Ремонт в квартире певца и телеведущего Сергея Лапковского: На кухне - белорусский орнамент, на балконе - лепнина в виде ангелов

СЕГОДНЯ 11:18 2018-10-12T11:20:17+03:00

Кухня обошлась в $2000, а скинали с белорусским орнаментом и инициалами хозяина - в $600. Фото: личный архив

В проекте «Реальный ремонт» мы продолжаем рассказывать о том, как белорусы обустраивают свое жилье [фото]

Сегодня «Комсомолка» в гостях у лидера группы «Цвет Алоэ», телеведущего «Беларусь 1» Сергея Лапковского, его супруги Виктории и сына Льва. Семья живет в Веснянке, которую они считают одним из лучших районов Минска: рядом парк Победы, «Дримлэнд», «Минск-Арена», торговые центры, спортивные комплексы - все, что нужно для комфортной жизни.

Сергей с женой Викторией и сыном Львом живут в двушке площадью 54 метра. Фото: личный архив

Раздвижные двери удобнее распашных

Сергей сам продумывал дизайн квартиры, не прибегая к помощи специалистов:

- Покупал эту двухкомнатную квартиру площадью 54 квадратных метра за 85 тысяч долларов - это было примерно три года назад. Она была в ужасном состоянии, поэтому менял здесь все. Ремонт обошелся в 25 тысяч долларов. Мне хотелось, чтобы квартира была уютной, поэтому старался сделать акцент на теплых тонах в интерьере. Важно было подобрать цвет пола и межкомнатных дверей в одном оттенке. Двери заказывал из массива, причем в гостиную - раздвижные, потому что распашные двери съедали бы пространство в квартире. И, как оказалось, они действительно удобнее. Но стоили они примерно 700 долларов. На пол положил качественный немецкий ламинат.

В гостиной установлен домашний кинотеатр. Для хорошей акустики здесь продумано расположение каждой колонки. Фото: личный архив

Просторный шкаф-купе - за $1800

Так как размеры квартиры не позволяли сделать отдельную гардеробную, Сергей заказал шкаф-купе в прихожей площадью около 7 квадратных метров. В нем семья хранит все: от одежды, обуви до коробок от бытовой техники. Благодаря просторному шкафу в коридоре остальные комнаты удалось обустроить в стиле минимализм. В гостиной из мебели - удобный диван для всей семьи, тумба, телевизор и журнальный столик.

Для хранения вещей предусмотрен просторный шкаф-купе. Фото: личный архив

Сергей сам продумывал дизайн квартиры, не прибегая к помощи специалистов. Фото: личный архив

- Конечно, как музыкант, я люблю хороший звук. Поэтому в гостиной у меня установлен домашний кинотеатр. Причем расположение каждой колонки в этой системе продумано - это нужно для прекрасной акустики. Если вы заметили, в квартире нигде не торчат провода - все они спрятаны в стены. Прежде чем начать ремонт, начертил схему с расположением каждого электроприбора, чтобы электрики мне сделали нужные выходы и провода не болтались под ногами, - объясняет артист.

Сергей старался сделать акцент на теплых тонах в интерьере, чтобы квартира была уютной. Фото: личный архив

Вся мебель в квартире – белорусская

В спальне также все лаконично. Сергей заказал гарнитур из массива с кроватью-трансформером. Внутри кровати два больших отсека, а по бокам встроены прикроватные тумбочки. Удобно и экономия площади какая!

Внутри кровати два больших отсека, а прикроватные тумбочки - встроенные. Фото: личный архив

- Вся мебель в квартире сделана под заказ, и вся она - белорусская. Сейчас у нас тоже научились делать не хуже, чем за границей. Например, плитку в ванную комнату и в туалет я купил тоже белорусскую и доволен. На кухню заказывал скинали (декоративную панель над рабочей поверхностью. - Ред.) у дизайнера - они с белорусским орнаментом и моими инициалами - SL. Это напоминает мне о семейных корнях, - улыбается музыкант. Стоили дизайнерские скинали около 600 долларов.

Санузел выложен белорусской плиткой. Фото: личный архив

Совсем недавно Сергей закончил ремонт в лоджии. Это место вдохновения в квартире Лапковских.

- Вид с 12-го этажа на город захватывает! И мне захотелось, чтобы в лоджии была зона отдыха. Для этого я украсил одну из стен лепниной в виде херувима - мне очень близка тема ангелов, это меня вдохновляет. Такие же херувимы изображены на моем теле в виде тату.

Вся мебель в квартире белорусская, и вся она сделана под заказ. Фото: личный архив.

Балкон украшают ангелы. Фото: личный архив

Сергей Лапковский хоть и доволен своей квартирой, в которой он продумывал каждую мелочь, теперь все же планирует ее продать. Ведь покупал он ее, будучи холостяком, а теперь, с появлением ребенка, у семьи возникла необходимость в более просторном жилье.

Сергей Лапковский и его семья довольны своей квартирой. Фото: личный архив

ЦЕНА ВОПРОСА

Ремонт обошелся примерно в $25 000, в том числе:

Стройматериалы и работа строителей - около $10 000

Двери - $1500

Шкаф-купе - $1800

Кухня - $2000

Дизайнерские скинали - $600

Домашний кинотеатр - $900

Замена электропроводки - $700

Кровать-трансформер - $1200

Диван - $1000

Сантехника, бытовая техника, остальная мебель - $5300

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