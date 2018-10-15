Обманули казино на 100 тысяч долларов

СЕГОДНЯ 16:54 2018-10-15T16:54:55+03:00

Перед судом предстали 11 человек, и только двое находятся за решеткой: это россиянин Иван Винокуров и белорус Сергей Сергеев. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В суде слушают дело о мошенничестве. В преступлении обвиняют 11 человек [фото]

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За полчаса до начала заседания в суде Фрунзенского района Минска собирается несколько десятков человек - обвиняемые, их защитники, родственники. Некоторые обвиняемые заметно нервничают, о чем-то тихо переговариваются. Перед судом предстали 11 человек, и только двое находятся за решеткой. Это россиянин Иван Винокуров и белорус Сергей Сергеев, который раньше был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков.

За полчаса до начала заседания в суде Фрунзенского района Минска собирается несколько десятков человек - обвиняемые, их защитники, родственники.

Остальные находятся под подпиской о невыезде или под личным поручительством. Подсудимым от 24 до 26 лет, родом они из Минска, Вилейки и Бобруйска. Здесь есть как бывшие администраторы казино, так и люди, мало связанные с игровыми заведениями: укладчик, продавец, специалист по продажам, специалист по работе с клиентами.

Всех их обвиняют по двум статьям: несанкционированный доступ к компьютерной информации (максимальное наказание - до 2 лет лишения свободы) и мошенничество в составе организованной группы (от 3 до 10 лет лишения свободы).

По версии следствия, обвиняемые работали в составе организованной группы, у каждого были свои обязанности. Одни подыскивали администраторов залов игровых автоматов в Минске, платили им, а те внедряли в USB-разъемы определенных автоматов устройства, напоминающие флешку.

Россиянин Иван Винокуров.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После этого работники заведений перезагружали оборудование - и алгоритм его работы менялся. Результат игры уже можно было предвидеть.

А дальше другие участники группы под видом игроков приходили в казино и по скайпу передавали изображения экранов автоматов своим сообщникам, которые специально приезжали в Минск из России.

Белорус Сергей Сергеев раньше был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков.

Те обрабатывали данные и сообщали игрокам комбинации клавиш, которые нужно нажать для того, чтобы выиграть. Схема работала: всего за полгода подставные посетители казино выиграли около 222 тысяч рублей. Но игроки и администраторы получали только от 5 до 10 процентов выигрыша, все остальное отдавали организаторам из России.

Из зала суда.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В отдельное производство выделено дело еще шестерых участников группы - на момент окончания следствия они были в розыске.