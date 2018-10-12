2018-10-12T14:31:38+03:00
Экономика

Сентябрьские цены выросли на рекордные 0,8%

В лидерах по повышению цен - огурцы, бананы, зимняя одежда, а подешевели сезонные фрукты-овощи и международные поезда
Таисия САВИНА
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На этот год правительство хочет удержать инфляцию в рамках 6%.На этот год правительство хочет удержать инфляцию в рамках 6%.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Рост инфляции в сентябре составил 0,81%. Много это или мало? Посмотрим статистику за год: больше было только в феврале - 0,91%. В основном инфляция была ниже, а два месяца даже фиксировалась дефляция. Напомним, на этот год правительство хочет удержать инфляцию в рамках 6%.

Как ни странно, больше всего в сентябре подорожали огурцы и помидоры (57% и 39% соответственно), видимо, закончился их сезон. В топ подорожаний вошли также бананы, высшее и среднее специальное образование, вывоз мусора и свинина (см. инфографику). И плохие новости для тех, кто еще не утеплился на зиму: цены на зимние пальто и сапоги выросли в среднем на 5%.

Бензин не вошел в рейтинг, но также подорожал на 3,7%. Сигареты в сентябре стали дороже на 0,3%, а алкогольные напитки, напротив, - дешевле на 0,6%.

Больше всего упали цены на традиционные для Беларуси осенние овощи и фрукты: морковь, яблоки, картофель, свеклу, лук. Немного снизились в цене услуги детских садов и яслей. А еще самое время запланировать путешествие на большие рождественские выходные - поезда международного сообщения подешевели на 4,9%.

Что в сентябре подорожало и подешевело Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Что в сентябре подорожало и подешевелоФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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