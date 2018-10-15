Директор хозяйства в белорусской глубинке: «Когда увидел, на что ради меня пошли люди, прослезился!»

15 Окт. 21:41 2018-10-15T21:41:38+03:00

Как сейчас живет деревня, где механизаторы и доярки не дали районным властям уволить директора

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- Когда докатился слух, что в 6.30 утра из района приедут снимать нашего Лаханского, нашего бацьку, решили: будем держать оборону! Утром девчата коров подоили, а потом все пришли в контору с требованием: не выйдем на работу, пока не вернут Василия Петровича, - рассказывает местный житель деревни Волосовичи, что в Гомельской области, главный инженер Вадим Драпеза.

- Когда докатился слух, что «бацьку» хотят снять, решили не отдадим, будем держать оборону - рассказыает главный инженер Вадим Драпеза

За последние несколько дней в Волосовичи приехал не один журналист. Еще бы: на защиту директора хозяйства встала вся деревня! Поступок деревенских уже назвали небывалым для Беларуси. Местные искренне недоумевают: «Мы ж просто отстояли своего Петровича».

64-летний директор ОАО «Некрашинский» Василий Петрович Лаханский в день нашего приезда в Волосовичи был на работе, рядом с односельчанами. Признается: «После этой истории крылья выросли - рядом с такими людьми ничего не страшно».

В день нашего приезда Василий Петрович был на работе, в отличном настроении.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В шкафу кабинета директора - веер дипломов за достижения хозяйства, в том числе и от президента. На столе - графики показателей, начиная с конца 90-х, проекты новых зданий, которые Лаханский начертил сам и собирается реализовать в ближайшее время.

В кабинете - веер дипломов и наград за достижения хозяйстваФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Человек дважды выбирает свою судьбу: когда выбирает профессию и жену. Кажется, оба раза я сделал правильный выбор, - шутит улыбчивый и подтянутый Василий Петрович. - Родом я из Брагинского района, родители - простые работяги. Отучился в сельхозакадемии в Горках, в 1977 году попал в колхоз «Ленінскі шлях» Брагинского района в 16 км от Чернобыльской АЭС, вырос до главного инженера… Помню, 26 апреля 1986 года кто-то из ребят приехал и сказал, что случилась какая-то авария. Рассуждали так: «Цемент есть, заасфальтируют». А потом приехали идеологи из райкома партии и сказали: «Вы, ребята, почаще сплевывайте» - у нас губы сохли постоянно. И все… Моим детям тогда было 6 лет, 2 и 1 годик. 4 мая сообщают: хозяйство эвакуируют. На сборы - сутки. А скота в хозяйстве - почти 3 тысячи голов! Все в панике. Детей и жен вывезли, а хозяйство и мужчин отправили в другое место, мы продолжали работать. В ноябре объявили: «Ленінскі шлях» переезжает в Волосовичи. Так я здесь и оказался. Когда шеф пошел на повышение - стал председателем.

Василиий Петрович признается: "Отдал хозяйству 20 лет - и ни о чем не жалею. А с таким коллективом - вообще ничего не страшно".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Начинали почти с нуля. В деревне были дома, которые построили для переселенцев, и два сарая. На дворе - 90-е, выкручивались как могли. Кто-то сокращал поголовье, как-то пытался сэкономить, бросаясь в крайности… Я понимал: чтобы люди могли жить нормально, нам нужны рабочие места и хорошие показатели. Каждый год я строил в хозяйстве по одной большой хозпостройке. Знаете, за эти 19 с половиной лет почти не позволял себе выходных… И если тогда в нашем хозяйстве было 1,5 тысячи скота, то уже сегодня 3,7 тысячи. В мастерских работают 30 человек, мужики. Административный ресурс - девчата, 25 человек. На ферме - 28 доярок, животноводы… Зарплаты пытаемся приблизить к 700 рублям.

За показателями своего хозяйства Василий Петрович тщательно следит с 90-х

В кабинете - веер дипломов и наград за достижения хозяйстваФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Ого! - удивляюсь я немалой по деревенским меркам зарплате.

- Да, маловато, но мы стараемся, - не уловив истинной причины моего удивления, говорит Василий Петрович. - Я получаю 1200 рублей. Если нет залетов - 50% премии. Механизаторы, если выполняют план, в день зарабатывают 90 - 95 рублей. Земли в хозяйстве - 3000 га, а недавно нам дали еще 400 га земли. Посеяли 240 га кукурузы, 60 га многолетних трав, зерновых, кормовых…

«Не чиновники нашего Петровича выбирали, и не им его снимать»

- Но несколько дней назад вас - одного из самых крепких хозяйственников района - хотели уволить…

- Губернатор выразил недовольство тем, что коров не поставили на зимовку - они уже должны были стоять на ферме, а были на пастбище. Но мы не могли загнать коров, была проблема со скважиной, а значит - с подачей воды для животных.

Деревенские говорят: "Петрович - любит дисциплину. А если поругает, то потом и похвалит".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- На сколько задержали перевод на зимовку?

- На полдня.

- Хозяйство из-за этого понесло какие-то серьезные потери?

- Потеря молока - примерно 1,5 тонны. Если бы знал, что будет такой резонанс, лично бы носил коровам воду в кружках…

- А как узнали, что вас снимают?

- Позвонили из управления и сказали: «Нехорошая новость есть». Разговариваю со специалистом по кормоуборочной технике, чувствую что-то неладное. Я ему: «Да скажи ты». Он: «Решили освободить от должности». Решил, уходить надо, как мужик. Уже знал, что за меня пытаются заступиться, но попросил всех успокоиться, продолжать работать. Пришел домой, выпил таблетку от давления, чарку для успокоения, хотя выпиваю два раза в год - на день рождения и подведение итогов хозяйства… Жена поддержала, говорит: «Я на пенсии, отдыхаю, и ты отдыхай». Наутро все равно проснулся в 5.30, но никуда не пошел. Стыдно. Звонят из райисполкома: «Приди и скажи своим людям, чтобы вышли на работу». Оказывается, из исполкома приехали в 6.30, чтобы проводить меня на пенсию, но мои люди меня отправлять никуда не собирались. Устроили бойкот...

