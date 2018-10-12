Brainstorm перед концертом в Минске: «Когда в райдере написали «Рафаэлло», посмеялись. Сейчас конфеты исчезают первыми»

СЕГОДНЯ 15:40 2018-10-12T15:45:49+03:00

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В конце 1980-х в небольшом городе Елгава недалеко от Риги пятеро школьных друзей собрались в музыкальную группу. В следующем году Brainstorm отметит свое 30-летие. Они первыми от Латвии поехали на «Евровидение» и привезли третье место. Через год в автокатастрофе погиб 29-летний бас-гитарист Гундарс Маушевичс, коллеги до сих пор считают его участником группы.

- Летом на «Би-2 Fest» в Бобруйске Шура и Лёва говорили, что ждут, когда вы споете на белорусском языке. Может, уже похвалитесь планами?

- В 2021 году и в Минске, и в Риге пройдет чемпионат мира по хоккею. Возможно, там «Би-2» споют на латышском, а мы на белорусском.

- Но хотя бы «прывітанне» і «дзякуй» мы услышим уже на концерте 21 октября в Минске?

- Это можем обещать! Пару слов мы скажем по-белорусски. Мы - это я громко говорю, - говорит клавишник Марис Михельсон и показывает на солиста Ренарса Кауперса. - Вот у нас говорун!

Во время чемпионата мира по хоккею - 2021 Brainstorm планирует спеть на белорусском языке

- Вы часто рассказываете о дружбе с «Би-2». Напомните читателям историю знакомства, СМИ любят транслировать, что познакомились вы со скандала.

- Мы играли в Риге совместный концерт и выступали перед «Би-2». Отыграли свое выступление и ушли со сцены. Но услышали, что зрители зовут нас на бис. А когда вышли сыграть несколько песен, оказалось, что все наши инструменты уже убраны, потому что техники «Би-2» очень быстрые ребята. И как-то мы немножко обиделись, дипломатично говоря. Встретились с «Би-2» только через год - на фестивале, посвященном Виктору Цою, в Юрмале. Шура подошел, очень так дружно поздоровались, извинился за тот раз, сразу сказал, что надо что-то совместное сделать.

- Так и появились «Скользкие улицы»?

- Да, уже на следующей встрече они с Лёвой предложили конкретную песню и сыграли на гитаре «Скользкие улицы». Я сразу запомнил все слова припева. Выходя из номера отеля, я сказал: «Неплохо». На что Шура ответил: «Да что неплохо? Запишем - это будет хит!»

- Может быть, на этом не остановитесь и с кем-нибудь еще из белорусских артистов запишете вместе песню?

- Честно говоря, пока таких планов нет. Мы только что записали альбом. Там есть песня с Мариной Кравец. Это один из последних дуэтов, но не латышско-белорусских.

Brainstorm и «Би-2» связывает не только совместное творчество, но и давняя дружба. Фото: КОТКОВЕЦ Павел

- Вы недавно снялись в фильме Кирилла Плетнева «Семь ужинов». Себя играть сложно?

- Очень несложно. Потому что ничего не надо делать, кроме того, что мы уже делаем. Мы просто играли на сцене - и все. Конечно, съемки - это всегда интересно…

Особенно когда съемки происходят ночью, идет дождь, дует очень сильный ветер. И съемка продолжается до 6 утра, - Ренарса дополняют коллеги по группе. - Скажем честно, под конец энтузиазма было очень мало.

- Как справлялись?

- Согревались чаем. Между съемками очень тепло одевались и бежали в вагончик опять согреваться. Все будет хорошо, потому что очень хорошая команда собралась. Сердечный режиссер. И песня, которую мы играли, нам кажется очень хорошей. Нечасто мы играем не свои песни.

Brainstorm после концерта с тортом от фанатов. Фото: ИГНАТОВИЧ Илья

«Неправда, что белорусы на концертах безэмоциональные. Грех жаловаться!»

- А вы музыканты требовательные? Что просите в райдерах?

- Клавишнику Михельсону нужен шкаф, чтобы периодически из него выходить (улыбаются). Если вы о том, есть ли у нас в райдере розовая туалетная бумага, - это факт. Это факт - ее там нет (смеются). Когда нам задают этот вопрос, мы думаем: надо бы нам что-то просить особенное. Сейчас у нас есть зеленый чай, который тоже, как и туалетная бумага, должен быть розовый. Розовый зеленый чай! А если серьезно, Марис заказал в райдере «Рафаэлло». Это излишество в нашем райдере. Но, как ни странно, именно эти конфеты пропадают у нас первыми. А когда он предложил записать их в райдер, все смеялись: зачем тебе эти конфеты? Для нас гораздо важнее технический райдер, бытовой не настолько важен.

