Выходные в Минске 13 и 14 октября: бесплатные скачки на понициклах, мамин день и концерт в честь папы римского

СЕГОДНЯ 12:16 2018-10-12T12:15:32+03:00

10 мест, куда можно отправиться в том числе и всей семьей. Ведь 14 октября День матери

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- Детям - поскакать на понициклах (это механические лошадки) и поучаствовать в интересных конкурсах, родителям - узнать много интересного и полезного. И все это на выставке «Материнство и детство», которая будет проходить с 12 по 14 октября в выставочном центре «БелЭкспо» (пр. Победителей, 14). «Комсомолка» в рамках выставки устраивает семейный праздник «Малыши на скачках». Приходите 14 октября к 11 часам! А если хотите, чтобы ваши дети от 2 до 4 лет приняли самое активное участие в праздничных конкурсах - регистрируйтесь по адресу deti@phkp.by или звоните по тел. (017) 284-68-72 и 294-27-04. А 13 октября на выставке фестиваль близнецов и двойняшек «Счастье вдвоем», в котором примут участие более 200 семей. Бесплатно, конечно.

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- Картину «Ева» Хаима Сутина, которую купили за 1 млн. долларов, можно увидеть во Дворце искусства, заплатив в миллион раз меньше. Полотна, представленные на выставке, - часть корпоративной коллекции Белгазпромбанка. Произведения 124 молодых белорусских художников соседствуют с работами мастеров - художников Парижской школы: Хаима Сутина, Осипа Цадкина, Леона Бакста и других. Выставку «Осенний салон с Белгазпромбанком» можно посмотреть каждый день вплоть до 4 ноября c 11.00 до 20.00. Билеты: 2,5 - 5 руб.

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- В новом выставочном зале LIBRA (расположен он на пл. Победы, пр. Независимости, 37) открылась выставка из частных коллекций «Авангард. XX век». Это 50 литографий, среди которых произведения Василия Кандинского, Сальвадора Дали, Рене Магритта, Марка Шагала, Виктора Вазарели. Работает экспозиция ежедневно с 11.00 до 20.00. Билеты: 5 - 9 руб., дошкольники, инвалиды, музейные работники - бесплатно.

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- 14 октября в 19.00 в Архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии в Минске (пл. Свободы, 9) состоится концерт польского коллектива TEKLA KLEBETNICA, приуроченный к 40-летию избрания папы римского Яна Павла II. Какая музыка прозвучит в этот вечер под сводами костела? Необычная, а именно фолк-кроссовер (соединение польского фольклора с элементами цыганской и балканской музыки, классики и джаза). Организатор - Польский институт в Минске. Вход свободный.

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- Познакомиться с особенностями и основными принципами японской живописи тушью сумиэ и создать свое произведение в этом жанре можно на мастер-классе в Национальном художественном музее 13 октября в 16.00. Мастер-класс, а он часть многодневного фестиваля «Японская осень в Беларуси», проведет преподаватель живописи сумиэ центра японской культуры «Хагакурэ» Римма Карачан. Цена вопроса: входной билет в музей - от 4 до 8 руб.

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- 13 и 14 октября Национальный исторический музей проводит акцию «Музей в подарок маме». Условия просты: все мамы, которые придут в эти дни с детьми, получат бесплатный билет на основную экспозицию и выставку «Серебряный век ювелиров России». Музей открыт с 11.00 до 19.00. Детский билет - 4 руб., а мамы - бесплатно.

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- Леди Гагу собственной персоной можно увидеть в мелодраме «Звезда родилась». В этом фильме она сыграла одну из главных ролей - певицы Элли. Ее партнер по съемочной площадке - Брэдли Купер, он сыграл роль кантри-музыканта Джексона Мейна, который помогает Элли добиться славы. В выходные фильм «Звезда родилась» ищите в кинотеатрах «Аврора», «Беларусь», «Берестье», «Комсомолец», «Мир». Билеты: от 5,5 руб.

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- Услышать уникальные интервью Сальвадора Дали и увидеть эксклюзивные кадры, никогда ранее не демонстрировавшиеся, которые представляют Дали за работой, можно, посмотрев фильм «Сальвадор Дали: В поисках бессмертия» 14 октября в 17.00 в кинотеатре «Центральный». Это фильм-путешествие в жизнь, искусство и историю любви художника и его русской музы Галы. Билеты: 10 - 15 руб.

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- В рамках проекта «Беларусьфильм-95» (проект, посвященный 95-летию белорусского кино) в кинотеатре «Пионер» 14 октября белорусская анимация Татьяны Кублицкой: «Аповесць мінулых гадоў - 3», «Музычная скарбонка», «Сороконожка», «Аповесць мінулых гадоў - 5», «Піліпка», «Песня жаўрука», «Вясна ўвосень», «Азбука опасностей», «Похищение в гости». Начало сеанса - 15.00. Билет: 3 руб.