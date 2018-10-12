Под Витебском поставили памятник Ленину с котиком

СЕГОДНЯ 16:24 2018-10-12T17:23:02+03:00

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- Маленькие дети бегут гладить котика, а взрослые улыбаются, делают селфи с Ильичом, - рассказывает председатель садоводческого товарищества «Лучоса» Игорь Тепляков.

Поставить у дороги Ленина было его идеей. Правда, вначале Игорь Петрович хотел установить вождя на своем садовом участке, но передумал. Говорит, хотелось, чтобы Ленин всем дарил радость. И ведь получилось! Люди улыбаются. Процентов 95 прохожих - точно, отмечает Тепляков.

Под параметры реального исторического персонажа скульптуру не подгоняли, рост взяли приблизительный - и Ленина, и котика.

- Почему Ленин с котом?

- Потому, что у Ленина был кот. Многие думают, что он не любил животных. Но у Ленина действительно был кот, фотографии тому подтверждение.

- Но почему же тогда Ленин?

- Пришла такая идея во время беседы с друзьями. Я сам придерживаюсь либерально-демократических взглядов, но историю уважаю, какой бы она ни была, - объясняет Игорь Тепляков. - А история наша, считаю, со времен Ленина начала набирать обороты. Пока вокруг Беларуси сносят памятники, мы будем строить.

Детям, идущим мимо, интересно погладить котика, а взрослые делают селфи с Ильичом. Фото: предоставлено членами товарищества.

- Разрешение на установку Ильича получили?

- Может, и на ликвидацию стихийной свалки, которая была на этом месте, тоже нужно разрешение спрашивать? Я лично вывез 22 мешка мусора! Очистил, облагородил территорию, сделал газон, посадил деревья. Ну и Ленина поставил. В будущем году хочу сделать скамеечки для старичков. Они, когда идут на дачи, устают, присаживаются прямо на корнях деревьев отдохнуть, - делится планами по благоустройству Игорь Тепляков.

На месте, где сейчас стоит Ленин с котиком, была стихийная свалка - 22 мешка мусора. Фото: предоставлено членами товарищества.

Вандалы на Ильича не покушаются. Хотя, как опасается автор скульптуры Игорь Высоцкий, Ленин не такой уж и вандалоустойчивый - внутри он пустой. Сделан Ильич из бетона.

- Я трезво отношусь к Ленину. Он был сепаратистом - превратил империю в республики. Именно это предопределило позже распад Советского Союза. Косяков у него было много, но свою историю надо знать, - объясняет скульптор свое отношение к Ильичу.

Ленин сделан из бетона, а внутри он пустой. Фото: предоставлено членами товарищества.

Для фигуры Ленина Игорю никто не позировал, и даже на картинки смотреть не пришлось.

- В юности я учился в военном училище, и все зачеты сдавал рисованием Ленина, - рассказывает Игорь. Кстати, в Витебске есть еще две необычные скульптуры Игоря Высоцкого - собаки возле завода железобетонных конструкций и зубра на территории предприятия «Мелиоводхоз».