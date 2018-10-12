Патриарх Кирилл возглавит службу в Свято-Духовом кафедральном соборе

СЕГОДНЯ 15:47 2018-10-12T17:23:02+03:00

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Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прилетает в Национальный аэропорт «Минск» в субботу, 13 октября, в 16.00. В Беларуси он будет до понедельника включительно, программа же его визита довольно насыщенная.

- По прилете в Минск патриарх Кирилл пообщается с журналистами в аэропорту, после чего его кортеж отправится в гостиницу. Затем в 18.00 он приедет в Свято-Духов кафедральный собор. Там он присоединится к вечернему богослужению, начало которого в 17.00, - рассказал «Комсомолке» руководитель информационного отдела Минской епархии Белорусской православной церкви протоиерей Евгений Громыко. - Вход в храм будет ограничен - прихожане смогут попасть в него по пригласительным. Для остальных верующих будет вестись трансляция богослужения на улице возле собора, где установят два экрана.

На следующий день, в воскресенье, патриарх Кирилл освятит храм-памятник в честь Всех святых, где возглавит Божественную литургию. Вход на территорию храма во время визита патриарха будет по пригласительным. Однако и тут возле храма будут располагаться большие экраны, транслирующие богослужение.

Глава РПЦ в воскресенье днем возложит венок к монументу на площади Победы. А уже в понедельник, 15 октября, патриарх встретится с президентом Александром Лукашенко. Вечером этого же дня он вылетит в Москву.

БУДЬ В КУРСЕ!

В воскресенье на улице Калиновского перекроют движение

В связи с освящением патриархом Всехсвятского храма, который находится недалеко от станции метро «Восток», в Минске будет перекрыто движение общественного и личного транспорта 14 октября в районе храма. С 7 утра до 17.00 нельзя будет проехать по улице Калиновского от проспекта Независимости до улицы Кедышко, а также по улице Всехсвятской от улицы Калиновского до МКАД.