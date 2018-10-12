Читательницы «КП» - своим мамам: «Все, что есть во мне хорошего, - это твоя заслуга»

СЕГОДНЯ 19:00 2018-10-12T13:11:49+03:00

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Несколько дней назад «Комсомолка» вместе с организаторами церемонии вручения премии «Золотой Граммофон», которая пройдет в Минске 9 декабря, объявила конкурс. Мы попросили читателей прислать фото любимой мамы и сказать о ней добрые слова. Публикуем лучшие письма и от души поздравляем с праздником всех мам.

«Мама готовит вкусные сырники и клецки. А еще она научила меня мечтать»

- Моя мама Инна очень терпеливая, верная и надежная. Самое важное, чему она меня научила – мечтать, визуализировать мечту и не думать о том, как она исполнится.

Фото: личный архив семьи Санюк.

Знаете, работает уже много лет! Она очень любит слушать музыку и смотреть фильмы – она сильный аудиал. Еще мама готовит очень вкусные сырники и клецки и всегда ждет меня в родном доме, куда я стала реже приезжать. Спасибо тебе, мама, я тебя очень люблю! А «Комсомолке» спасибо за конкурс.

Дина Санюк

«Она луч света в моей жизни»

- Самая добрая, спасибо большое за то, что родила и вырастила нас одна. Внучку очень сильно любит. Для меня она – луч света в моей жизни.

Фото: личный архив.

Поддерживает всегда и во всем, в трудную минуту всегда рядом. Очень любим маму!

Светик

«Хочу, чтобы мама отдыхала, как я»

- Мою маму зовут Алла. Она очень много работает и почти не отдыхает. Она мой самый любимый человечек, и я хочу, чтобы она тоже была счастлива и отдыхала, как я. Я написала про нее стих.

Фото: личный архив семьи Кудратулла.

Я не Пушкин, но маленький поэт.

Хоть мне совсем немного лет.

И рассказать я вам хочу,

Как маму я свою люблю.

Моя мама сильно устаёт,

Когда с работы вечером придёт,

Но всё равно уроки проверяет,

Ошибки исправлять все заставляет.

Мамуля, я решила твёрдо для себя,

Я буду только радовать тебя!

Чтобы деленье, умноженье и сложенье

Было самым лёгким упражненьем!

И посуду дома всю помою,

И на стол с любовью я накрою!

Чтобы знала, ты моя родная,

Ты одна у меня такая!

Надеюсь, вы мне поможете сделать маму счастливее.

Милана Кудратулла, 5 «В», школа №152.

«На мое 16-летие мама написала мне письмо и молча оставила его на столе»

- Самое удачное фото - это фото, сделанное в окружении самых близких людей. Мою маму зовут Людмила Аркадьевна, 19 октября ей исполнится 68 лет (мне 25). Самое первое воспоминание и ассоциация, которая возникает у меня при мысли о маме, - это то, как крепко она держала меня за руку, когда мы шли с ней по улице. Стоило маме чуть-чуть расслабить руку, я тут же говорила: «Мама, ты не держишь меня, держи крепче!», и она с усердием и силой сжимала мою ладонь (признаюсь, до сих пор так).

Фото: личный архив семьи Барановских.

Самое необычное, что сделала моя мама, - это поздравление на моё 16-е (впереди был год подготовки к тестам и поступление в университет). Из-за эмоций и переживаний она не смогла сказать мне ни слова, потому что как только начинала говорить, текли слезы. Она написала мне письмо с пожеланиями и оставила на письменном столе. Молча.

Самое важное, чему научила меня мама - быть терпеливой, доброй и уважать возраст. Полезное - все остальное (как создавать уют в доме, ухаживать за собой за близкими, любить, ценить жизнь, быть интеллигентный человеком, «вести себя прилично»). Больше всего я благодарна маме, благодарю Бога за жизнь и за каждую секунду присутствия в ней!

Елена Барановская

«Прошло 40 лет, а я все еще помню, как успокаивалась в родных объятьях и ела куриный супчик»

- Мою любимою мамочку зовут Любовь Федоровна. Родилась она в 1944 году. Детство её пришлось на голодные послевоенные годы. Прошло время, она вышла замуж, но семейная жизнь не сложилась, и меня с сестрой мамочка растила одна. Чтобы у нас было все, ей приходилось много работать. Конечно, она могла устроить своё женское счастье, но решила, что посвятит свою жизнь нам, своим дочерям.

