мужчин - 25 тыс. против 12 тыс. У подавляющего большинства (а именно - у 97,1%) есть высшее образование, у 2,7% - среднее специальное. Остается 0,2% госслужащих без высшего и среднего образования. Это примерно 74 человека.

А еще госслужба - это та сфера, где задерживаются надолго. Во всяком случае, почти каждый четвертый работающий (24,6%) накопил достаточно серьезный стаж в государственном секторе - от 8 до 14 лет.

КСТАТИ

Каждый двадцатый белорус перерабатывает

Стандартная рабочая неделя на полной ставке - это 40 часов. Но, оказывается, у нас в стране полно трудоголиков. Примерно 5,1% работающих белорусов трудятся больше 40 часов в неделю. И речь идет только об основном месте работы! При этом мужчины немного чаще засиживаются допоздна. Больше 40 часов в неделю трудятся 6,7% мужчин и 3,6% женщин.

Но большая часть работающих белорусов (78,6%) все-таки придерживаются более стандартного расписания - от 31 до 40 часов. Средняя продолжительность рабочей недели в прошлом году составила 35,1 часа. По этому показателю мужчины тоже оказались большими трудоголиками, чем женщины: 38,2 часа против 32,1 часа.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 89% работающих белорусов подписали с нанимателем контракт. Еще 8,6% - бессрочный трудовой договор, 1,3% - гражданско-правовой (например, договор подряда). А вот 0,6% работающих вообще не стали подписывать никаких документов - договорились обо всем устно.

- 2 млн. 437 тыс. белорусов работают в частных компаниях, 1 млн. 745 тыс. - в государственных. Реже всего на госпредприятия устраиваются минчане: в столице их всего 33,1% от общего числа занятых. А чаще всего - жители Витебской области: 47,2%, почти половина.

- В прошлом году в Беларуси было 44 682 руководителя, которым еще не исполнился 31 год.

- Во всей стране работает 42 038 врачей и 126 319 средних медицинских работников. Получается, на 10 тысяч человек приходится только 44,3 врача и 133,1 медработника.