Дожди и до +13 градусов: бабье лето в Беларуси закончится в выходные

15 Окт. 21:42 2018-10-15T21:42:58+03:00

Однако в ближайшие дни в стране будет еще тепло, синоптики обещают до +22 градусов, хотя и с заморозками по ночам.

Изменить размер текста: A A

По-летнему теплой выдалась в Беларуси первая половина осени. Весь сентябрь на улице была хорошая погода, похолодало лишь в конце месяца. По данным синоптиков, средняя за месяц температура была на 2 - 3,5 градуса выше климатической нормы. Это был самый теплый сентябрь за последние 74 года!

В середине октября в страну пришло традиционное бабье лето, обычно оно наступает после сезона дождей и чуть позже, в конце месяца. А в этом году получилось наоборот: солнечная погода и днем до +20 градусов - уже в середине. Отразилось потепление и на природе: в Витебской области на прошлой неделе зацвела сирень, а Брестской - каштаны.

- Все это связано с влиянием обширного антициклона, центр которого располагается над северо-востоком Украины. Никакой аномалии нет, - говорят специалисты Белгидромета. - Сейчас температурный фон на 1 - 5 градусов выше климатической нормы. Что касается снега, в середине октября он еще не выпадает. В среднем лишь в ІІІ декаде октября может выпадать первый мокрый снег, но он быстро тает.

Синоптики говорят, что и в прошлом году в это время было довольно тепло: средние температуры в стране превышали климатическую норму на 2 - 4 градуса. А вот в 2016 году, наоборот, температуры были ниже нормы на 3 - 5ºС, в 2015-м - на 1 - 2ºС.

В ближайшие дни в стране сохранится теплая погода.

- До выходных температурный фон прогнозируется повышенный, он будет зависеть от наличия или отсутствия облачности. При ясной погоде в дневные часы воздух может прогреваться по югу страны до +20…+22°С. В то же время при ясном небе в ночные часы воздух может охлаждаться до 0°С и даже отрицательных температур, - говорят синоптики.

16 октября, во вторник, будет без осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью +1…+7°С, но в некоторых районах могут быть заморозки до 0…-2°С, а максимальная температура днем +15…+20°С. 17 - 18 октября также дождей не ожидается, утром и ночью будет туман. Температура воздуха минимальная - ночью 0…+7°С, максимальная - днем +15…+22°С.

Еще одна особенность погоды - туманФото: Виктор ДРАЧЕВ

А вот в выходные заметно похолодает.

- 20 и 21 октября ожидается смена характера погоды. Из-за поступления воздушных масс с Балтийского моря местами по стране пройдут кратковременные дожди, - говорят в Белгидромете. - Температура воздуха начнет понижаться, и максимальная днем уже составит всего от +7 до +13°С.

На этом бабье лето в стране, скорее всего, закончится.

В ТЕМУ

Из-за сильного тумана в минском аэропорту задерживали рейсы

Еще одна особенность нынешней погоды - густой туман по утрам. Из-за этого 14 октября в Национальном аэропорту «Минск» даже задерживались некоторые рейсы - позже положенного прилетели в Минск самолеты из Киева, Москвы и Вильнюса.

Также не смогли вовремя вылететь самолеты из Минска в Москву. К примеру, рейс российского «Аэрофлота» Минск - Москва (Шереметьево) опоздал с отправлением более чем на 5 часов. В итоге около ста человек, у которых были билеты на рейс, несколько часов стояли в очереди в кассу «Аэрофлота», чтобы поменять билеты. У большинства пассажиров в Москве были запланированы пересадки: Майами, Нью-Йорк, Лондон, Ереван, Шанхай.

В пресс-службе аэропорта говорят, что в понедельник, 15 октября, никаких задержек рейсов из-за погодных условий не было, аэропорт работает в штатном режиме. Но делать предположения на будущее, конечно, не берутся.