В детстве я заболела воспалением лёгких: лежала в больнице, а мама меня навещала. По её рассказам, мне тогда было 5 или 6 лет. Уже прошло 40 лет, но я очень чётко помню картинку из детства: я бегу по обшарпанному, мрачному коридору и падаю в протянутые ко мне большие тёплые мамины руки. Захлебываясь своим детским счастьем, успокаиваюсь в нежных родных объятиях. Потом сижу у мамы на коленях и, как ни в чем не бывало, ем куриный супчик.

Фото: личный архив семьи Семенюк.

Кому-то эти воспоминания покажутся странными, но только не мне. Ведь для меня они самые настоящие, самые важные.

Все, что есть во мне хорошего, это, конечно же, мамина заслуга. Это она учила меня, что любовь, честность и доброта – те самые главные составляющие, на которых держится семья, работа, дружба.

Что необычного для меня сделала мама, спросите вы? Да уже то, что я живу, вижу успехи своих детей, первые шаги своих внуков. Не это ли является самым необычным подарком? Мамочка подарила мне мою прекрасную жизнь, за что я ей, конечно, благодарна.

Сейчас, написав все это, понимаю, что выиграю я этот конкурс или нет, неважно. Точно знаю одно: 14 числа приезду к ней с цветами, поздравляю с праздником, обниму и спрошу как всегда: «Мамуль, ну как ты?»

Ирина Семенюк

«Мама отвела меня на высокую горку, я съехала, подхватив по дороге таксу»

- Я хочу познакомить Вас со своей мамой Марией Николаевной. Таких открытых, общительных и простодушных людей мало в любую эпоху. Вспоминая различные ситуации, смешные и не очень, в которых мы оказывались с ней вместе, я понимаю, что это тот человек, который постоянно настроен на позитив и старается искать в любой ситуации что-то хорошее и задорное.

Фото: личный архив семьи Дудко.

В моей памяти сохранилось много интересных воспоминаний из детства и юности, связанных с ней, но есть одно любимое. В детстве, когда мне было около четырех-пяти лет, меня часто возили на санках кататься с горки (рядом с нашим домом располагались три такие точки). Чаще всего такое развлечение для меня выбирал дедушка, и тогда мы шли к самой маленькой горке и проводили время там. Маме это казалось не таким уж и увлекательным, поэтому с ней мы ходили на горку побольше, так сказать, в поиске особых ощущений. Сейчас эта горка, которая тогда казалась такой большой и вполне подходила для того, чтобы испытать острые ощущения при спуске, представляет собой не более чем небольшой холмик. Так вот, однажды мы с мамой пошли на эту горку кататься. Взрослых и детей там было очень много. Я, будучи тихим и спокойным ребенком, каждый раз просила маму сначала подождать, пока по горке съедут те дети, который были рядом с нами, а потом уже подталкивать мои санки (все это было придумано мной, чтобы избежать возможную «аварию»).

Так продолжалось некоторое время, пока мама не решила, что по такой схеме особо не накатаешься. И, как только я села на санки, сразу же меня подтолкнула, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Сперва, вопреки моим ожиданиям, все шло наилучшим образом, пока в поле моего зрения не появилась собака: такса бежала в ту сторону, куда стремительно приближались мои санки. Поравнявшись со мной, пес остановился и я, притормаживая (так как это уже был конец пути, и скорость движения санок снижалась сама собой), аккуратненько въехала в собаку. Получилось так, что мои ноги оказались прямо между передними и задними лапами таксы. И вот мы сидим: я на санках, пес висит у меня на ногах, так как лапами до снега не достает. И завершает всю ситуацию, как ягодка на тортике, тот факт, что в детстве я боялась собак. Закончилось все, тем не менее, хорошо. Так как я сидела неподвижно и просто ждала, что будет дальше, инициативу на себя взяла собака. Она, видимо, весьма удивленная случившимся, кое-как слезла с моих ног и убежала. Я, в свою очередь удивленная не меньше, вернулась обратно.

Думаю, у многих людей есть свои запомнившиеся истории с родителями. И, безусловно, в промежутке между нашими развлечениями и рутиной, родители стараются многому нас научить. Главная мысль, которой моя мама научила меня – быть добрым человеком и помогать другим вне зависимости от ситуации и поведения людей, которые тебя окружают. Я очень благодарна ей за этот урок. А еще благодарна за то, что у меня есть этот потрясающий шанс прожить свою жизнь.

Ирина Дудко

«Спрашиваю: «Как ты меня несешь, я ведь тяжелая?» А она: «Ну я же твоя мама!»

- Хочу сделать замечательный и необычный подарок Антонине Александровне Таракановой. Она у нас самая лучшая и самая любимая мамочка и бабушка двух замечательных внучек-двойняшек, и двух внуков впридачу.

