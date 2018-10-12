Лукашенко и Путин вместе проехали на машине российского президента

СЕГОДНЯ 16:19 2018-10-12T17:50:04+03:00

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Сегодня в Могилев на Форум регионов прилетел Владимир Путин. Отличительная черта зарубежных визитов президента России: он всегда передвигается на собственном бронированном лимузине Mercedes Pullman, который заранее привозят в город, куда направляется глава страны. Такой лимузин привезли 12 октября и в Могилев - автомобиль подогнали прямо к самолету Путина.

Оба президентских автомобиля украсили штандартами президентов Беларуси и России. Фото: БелТА.

Высокого гостя встречал Александр Лукашенко, рядом стоял его «Майбах». Согласно протоколу, когда президент едет на машине, на ее крыле находится президентский штандарт. А если автомобиль предлагают президенту другой страны - вешают штандарт страны высокого гостя. Интересно, что на обоих автомобилях были закреплены штандарты сразу обеих стран - Беларуси и России. Это значит, планировалось, что президенты поедут вместе на одной машине, но до последнего было неизвестно на какой.

Владимира Путина в аэропорту встречал младший сын белорусского президента Николай. Кадр телеканала НТВ.

О том, что президенты все же поехали вместе, сообщили в эфире телеканала «Мир». Но на какой именно? Очевидцы сняли кортеж по дороге из аэропорта во Дворец культуры области, где проходят торжественные мероприятия. На кадрах видно, что лимузин Путина с белорусским и российским штандартами едет в окружении автомобилей белорусской и российской охраны, а «Майбах» белорусского президента едет позади без окружения. Так что оба президента сели в Mercedes Pullman.

Путин и Лукашенко выходят из бронированного лимузина российского президента. Фото: youtube.com.

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