Если честно, когда получал в прошлом медаль из рук Кобякова за трудовые заслуги, такого волнения не чувствовал. То, как поступили эти люди, для меня дороже всех наград. Признаюсь: в тот момент меня пробило на слезу.

За своего Петровича деревенские стояли 9 часов.

В хозяйстве для каждого деревенского есть работаФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Нас пугали высоким начальством, милицией. Но не они нашего Петровича выбирали, и не им его снимать! - говорят женщины из бухгалтерии. - Потом приехало начальство из района, и нам сказали: «Вышло недоразумение. Василий Петрович остается». Мы тут же пошли работать.

«Не все городские так живут, как мы»

- Женщины сказали: если надо, молоко из дома принесем, чтобы потери во время простоя компенсировать, - рассказывает Василий Петрович. - Мужики завели тракторы, доярки побежали доить коров, механизаторы - за кормами, кормоуборочный отряд - тоже за работу. Сказали: «Завтра начнем работу в 6 утра и сделаем двойную норму». И сделали! С такими людьми ничего не страшно, чувствую себя молодым и сильным.

В районе Волосовичи - самая живая, богатая, а теперь еще и самая известная деревняФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Так вы на дедушку и не тянете. Всего 64 года. Выглядите отлично.

- Среди молодежи и сам моложе становишься. Стараюсь больше двигаться. За эти 19,5 лет почти не позволял себе выходных. Выпиваю два раза в год. На день рождения и подведение итогов хозяйства. А вот дома хозяйство уже небольшое. Супруга приболела. Остались только куры и один поросеночек, - говорит Василий Петрович.

За своего бацьку будем стоять стеной, - говорят Татьяна Михайловна и Валентина Владимировна.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- У нас маленькая деревня, но пусть бы председатель райисполкома радовался, что она живая. На улице - мамы с колясками, в этом году в первый класс 16 деток пошли. Мы такие одни в районе, а они бацьку нашего съесть хотели! - возмущаются Татьяна Михайловна и Валентина Владимировна. Обе готовят обеды для трактористов и механизаторов, которые работают в полях. Сегодня - гуляш с гречкой, суп, салат, какао… Пробую - все вкусно. Стоимость обеда - 50 копеек.

Обед для трактористов и механизаторов - за 50 копеек

- Наш Петрович любит дисциплину, может и поругать, но назавтра первым же руку и протянет. Зарплата вовремя. А то, что в этом году показатели зерна не самые высокие, так сейчас хлеба у всех мало. Вы вот посмотрите, что в районе творится! Взять ту же больницу. Ближайшая - в Октябрьском, в 20 км отсюда. Специалистов толком нет. А у нас в деревне даже свой фельдшерский пункт есть, медсестра - мастер на все руки.

По дороге на ферму знакомимся с работницей лаборатории Валентиной Николаевной Бадяк.

- Приехала сюда из другого хозяйства, вслед за детьми. Еще 11 лет назад на этом месте лес стоял. А сейчас – большая хорошая ферма, - рассказывает лаборант Валентина БадякФото: Святослав ЗОРКИЙ

В 90-е в хозяйстве было 1,5 тыс. скота, а уже сегодня 3,7 тыс.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Хозяйство, в котором раньше жила, почти разваливалось, а здесь все хорошо. Хотя еще 11 лет назад на этом месте лес стоял. А сейчас - большая ферма, - проводит экскурсию женщина. - Здесь молодняк доращивают, здесь - ясли с телятками. Вот они вас боятся, а когда телятница заходит - они даже «ма-ма» мычат, узнают.

Доярка Анна говорит: "На ферме работать нравится, а быть красивой и успешной можно и в деревне".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я не стесняюсь, что работаю дояркой, - рассказывает еще одна работница хозяйства Анна Андрушевич. - И на море мы с детьми и мужем ездим, и в театр, если хотим, и наряды с местными девчатами покупаем - в Бобруйске, Калинковичах, Мозыре, по интернету... Макияж делаем, в клуб ходим… Еще и в день 336 коров доим! Зарплата - летом до 800 рублей. Не все городские так живут.

В день Аня доит больше 300 коров.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Доярки говорят: "Петрович - лучший хозяин и ценит людей".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Прогуливаемся по деревенским улицам. Волосовичи - это 9 улиц, 400 жителей, ухоженные добротные деревенские дома, новые улицы с новостройками…

В деревне 400 жителей и 9 улицФото: Святослав ЗОРКИЙ

В деревне есть улица с новыми домами для молодых специалистовФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мы приехали сюда шесть лет назад за лучшей жизнью из Октябрьского, - рассказывает Ольга, которая сейчас в декретном отпуске с двумя детьми. - Здесь нам дали новый дом, мужу и мне - работу, хорошую зарплату. Рядом клуб, магазин, садик, школа… Вот поэтому и отстаивали нашего Петровича всей деревней. Надо будет - еще отстоим.

Вместе со своей семьей Ольга переехала в Волосовичи за лучшей жизни. Здесь им дали жилье, работу и хорошую зарплатуФото: Святослав ЗОРКИЙ

ОФИЦИАЛЬНО

В исполкоме Октябрьского района общаться с журналистами не захотели. На наш вопрос «Как вы относитесь к произошедшей истории?» один из чиновников ответил: «А что, вы видите в этом какое-либо событие?»