Случай: мне было тогда лет семь или восемь (сейчас 32), мы с мамой ходили в магазин, и я как-то оступилась и подвернула ногу. Не могла идти ну никак, очень сильная боль. В то время мобильных телефонов и в помине не было, никто и не знал, что будет. Позвонить куда-то, чтобы попросить помочь принести ребенка домой нельзя. Тогда мама взяла меня на руки и понесла. Я даже представить не могу, сколько я тогда весила. До сих пор помню, как она несла меня на руках.

Фото: личный архив семьи Цедрик.

Я у нее спрашиваю: «Мама, как ты меня несешь, я ведь такая тяжелая?!» А она мне в ответ: «Ну я же твоя МАМА!» Мамы они все такие, для своих деток готовы на все. Любим и ценим тебя сильно.

Татьяна Цедрик

«Благодарна маме за беззаботное детство, снисходительное отношение к проступкам и за мудрые наставления»

- Мою маму зовут Валентина Васильевна, она инвалид второй группы по опорно-двигательному аппарату. Больше 10 лет назад мама сделала две операции по замене тазобедренных суставов.

Она никогда не сдается, всегда идет вперед и не боится сложностей. Как может, помогает всем, кто в этом нуждается, хотя самой бывает очень тяжело. Моя мамуля всегда учила меня не обманывать, говорить правду и всегда быть доброжелательной ко всем на свете. Я благодарна ей абсолютно за все, что имею в жизни.

Фото: личный архив семьи Гилицких.

Также благодарна маме за свое легкое и беззаботное детство, за ее снисходительное отношение к моим проступкам, за мудрые наставления. В подростковом возрасте я могла ей доверить все свои тайны, поделиться абсолютно всем: я знала, что мама все простит и все поймет. Никогда не бежала на сторону поплакаться и пожаловаться на родителей. Благодарна маме, что она и сейчас готова всегда поддержать, выслушать, дать советы, не важно, какая между нами разница во времени. Я не знаю никого мудрее моей матери, очень хочется хоть в чем-то быть похожей на нее. Спасибо ей за все.

Елена Гилицкая

«Я подумал, что уже не вернусь в Синеокую, когда мама вытащила меня из воды»

- Мама часто заходит на ваш сайт, узнает оттуда все новости мира, поэтому хочу сделать ей приятный сюрприз и поучаствовать в вашем конкурсе.

Итак, история о моей маме: как-то мы поехали отдыхать в Крым, на Черное море. Тогда я еще не очень хорошо умел плавать. В один день, когда волны были выше обычного, я решил испытать экстремальные ощущения, погружаясь в них. Мама меня, конечно же, предупреждала этого не делать, ведь она понимала, чем все это может обернуться. И вот, волна оказалось больше обычного, и море забрало меня с собой. Отнесло метров на десять от берега, я потерял чувство ориентации, и не понимал даже, на какой находился глубине. От места, где мы отдыхали, до берега было метров 10-15, плюс прибавьте те десять метров (или сколько там уже было) – можно понять, что помощи ждать неоткуда.

Поскольку я понимал, что отнесло меня нормально так, и мне никто не поможет, в голове начали смешиваться разные мысли. Например, что вот, все, надо было слушаться маму и не лезть, теперь все, не вернусь в родную Синеокую. И тут, когда уже заканчивался воздух, в глазах начинало темнеть, а в легких появлялась вода, вдруг меня кто-то хватает и вытаскивает наверх. И я сразу увидел и солнце, и откашлял воду.

А потом я увидел свою улыбающуюся маму, которая не стала меня ругать, а просто сказала, что я должен сегодня отдохнуть от воды. Вот такая история о том, как мама спасла меня из объятий моря. Её поступок выше, чем просто благодарность. Но и без нее не обойтись. Надеюсь, что моя история вам понравится, и я смогу отправить свою маму на «Золотой Граммофон».

Фото: личный архив.

Все фото моей мамы удачные, поэтому я выберу ее селфи с лебедем, от которого у меня всегда возникает желание посмеяться от души! Надеюсь, что и у вас тоже.

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А теперь - победитель!

По мнению жюри, самое трогательное и интересное письмо прислала Ирина Семенюк. Мы поздравляем Ирину и ее маму Любовь с победой и с удовольствием вручаем два билета в центральный партер «Минск-Арены». До встречи 9 декабря!

Фото: организаторы.

ГДЕ? «Минск-Арена» (пр. Победителей, 111)

КОГДА? 9 декабря 2018 года в 19:00

ЦЕНА ВОПРОСА: от 63,30 рублей. Справки по телефонам: 8 (029) 332-17-17, 8 (033) 332-17-17.