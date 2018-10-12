В Беларуси открылся сервис по доставке фермерских продуктов и крафтовых пельменей

СЕГОДНЯ 17:40 2018-10-12T17:23:02+03:00

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Служба «Е-доставка» презентовала новую услугу - сервис производства и доставки готовых блюд «Шеф онлайн», который заработает в Беларуси с 15 октября. Заказать на дом можно будет линейку готовых и доведенных до полуготовности блюд - от выпечки, хлеба и легких завтраков до полноценных блюд обеденного меню или сытного ужина. Упор сделан на домашнюю кухню и классические рецепты. Например, в меню домашние пироги, хворост, самса, хачапури и эчпочмак, суши-сеты (почти 20 видов). Особое внимание уделено фермерским продуктам - подкопченная на можжевельнике грудинка, домашняя полендвица, натуральная, с рубленым мясом и специями, колбаса, мед.

Особое внимание уделено фермерским продуктам - подкопченная на можжевельнике грудинка, домашняя полендвица, натуральная колбаса.

Главной фишкой меню стали пельмени и вареники ручной лепки цветов радуги!

Гостям на пробу принести пять видов пельменей и два вида вареников, и предлагали посоревноваться: кто ближе всех назовет состав пельменей.

На презентации «Шеф онлайн» устроили дегустацию, причем со спортивным интересом. Гостям на пробу принесли пять видов пельменей и два вида вареников и предлагали посоревноваться: кто точнее назовет состав блюд.

Главной фишкой меню стали пельмени и вареники ручной лепки цветов радуги!

Вот пельмени зеленого цвета. По вкусу сначала кажется, что это в фарше чуть ли не креветки, но, распробовав, в карту дегустатора все же пишу, что это курица. Откуда зеленый цвет? Делаю предположение, что в тесто добавили какие-нибудь морские водоросли. Уже в конце вечера раскрывают карты: это диетические пельмени с крольчатиной, а зеленый цвет тесту придает шпинат. В коричневых варениках легко угадывалась вишня, а вот в тесто, казалось, добавили мед и что-то вроде пшеничных отрубей. Но и тут сюрприз: такой цвет и вкус придал топленый горький шоколад. Вот черные пельмени. Сразу понятно, что внутри рыба. Но не сайра, как написал, а семга. Что придало такой цвет тесту - весьма познавательно.

В составе никаких красителей, только натуральные ингредиенты! Зеленый цвет придает шпинат.

- Если разнообразными начинками удивить кого-то сегодня сложно, то цвет теста делает продукцию нашего сервиса уникальной. Особенно важно, что тут никаких красителей, только натуральные ингредиенты! Черный цвет пельменей с семгой достигается за счет чернил каракатицы, красный - свекольного сока, зеленый - шпината. Паприка делает пельмени оранжевыми, благодаря добавленному в тесто шоколаду вареники становятся коричневыми, а тайский чай Анчан превращает белые вареники в голубые! - отметили в компании.

Гостям на пробу принести пять видов пельменей и два вида вареников, и предлагали посоревноваться: кто ближе всех назовет состав пельменей.

С 15 октября заказать готовые блюда в сервисе «Шеф онлайн» смогут жители Минска и Минского района, а также в Витебске и Витебской области. В перспективе зона сервиса расширится по всей стране. Практически 80% блюд благодаря экспресс-доставке онлайн-гипермаркета «Е-доставка» можно получить в течение часа-полутора. Исключение - для блюд, которые требуют предварительного заказа: про суши и выпечку придется позаботиться заранее.

Домашняя полендвица будет стоить около 25 рублей за килограмм, колбаса - 22 рубля, подкопченная на можжевельнике грудинка - 17 - 18 рублей.