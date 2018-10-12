Мамины звезды: Перлин водит маму на гастрофесты, а Брэд Питт зовет маму на помощь в разборках с Джоли

СЕГОДНЯ 22:08 2018-10-12T22:06:48+03:00

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Каждый раз, когда мы видим известных личностей, восторгаемся их красотой, обаянием и талантами. И совершенно не задумываемся над тем, благодаря кому они сформировались как личности. А ведь в этом деле нельзя сбрасывать со счетов и хорошую генетику.

Даже при взгляде на фотографии мам знаменитостей многое становится ясно - вот в кого дети пошли!

Евгений Перлин и мама Надежда Константиновна

Мама уже на пенсии, а раньше работала учителем русского языка и литературы, а затем страховым агентом.

Евгений Перлин и мама Надежда Константиновна. Фото: личный архив

- У меня довольно сложно проходил переходный возраст. И в том, что все стабилизировалось в отношениях, конечно же, огромная заслуга мамы. Сейчас мы уже не ссоримся, конечно. Я часто бываю у родителей, и если бы не работа - приезжал бы к ним еще чаще. Стараюсь их вытягивать везде с собой - на гастрофесты, в кино. А еще покупаю билеты на выступления артистов, которые им нравятся.

Пелагея и сама Светлана

Мама известной теперь певицы и наставницы «Голоса» Светлана и сама была раньше довольно известной джазовой певицей. Но, потеряв голос после затяжной болезни, мужественная женщина не сломалась. Она сменила музыкальную сцену на театральную: была режиссером и преподавала актерское мастерство в одном из новосибирских театров. Во многом именно мама оказала наибольшее влияние на творчество дочери. Во время одного из эфиров «Голоса» Пелагея вспомнила, как мама отреагировала на новость о ее свадьбе с хоккеистом Иваном Телегиным.

Пелагея и мама Светлана.

- Она сказала: «Это что, ты теперь будешь Пелагея Телегина? Ну нельзя же так народ смешить. Это же женщина на телеге и вот в таких огромных сапогах». Да, это и впрямь персонаж из какого-то романа», - рассмеялась певица.

Джаред Лето и мама Констанс Лето

Джаред Лето и мама Констанс Лето

Музыканту и актеру, обладателю множества наград, в том числе «Оскара» и «Золотого глобуса», а также лидеру группы «30 секунд до Марса» сейчас 46 лет. А его маме Констанс 65 - но ни одному, ни второй ни за что не дашь этот возраст. Такое ощущение, что где-то у них дома хранятся молодильные яблочки. Так получилось, что Джареда с его братом Шенноном мама воспитывала одна. Братья много раз говорили, что обязаны Констанс всем, и если бы не ее поддержка, вряд ли бы занимались своим любимым делом - группой и музыкой.

Ксения Ситник и мама Светлана Стаценко

Ксения Ситник и мама Светлана Стаценко. Фото: личный архив

На днях победительница детского «Евровидения», а нынче 23-летняя фотомодель написала пост возмущения о том, что люди склонны обесценивать ее достижения словом «повезло». А на самом деле за любым результатом стоит упорный труд. Первый же комментарий написала ее 52-летняя мама Светлана Стаценко: «Ты моя золотая! Как все верно и точно, как емко и в цель. И как мне понятно и близко каждое твое слово! Моя самая великая награда - ты и твоя сестра». У мамы и дочери идеальное взаимопонимание. Ну и сложно недооценивать роль Светланы, которая и по сей день преподает вокал детям, в становлении Ксюши как личности.

Лариса Грибалева и мама Валентина Семеновна

Маме Ларисы 72 года, она на пенсии, а до этого всю жизнь работала главным бухгалтером «Белпочты».

Лариса Грибалева и мама Валентина Семеновна. Фото: личный архив

- Все, кто знаком с нашей семьей, знают, что бабушка Валя у нас самая главная, - смеется певица. - Папа добрый, весельчак, а мама - руководитель, у нее есть план на любой случай в жизни. Бывало, правда, что этот план совершенно не подходил мне, и тогда с мамой приходилось спорить. Но надо отдать ей должное - она постоянно находит новые аргументы и заходит с разных сторон. Например, мама видела меня экономистом, а мне хотелось быть артисткой. Для нее был шок, когда меня без музыкального образования пригласили на должность солистки в оркестре Михаила Финберга. Маме казалось, что ничего не выйдет, и я непременно закончу свои дни на панели. То же и с третьим ребенком. Когда я забеременела в 41 год, у нее был шок. Мы даже некоторое время не разговаривали. Но зато сейчас они с маленькой Аленой лучшие подружки. Смеемся, что Алене придется в будущем получить какую-то «земную» профессию - например, стать стоматологом. Ну сколько можно! Старшая дочь Алиса мечтает стать артисткой, а сын Арсений - теннисистом!

Кейт Хадсон и мама Голди Хоун

Кейт Хадсон и мама Голди Хоун

Кейт унаследовала от своей мамы Голди Хоун не только талант, но и красоту. В свои 72 года Голди остается очень привлекательной женщиной, у нее прекрасная фигура и позитивное отношение к жизни. Глядя на пример мамы, Кейт с детства мечтала о карьере актрисы, однако хотела при этом добиться всего сама - без помощи своих именитых родителей (с 4 лет ее воспитывал Курт Рассел, да и отец Билл Хадсон был комедийным актером). И в целом она с задачей справилась.

Брэд Питт и его мама Джейн Этта Питт

Брэд Питт и его мама Джейн Этта Питт

Говорят, Брэд Питт - настоящий маменькин сынок. Он просто обожает ее и в сложных ситуациях всегда обращается к ней за советом. Достоверно известно, что в пик его конфликта с бывшей женой Анджелиной Джоли именно мама Брэда вмешалась в ситуацию и добилась, чтобы экс-невестка разрешила ей общаться с внуками. А затем добилась того, чтобы они вместе отправились в отпуск. Кроме того, Джейн категорически не устраивает, что ее внучки одеваются как мальчики и подражают старшим братьям. Бабушка упорно продолжает дарить внучке Шайло и ее сестрам девичью одежду.

Павел Сыроежкин и мама Тамара Александровна

Мама шоумена уже 12 лет живет в Германии, поэтому видятся они нечасто. Зато с огромным удовольствием ездят в совместные путешествия. Это недавнее фото, на котором Павел с мамой и старшим сыном Донатом.

Павел Сыроежкин и мама Тамара Александровна. Фото: личный архив

- Я очень рад, что мама полна сил и жизненной энергии. И порой даже мне и 18-летнему внуку Дане может дать фору в плане физической активности и жажды знаний. Ну и с внуками она здорово помогает! Они с удовольствием ездят к ней летом в живописную немецкую деревушку, - рассказал про маму Павел.