«Отталкивала руками и кричала». В Минске пенсионерка дала отпор грабителю с ножом

СЕГОДНЯ 16:10 2018-10-12T16:16:44+03:00

Пенсионерка, увидев вора, растерялась, стала отталкивать его руками, пыталась стянуть с его лица шарф и кричала. В итоге он испугался и убежал Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Теперь вору и его подельнику грозит до 15 лет тюрьмы

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Двое мужчин - 32-летний минчанин и 33-летний россиянин - задумали ограбить квартиру пенсионерки на столичной улице Бакинская. Минчанин был знаком с ее сыном и знал, что в доме есть крупная сумма денег, потому что недавно семья заключила выгодную сделку. Он был вхож в квартиру, поэтому смог незаметно взять ключи и сделать дубликат.

Проникнуть в квартиру они решили 6 октября. План был такой: пока минчанин отвлекает пенсионерку на улице, его подельник пробирается в квартиру и забирает деньги. Мужчины договорились провернуть все это за полчаса.

Однако россиянин не успел найти деньги за это время, они были хорошо спрятаны. И когда 62-летняя пенсионерка вернулась домой, мужчина еще был в квартире. Увидев на пороге хозяйку, он стал угрожать ей ножом и требовать деньги. Но та не растерялась, отказалась отдавать кровно заработанное, начала отталкивать его руками, пыталась стянуть с его лица шарф и кричала.

- Мужчине пришлось быстро убежать из квартиры, так и не завладев ничем. Все это время он скрывал свое лицо, так как опасался, что женщина его узнает, - уточняют в пресс-службе Следственного комитета.

Женщина написала заявление в милицию, подозреваемых задержали. На них завели уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК (разбой, совершенный группой лиц, с проникновением в жилище, с целью завладения имуществом в особо крупном размере). Теперь им грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. Выяснилось, что у 32-летнего минчанина и раньше была судимость.

ЕСТЬ ВОПРОС

Как вести себя при грабителях?

Если вы попали в похожую ситуацию, нужно не паниковать, оценить обстановку.

- Для сохранности имущества и личной безопасности рекомендуем установить тревожную кнопку и охранную сигнализацию. В случае нападения не волноваться, не оказывать сопротивление, подчиниться требованиям и вступить в переговоры. И незаметно нажать тревожную кнопку. Например, можно сказать, что в том месте, где она установлена, находятся деньги, - говорит официальный представитель Октябрьского РУВД Эвелина Дручинина. - Если такой кнопки нет, можно попробовать достать мобильный телефон и набрать 112. Или попытаться аккуратно выйти из квартиры, позвать на помощь.

В милиции также напоминают, что нельзя впускать в дом малознакомых людей, распивать с ними спиртные напитки и уж тем более говорить, что в доме есть крупная сумма денег. Лучше всего вообще хранить их в банке.