- Музыканты часто признаются в любви публике. И каждый раз именно сегодняшняя публика самая любимая…

- Любой зритель, который знает песни - ждет любимые, готов услышать и новые, - наш любимый. Очень трудно территориально разделить зрителей. Нас немножко по-другому принимали в Пекине (очень внимательно слушали и очень быстро хлопали в ладоши). Или, может, в Турции. Подбадривали после каждой песни, аплодировали и радовались. Нет плохого зрителя - есть артист, который может дать публике какую-то эмоцию или не может.

Латвийская группа была приятно удивлена таким флешмобом. Фото: МОНАСТЫРСКИЙ Валентин

- Вы сейчас и 20 лет назад даете зрителям одну и ту же эмоцию или разные? Публику по-разному завлекаете?

- В основном и тогда, и сейчас мы играем музыку (смеются). Этим и стараемся завлечь. Нам кажется, очень важно общаться со зрителем. Есть группы, которые выйдут на сцену, поздороваются и отыграют концерт, пару раз спасибо скажут. Мы стараемся поговорить. Про песню рассказать, иногда отвечаем на вопросы зрителей - просим, чтобы писали маленькие записки. Конечно, очень важно почувствовать энергию и зажечь зрителя. Особенно это чувствуется на фестивалях, когда люди могут не знать тебя. Появляется опять этот азарт, хочется доказать: «Эй! Мы можем как в те годы, когда только начинали и о нас никто не знал». Благодаря музыке достичь, чтобы в конце все сказали «Вау! Вот это молодцы! Зажгли!»

- А правда, что белорусы скупые на эмоции на концертах?

- Мы такого не слышали. Очень классно было в Бобруйске: все пели и радовались! Грех жаловаться. До сих пор только самые лучшие впечатления. Посмотрим 21 октября еще раз.

- Чего ждать на концерте: новых песен или старых?

- Наверное, не обойдемся без старых песен «Ветер», «На заре», Maybe. Но и конечно, покажем новый материал. Мы же тоже ходим на концерты и знаем, что если группа очень увлекается новым, то ты как-то теряешь нерв концерта. Нам очень важно найти компромисс: пару новых песен - и опа, хит какой-то - «Скользкие улицы»! И опять пару новых песен.

- Зрители часто перед концертами в соцсетях обсуждают: на такой-то песне все поднимаем телефоны с вспышками. А вы помните какие-нибудь интересные флешмобы на концертах?

- Как-то запускали самолетики из бумаги. А еще наши старые фотографии принесли. Это достаточно неожиданно - и ты начинаешь улыбаться сразу. Если до этого еще не улыбался.

- Пару лет назад вышел документальный фильм о вашей группе «Между берегами». Вы говорили, что до съемок были скептически настроены. Почему?

- Думаю, скепсис был из-за того, что мы больше любим смотреть вперед, а не оглядываться назад. Знаете, можно очень увлечься оглядками и думать, что все уже произошло. Когда нам предлагали: давайте сделаем что-то про прошлое, мы хотели - давайте мы что-нибудь новое лучше сделаем, чем будем тратить энергию на то, что уже было. Да и самим про себя делать фильм как-то неудобно. Но сейчас мы рады, что есть такая точка над і, которая останется в киноархивах.

Пару лет назад вышел документальный фильм о латышской группе «Между берегами». Фото: кадр из фильма

- Расскажите, что делаете перед концертом и после. Есть традиции?

- У нас есть маленький обряд: перед выходом на сцену складываем руки вместе. После концерта, конечно, обсуждаем, как все прошло. Иногда Ренарс меняет песни местами или пропускает, потому что чувствует зрителей. Обсуждаем, правильное ли это было решение.

- Если нет, то я иду в угол, - отшучивается Ренарс. - Я, в принципе, уже на сцене знаю, пойду в угол или нет.

НЕ ПРОПУСТИ!

КОГДА? 21 октября, 19.00

ГДЕ? Prime Hall

ЦЕНА ВОПРОСА: 55 - 95 руб.