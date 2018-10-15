Московский патриархат - о разрыве отношений с Константинополем: “Раскол остается расколом”

15 Окт. 21:00 2018-10-15T22:42:30+03:00

На заседании Священного Синода РПЦ, которое прошло 15 октября в Минске, было принято решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом

Изменить размер текста: A A

- Принято решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, - рассказал журналистам председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. - Это было вынужденное решение. Иного решения не мог принять наш Священный Синод, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата. Несколько дней назад на заседании Синода Константинопольского патриархата были приняты решения о том, что Константинопольский патриархат восстанавливает в священном сане отлученного от церкви лидера украинского раскола Филарета Денисенко (глава Украинской православной церкви Киевского патриархата. Ред.) и лидера ещё одной раскольнической группировки. Было принято решение и об отмене акта Константинопольского патриархата 1686 года о включении Киевской митрополии в состав Московского патриархата, а также было принято решение об учреждении ставропигии Константинопольского патриархата на Украине.

Все эти решения с точки зрения Русской православной церкви (РПЦ) являются незаконными и канонически ничтожными.

- РПЦ не принимает этих решений, не будет им следовать. Раскол остаётся расколом. Лидеры раскола остаются лидерами раскола, - заявил митрополит Иларион. - А та церковь, которая признав раскольников, вступила с ними в общение, тем самым себя исключила из канонического поля православной церкви. Именно это является главной причиной, по которой мы вынуждены прервать общение с Константинопольским патриархатом, как полностью идентифицировавшим себя с расколом.

По словам митрополита Илариона, это не первый случай подобного рода в истории православной церкви.

- Был случай, когда, например, Константинопольский патриарх впал в ересь. И эта ересь была осуждена на третьем Вселенском соборе, а патриарх Константинопольский был низложен. Был случай 1000 лет спустя, когда Константинопольский патриарх подписал унию с Римом. Это деяние осудили главы других православных церквей. Оно было осуждено также в русской православной церкви, и именно потому, что на тот момент не было канонического патриарха в Константиполе, а был патриарх-униат. Русская православная церковь самостоятельно избрала своего митрополита. И с этого момента начала свое бытие Русская церковь именно как автокефальная церковь. Наконец уже в достаточно недавнее время - 1996 году - Константинопольская церковь вторглась в канонические пределы Русской церкви, основав свою юрисдикцию в Эстонии. И мы также были вынуждены прервать евхаристическое общение с этой церковью.

Митрополит Иларион уверен, что сегодня состоялось решение, которого требовали церковные каноны и поэтому было принято заявление Священного Синода.

- В частности мы говорим о тех канонических правилах, которые не позволяют епископу одной церкви вмешиваться в дела другой поместной церкви, - говорит митрополит. - Мы приводим толкование авторитетных византийских канонистов Иоанны Зонары и Никодима Святогорца, которые говорят о том, что Константинопольский патриарх имеет власть принимать апелляции в пределах своей церкви, но он не может принимать апелляции от других поместных церквей, на чем сейчас безосновательно настаивает Константинопольский патриарх. То новое и антиканоничное учение о якобы имеющихся привилегиях Константинопольского патриархата в одностороннем порядке принимать апелляции от других поместных церквей не находят оснований в священных канонах православной церкви.

По совокупности всех этих причин РПЦ и приняла решение о разрыве общения с Константинопольским патриархатом.

- Мы надеемся на то, что здравый разум восторжествует, что Константинопольский патриархат изменит свое отношение к существующей церковной реальности. А до тех пор, пока этого изменения не произошло, пока эти беззаконные и антиканоничные решения с точки зрения Константинополя остаются в силе, мы не сможем находиться в общении с этой церковью, оказавшейся сегодня в расколе.

- Как верующим реагировать на решение Священного Синода? Что это означает для простых прихожан? - спросили журналисты.

- Я думаю, что реагировать надо спокойно. В практическом плане это решение означает, что мы не сможем совершать совместные богослужения с Константинопольским патриархатом. Наши архиереи и священники не смогут участвовать в совершении литургии совместно со священниками Константинопольского патриархата, а миряне не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата, - сказал представитель Московского патриархата.

Митрополит Иларион отметил, что они надеются на здравый смысл и на то, что не будет никаких столкновений в Украине:

- Мы слышали заверения президента Украины Порошенко о том, что все верующие Украины будут иметь возможность ходить в ту церковь, к которой они принадлежат, что никаких препятствий этому чиниться не будет. И мы надеемся, что эти обещания будут выполнены.

По словам митрополита, Белорусская православная церковь, как часть РПЦ присоединяется к этому решению.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Напомним, причиной конфликта Русской и Константинопольской церквей стало согласие последней дать украинским православным автокефалию - независимость и равенство с другими православными церквями мира (всего их 14). С такой просьбой к главе Константинопольской церкви патриарху Варфоломею еще в апреле обратился украинский президент Петр Порошенко, а также УПЦ КП и УАПЦ. Но митрополит Илларион подчеркнул, что канонические правила не позволяют епископу одной церкви вмешиваться в дела другой – то есть Варфоломей не имел права принимать просьбу от украинской стороны.

Тем не менее, прогнозируется, что томос (внутрицерковный документ) об автокефалии патриарх Варфоломей издаст в ноябре. Накануне в Киеве пройдет объединительный собор. Правда, Единую поместную украинскую церковь должны признать остальные православные. Очевидно, решение не поддержит не только РПЦ.

Кстати, там остро реагировали на контакты Киева и Константинополя. Ведь у УПЦ Московского патриархата, которая не обращалась с просьбой о самостоятельности, 12 тысяч приходов в Украине – это почти треть всех приходов РПЦ. В будущей единой УПЦ - около 6 тысяч приходов. Визит московского патриарха Кирилла к его коллеге Варфоломею в августе не принес подвижек. Тогда в РПЦ и заговорили о разрыве отношений с Константинополем.

Кстати, еще перед заседанием синода РПЦ с патриархом Кириллом встретился президент Александр Лукашенко, который подтвердил позицию Беларуси: раскол несет плохие последствия. Перед этим Кирилл освятил храм-памятник Всех Святых в Минске и провел ряд служб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Православный мир на грани раскола

Разгорается острый конфликт между Московской и Константинопольской церквями из-за возможной независимости двух непризнанных украинских конфессий (читайте также)

РПЦ обещала высказаться в Минске об автокефалии православной церкви в Украине

После снятия анафемы с митрополитов непризнанных украинских православных церквей Московский патриархат настроен на полный разрыв отношений с Константинопольским (читайте также)

Александр Лукашенко о ситуации в православии: Раскол - это всегда плохо

А патриарх Кирилл похвалил чистоту и красоту Минска (читайте также)