Минский дворник составляет композиции из опавших листьев: «Делайте заказы - я все нарисую!»

СЕГОДНЯ 14:10 2018-10-12T14:10:59+03:00

Прохожие с восторгом воспринимают такой креатив, дарят за это подарки, предлагают свою помощь [фото, видео]

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Минчанину Денису Юркову 30 лет, 10 из которых он работает дворником общежития на проспекте Пушкина. Его главная обязанность осенью - уборка листьев. И к этой работе молодой человек подходит с креативом. Когда у него есть вдохновение, он делает из опавшей листвы интересные композиции: то домик нарисует, то ромашку. Просто чтобы порадовать себя и прохожих.

На днях он "нарисовал" из листьев солнышкоФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Когда на дворе солнечная погода, у меня хорошее настроение, так и хочется сделать какую-нибудь композицию из листьев. В один день так и решил: а почему бы не воспользоваться «золотом» осени и не сделать из листьев изображение зонтика? - вспоминает Денис. - Сгреб листья в большую полосу, начал равномерно распределять так, чтобы получилась композиция. Через пару дней листва потемнела, я собрал все и убрал. Затем решил нарисовать ромашку.

На составление картин из листьев у талантливого дворника уходит порядка двух-трех часов. Последняя его работа - солнышко с лучами и птицами. Он ее закончил еще два дня назад, но сейчас нужно немного ее подкорректировать: лучики подровнять, убрать листья, которые принес ветер.

Сейчас нужно немного подкорректировать работу: лучики подровнять, убрать листья, которые принес ветер.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Рисунки делаю на глаз, немного отойду в сторону, посмотрю, как это выглядит, и дальше продолжаю. Я не продумываю заранее, что хочу сделать. Решаю сразу и на месте, - делится с нами дворник. - Я фотографировал свои работы, показывал знакомым, родным, завел аккаунт в Инстаграме. Всем нравится.

- А не было нареканий - мол, красиво, конечно, но листья ведь не убраны?

- Нет, начальство знает, что я качественно выполняю свою работу, и за композиции только хвалит. Ну, и как только листья потемнеют или ветер разбросает их, я все собираю в мешок и убираю.

Прохожие то и дело подходят, рассматривают рисунок, фотографируютсяФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Работы Дениса уже вызвали интерес у прохожих и работников соседних офисов. Еще бы, выглядываешь в окно - а на газоне солнышко из листьев! Кстати, когда мы разговаривали с Денисом, к композиции то и дело подходили люди, чтобы сфотографироваться.

- Прохожим нравится то, что я делаю, женщины с детьми подходят, рассматривают, улыбаются. И спрашивают: «А что еще тут будет?» Пару недель назад сделал из листьев домик, через несколько дней листья потемнели, я их убрал. И вдруг ко мне подходит мужчина из офиса соседнего здания, вручает пакет и говорит: «Спасибо вам, нам очень нравится, вы поднимаете настроение!» Подарили, кстати, зимнюю шапку, USB-провод для телефона и блокнот. Было очень приятно, - говорит Денис. - А когда работал над солнышком, решил пойти в офисное здание и посмотреть, какая картинка получилась. Объяснил это вахтерше, а она сказала, что они давно хотели со мной познакомиться и поблагодарить. Повела по всем офисам знакомиться!

"- Рисунки делаю на глаз, немного отойду в сторону, посмотрю, как это выглядит, и дальше продолжаю. Я не продумываю заранее, что хочу сделать"instagram.com/denik113

- Заказы вам еще не делают?

- Например, домик мне посоветовали прохожие сделать. На самом деле я говорю всем: «Делайте заказы - я нарисую!» Люди предлагают свою помощь. Один мужчина сказал: «Если надо, обращайся, могу помочь поднести листву».

- Может, и зимой что-то художественное будете делать из снега?

- Зимой с этим сложно, убирать снег довольно тяжело. Сил хватает, чтобы расчисть все и прийти домой. А на следующее утро молишься, чтобы не навалило опять снега…

Дворником Денис работает 10 летФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

На свою нынешнюю работу Денис попал волей случая. Однако она оказалась ему настолько по душе, что менять ее он не собирается.

- Я из Минска, живу с родителями. Отучился в школе, но из-за проблем со здоровьем никуда не поступал - я инвалид третьей группы, - рассказывает Денис. - Знакомый посоветовал устроиться работать в общежитие предприятия «Белэнергоремналадка». Сказал, что им нужен дворник. Я попробовал, меня взяли. Да и мне понравилось, это мое - нравится порядок во всем, не терплю, когда не убрано. С другой стороны, понимаю, что, если бы люди не мусорили, у меня бы не было работы…

А это рисунок зонтика, который Денис сделал несколько недель назад Фото: instagram.com/denik113